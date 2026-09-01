Dünya genelinde futbolseverlerin gözleri, bazı büyük Avrupa liglerinde transferlerin tamamlanması için son teslim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, 2026 yaz transfer döneminin son gününe çevrilmiş durumda. Kulüpler ise transfer döneminin perdesi kapanmadan önce son anlaşmalarını bitirmek için kızışan bir yarış içinde.
Bu canlı yayında, resmi transferler, süren görüşmeler, beklenen transferler ve kapıların kapanmasından önceki son saatlerde yaşanabilecek en önemli gelişmeler dahil olmak üzere, Avrupa'da ve dünya genelindeki bazı liglerde transfer piyasasının son haberlerini ve hareketlerini sizin için günün her saatinde takip ediyoruz.
İtalya, Fransa ve Almanya'da yaz transfer dönemi, bugün salı günü Mekke saatiyle 21.00'de sona eriyor.
İspanya Ligi'nin transfer penceresi ise yarın çarşamba sabah 00.59'da kapanırken, İngiltere Ligi'nde son teslim tarihi aynı gün sabah 01.00'e kadar uzanıyor.
Büyük Avrupa liglerinin dışında, Amerika Ligi'ndeki ikinci transfer penceresi yarın çarşamba sona ererken, Hollanda'da transfer piyasası aynı gün kapanıyor.
Türkiye'de ise pencere önümüzdeki cumaya kadar devam ederken, Meksika'da transfer piyasası bu ayın 11 Eylül'ünde, Portekiz'de ise aynı ayın 15'inde sona eriyor. Suudi Arabistan'da ise son teslim tarihi önümüzdeki 12 Ekim'e kadar uzanıyor.
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