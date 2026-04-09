Canlı yayın sırasında Jamie Carragher ile Peter Schmeichel, Liverpool'un PSG karşısında sergilediği kötü performans konusunda tartışırken Thierry Henry saklanmaya çalışıyor
CBS stüdyosundaki gerginlik
Liverpool, Parc des Princes'te PSG'ye ağır bir yenilgiye uğradı; bu sonuç, Premier Lig devinin rövanş maçında aşması gereken çok büyük bir engel yarattı. Carragher, eski kulübünün performansını sert bir şekilde eleştirirken CBS stüdyosunda gerginlik doruğa ulaştı. Carragher, teknik direktör Arne Slot'un taktiksel değişikliklerinin takımı Fransız rakiplerinin gölgesinde bıraktığını öne sürerek sözünü sakınmadı. Bu sert eleştiri, Carragher ile yorumcu arkadaşı Schmeichel arasında canlı yayında hararetli bir tartışmaya yol açtı ve atmosfer o kadar gerginleşti ki, Henry'nin bu çapraz ateşten kaçmaya çalıştığı görüldü.
Schmeichel, Kırmızıların direncini savunuyor
Carragher, geleneksel dörtlü savunma düzeninden uzaklaşma kararını özellikle eleştirdi ve şöyle dedi: "Teknik direktör bir şey denedi, ancak bunu taktiksel açıdan büyük ölçüde yanlış uyguladı. Olaydan sonra bunu söylemek benim için kolay, bizim işimiz bu, biz yorumcularız, maçtan sonra konuşuruz. Beşli savunma ile tamamen yanlış bir yol izledi, aslında dörtlü savunmaya göre beşli savunmada daha açık kaldılar, çünkü sahanın her yerinde adam adama markaj yaptılar ve üç stoper sahanın tüm genişliğini kapatmak zorunda kaldı."
Schmeichel, canlı TV yayını sırasında Carragher'a şu şekilde karşılık verdi: "Biliyorsun Jamie, burada otururken, sanırım bu konuya duygusal olarak daha fazla bağlısın, bu yüzden seni anlıyorum. Stadyumda otururken, PSG'nin kendi ceza sahası önünde topu varken çok fazla zorlandıkları görünmüyordu. İki golle ilgili yaptığın analizlerin bir kısmına katılıyorum, ama aslında arkada o kadar çok oyuncunun olmasının onlara yardımcı olduğunu düşünüyorum. PSG zordu, bu arada iyi futbol oynadılar."
Henry, stüdyo kavgası sırasında ortadan kaybolur
İki eski profesyonel arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ederken, Arsenal efsanesi Henry en iyisinin ortadan kaybolmak olduğuna karar verdi. Tartışmanın çapraz ateşi altında kalmamak için büyük bir stüdyo perdesinin arkasına çömelmiş hali kameralara yakalandı. Geri adım atmak istemeyen Carragher bağırmaya devam etti: "Sen tüm zamanların en iyi kalecilerinden birisin. Liverpool bu gece kompakt değildi, Peter. Peter, gerçekten, bırak şunu artık. Peter, fırsatlar! Her yerden gol fırsatları vardı! Her yerdelerdi! Kompakt değillerdi. Tam tersiydiler. Ah Peter, lütfen."
Ortam sakinleşince ve Carragher konuşmayı PSG'nin bireysel yeteneklerine geri döndürmeye çalışınca, Henry utangaç bir şekilde saklandığı yerden tekrar ortaya çıktı. Fransız oyuncu, yayına çok ihtiyaç duyulan bir neşe kattı ve bu rahatsız edici tartışma nihayet yatıştıktan sonra koltuğuna dönerken prodüksiyon ekibine "Geri gelebilir miyim?" diye şaka yaptı.
Şimdi ne olacak?
Slot, bu hafta sonu Fulham ile oynanacak Premier Lig maçı öncesinde Liverpool oyuncularını toparlamak zorunda kalacak; ardından ise dikkatler PSG ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi rövanş maçına yönelecek. Kırmızılar artık sezonu kupa kazanamadan bitirme tehlikesiyle karşı karşıya ve her geçen maçla birlikte Slot üzerindeki baskı artıyor.