Canlı yayın sırasında Jamie Carragher ile Peter Schmeichel, Liverpool'un PSG karşısında sergilediği kötü performans konusunda tartışırken Thierry Henry saklanmaya çalışıyor

Carragher, geleneksel dörtlü savunma düzeninden uzaklaşma kararını özellikle eleştirdi ve şöyle dedi: "Teknik direktör bir şey denedi, ancak bunu taktiksel açıdan büyük ölçüde yanlış uyguladı. Olaydan sonra bunu söylemek benim için kolay, bizim işimiz bu, biz yorumcularız, maçtan sonra konuşuruz. Beşli savunma ile tamamen yanlış bir yol izledi, aslında dörtlü savunmaya göre beşli savunmada daha açık kaldılar, çünkü sahanın her yerinde adam adama markaj yaptılar ve üç stoper sahanın tüm genişliğini kapatmak zorunda kaldı."

Schmeichel, canlı TV yayını sırasında Carragher'a şu şekilde karşılık verdi: "Biliyorsun Jamie, burada otururken, sanırım bu konuya duygusal olarak daha fazla bağlısın, bu yüzden seni anlıyorum. Stadyumda otururken, PSG'nin kendi ceza sahası önünde topu varken çok fazla zorlandıkları görünmüyordu. İki golle ilgili yaptığın analizlerin bir kısmına katılıyorum, ama aslında arkada o kadar çok oyuncunun olmasının onlara yardımcı olduğunu düşünüyorum. PSG zordu, bu arada iyi futbol oynadılar."