Cannavaro: "Maradona, Messi'den daha fazla heyecan yaşatırdı. 2006'da Del Piero son penaltıyı atmak istemişti."

2006 Dünya Şampiyonu İtalya milli takımının kaptanı ve aynı yıl Altın Top ödülünü kazanan Fabio Cannavaro, Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda o Dünya Kupası’nı anlatıyor. Aşağıda röportajın en ilginç bölümleri yer alıyor.





Bu turnuvayla ilgili ne gibi anılarınız var, kaptan?

“Çılgın bir atmosfer oluşmuştu.”





Calciopoli olayı bir etki yarattı mı?

“Hayır.”





Oysa pek çok kişi evet diyor.

“Yanılıyorlar. En iyi halimizi ortaya çıkarmak için bir skandala ihtiyaç olduğunu düşünmeyi reddediyorum. Gerçek şu ki, biz çok güçlüydük. 1982’den sonra İtalyan futbolunun en iyi nesliydik. Bir Dünya Kupası tesadüfen kazanılmaz.”





Ama belki de dört yıl önce, 2002’de, Maldini ve Bobo Vieri ile birlikte daha da güçlüydük.

“Öyle. Çok deneyimli bir teknik direktörümüz vardı, Trapattoni. Ama Totti-Del Piero ikilisiyle daha temkinli oynuyorduk. Güney Kore karşısında da bir sürü gol kaçırdık. Çok yazık oldu.”





Avustralya ile oynanan son 16 maçı: Materazzi’nin kırmızı kartı, Grosso’ya atılan penaltı.

“Totti penaltı noktasına doğru ilerlediğinde kalbimiz ağzımıza geldi: ‘Şimdi ona çatal vuruşu yapacak…’”





Asıl şaheser, Almanya ile oynanan yarı final maçıydı.

“Mükemmel bir maç çıkardım. Genellikle forvetler daha çok dikkat çeker. Oysa ben Altın Top ödülünü Dortmund’da kazandım.”





Finalde Materazzi ile ne oldu?

“Saha içinde olan şeyler, genellikle sahada kalmalıdır. Zizou’ya ne oldu bilmiyorum, o olağanüstü bir insan. Hata yaptı.”





Ve siz de “Bitti” demiştiniz.

“Maç penaltılara gidecek. Artık gücümüz kalmamıştı, Almanya maçında çok fazla efor harcamıştık. Ben de yorgundum, her çarpışmada güç göstergemin düştüğünü hissediyordum… Zidane’ın kırmızı kart görmesi bizi kurtardı.”





Penaltıların hepsini attık.

“Teknik direktör listeyle geldi. Kimin ne zaman atış yapacağına çoktan karar vermişti. Sanırım Del Piero, en son atış yapmak istediğini söyledi. Teknik direktör Lippi hayır dedi: ‘Sen ilk atış yapacaksın, son dakikaların adamı Fabio Grosso son atışı yapacak.’ Avustralya maçında penaltıyı kazanmış, Almanya maçında skoru açmıştı. Ve Fransa maçında da galibiyeti getiren penaltıyı attı.”







