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Caoimhin Kelleher'in dönüşü mü, Gianluigi Donnarumma için hamle mi? Alisson serbest oyuncu statüsüne yaklaşırken Liverpool'un eski kalecisi olası transfer hedeflerini seçti
Maç sayısı ve kupalar: Alisson'un Liverpool karnesi
Brezilya millî takım oyuncusu Alisson, Roma'dan 66,8 milyon sterlin (90 milyon dolar) karşılığında transfer olduğu 2018'den bu yana Merseyside'da. Güney Amerikalı kaleci, titizlikle kurulan ve kupalar kazanan takımın son parçalarından biri olduğunu kanıtladı.
İki Premier League şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve dört büyük kupa daha kazandı. Liverpool formasıyla toplam 346 maça çıkan 34 yaşındaki kaleci, kariyerine bir gol bile ekledi; bu golü Mayıs 2021'de West Brom ile oynanan unutulmaz karşılaşmada attı.
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Brezilyalı kalecinin sözleşmesinin süresi dolmak üzere
Yıllarca güvenilir bir kaleci arayan Anfield cephesinin, kalesinde güven veren bu ismin ayrılmasını istememesi anlaşılır bir durum. Ancak Alisson, İngiltere'deki sekiz yıllık macerasını noktalamaya hazır görünüyor.
Masada yeni bir sözleşme teklifi bulunmadığı için, Alisson Mohamed Salah'ın 2026'da Merseyside'a duygusal bir veda ederken izlediği yoldan gidecek. Uzun vedaya tanıklık edilmeye devam ediliyor.
Liverpool'un ilk takım planlarında doldurulması zor bir boşluk doğacak. Gürcü yıldız Giorgi Mamardashvili, yedeklikten ilk 11'e geçmeye hazır olduğuna henüz herkesi ikna edebilmiş değil.
Liverpool, yeni bir numaralı kalecisi olarak kimi hedeflemeli?
Liverpool'un gözü kimlerde olmalı? Bu soru, futbolculuk döneminde Anfield'da üç yıl geçiren ve Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında konuşan eski ABD millî takım kalecisi Friedel'e yöneltildi. Friedel, GOAL'e şunları söyledi: “Bence çok iyi birkaç kaleci var. [Diogo] Costa ve [Unai] Simon, ikisi de mükemmel.
“Kelleher'i geri getirmeyi de deneyebilirsiniz. Liverpool'u tanıyor. [Emi] Martinez ayrılmak istediğinde, Kelleher'in iyi bir alternatif olabileceğini düşünmüştüm. Sorun şu ki Alisson'ın önünde hâlâ yıllar var. Bu yüzden o transferi gerçekleştirmek zor olurdu ve muhtemelen artık bu fırsat kaçtı.
“Premier League'deki diğer kalecilere ve gelişimlerine de bakabilirsiniz. Djordje Petrovic mükemmel bir kaleci. James Trafford'ın Leeds'te nasıl gelişeceğini görebilirsiniz.
“Çok sayıda iyi kaleci var ve Alisson da henüz bitmiş değil; hâlâ çok iyi kurtarışlar yapıyor. Liverpool'un arayışını sürdürmek için zamanı var, bu da iyi bir şey. Ama piyasada çok iyi kaleciler bulunuyor.”
Manchester City'nin Finansal Fair Play ile ilgili yaptırımlara maruz kalıp Premier League'den düşmesi hâlinde Liverpool'un dev İtalyan kaleci Donnarumma'yı transfer etme ihtimalini yoklayıp yoklayamayacağı sorulan Friedel, şöyle devam etti: “Mümkün.
“Bu biraz karmaşık olabilir ama Donnarumma da değerlendirebilecekleri isimlerden biri. Bence City meselesiyle ilgili daha fazla şey ortaya çıkacak. Şimdilik City'nin oyuncularını transfer edilebilir olarak görmüyorum.”
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Liverpool'ın değerlendirebileceği olası kaleci adayları
İrlanda Cumhuriyeti millî takım oyuncusu Kelleher, Liverpool altyapısından yetişti ve 2025 yazında 18 milyon sterlin (24 milyon dolar) karşılığında Brentford'a katılmadan önce kulüp formasıyla 67 maça çıktı.
Athletic Club'ın yıldızı Simon, İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı ve Arsenal kalecisi David Raya'yı yedek kulübesinde tutuyor. Porto'nun deneyimli ismi Costa ise Cristiano Ronaldo'nun millî takımdan arkadaşı.
Sırp yıldız Petrovic, Bournemouth'ta geçirdiği 18 ayda etkileyici bir performans sergileyerek takımın Avrupa kupalarına katılmasına yardımcı oldu. Donnarumma'nın ise Manchester'daki sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor ve City İngiltere'nin en üst liginden düşse bile bu sözleşmeyi sona erdirmek kolay olmayacak.
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