Liverpool'un gözü kimlerde olmalı? Bu soru, futbolculuk döneminde Anfield'da üç yıl geçiren ve Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında konuşan eski ABD millî takım kalecisi Friedel'e yöneltildi. Friedel, GOAL'e şunları söyledi: “Bence çok iyi birkaç kaleci var. [Diogo] Costa ve [Unai] Simon, ikisi de mükemmel.

“Kelleher'i geri getirmeyi de deneyebilirsiniz. Liverpool'u tanıyor. [Emi] Martinez ayrılmak istediğinde, Kelleher'in iyi bir alternatif olabileceğini düşünmüştüm. Sorun şu ki Alisson'ın önünde hâlâ yıllar var. Bu yüzden o transferi gerçekleştirmek zor olurdu ve muhtemelen artık bu fırsat kaçtı.

“Premier League'deki diğer kalecilere ve gelişimlerine de bakabilirsiniz. Djordje Petrovic mükemmel bir kaleci. James Trafford'ın Leeds'te nasıl gelişeceğini görebilirsiniz.

“Çok sayıda iyi kaleci var ve Alisson da henüz bitmiş değil; hâlâ çok iyi kurtarışlar yapıyor. Liverpool'un arayışını sürdürmek için zamanı var, bu da iyi bir şey. Ama piyasada çok iyi kaleciler bulunuyor.”

Manchester City'nin Finansal Fair Play ile ilgili yaptırımlara maruz kalıp Premier League'den düşmesi hâlinde Liverpool'un dev İtalyan kaleci Donnarumma'yı transfer etme ihtimalini yoklayıp yoklayamayacağı sorulan Friedel, şöyle devam etti: “Mümkün.

“Bu biraz karmaşık olabilir ama Donnarumma da değerlendirebilecekleri isimlerden biri. Bence City meselesiyle ilgili daha fazla şey ortaya çıkacak. Şimdilik City'nin oyuncularını transfer edilebilir olarak görmüyorum.”