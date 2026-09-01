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Canlı: Transfer sezonunun son günü, uzatma dakikalarının transferleri peş peşe geliyor

Transfers
Barcelona
M.City
Chelsea
Arsenal
Real Madrid
La Liga
Premier Lig
Inter - SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Schalke 04 - Bayern Münih
Schalke 04
Bayern Münih
Bundesliga
Paris Saint-Germain - AS Monaco
Paris Saint-Germain
AS Monaco
1. Lig
İspanya
İngiltere
İtalya
Almanya
Fransa

Avrupa'nın büyük liglerinde yaz transfer döneminin son gününe ait en önemli haberleri takip edin

Dünya genelinde futbolseverlerin gözleri, bazı büyük Avrupa liglerinde transferlerin tamamlanması için son teslim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, 2026 yaz transfer döneminin son gününe çevrilmiş durumda. Kulüpler ise transfer döneminin perdesi kapanmadan önce son anlaşmalarını bitirmek için kızışan bir yarış içinde.

Bu canlı yayında, resmi transferler, süren görüşmeler, beklenen transferler ve kapıların kapanmasından önceki son saatlerde yaşanabilecek en önemli gelişmeler dahil olmak üzere, Avrupa'da ve dünya genelindeki bazı liglerde transfer piyasasının son haberlerini ve hareketlerini sizin için günün her saatinde takip ediyoruz.

İtalya, Fransa ve Almanya'da yaz transfer dönemi, bugün salı günü Mekke saatiyle 21.00'de sona eriyor.

İspanya Ligi'nin transfer penceresi ise yarın çarşamba sabah 00.59'da kapanırken, İngiltere Ligi'nde son teslim tarihi aynı gün sabah 01.00'e kadar uzanıyor.

Büyük Avrupa liglerinin dışında, Amerika Ligi'ndeki ikinci transfer penceresi yarın çarşamba sona ererken, Hollanda'da transfer piyasası aynı gün kapanıyor.

Türkiye'de ise pencere önümüzdeki cumaya kadar devam ederken, Meksika'da transfer piyasası bu ayın 11 Eylül'ünde, Portekiz'de ise aynı ayın 15'inde sona eriyor. Suudi Arabistan'da ise son teslim tarihi önümüzdeki 12 Ekim'e kadar uzanıyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

  • Manchester City, Ndiaye transferini açıkladı

    Manchester City, "Sky Sports" kaynaklarına göre değeri 65 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir transferle Iliman Ndiaye'yi Everton'dan kadrosuna kattı.

    26 yaşındaki oyuncu, 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladı. Manchester City 60 milyon sterlinlik sabit bir bedel ödeyecek, buna ek olarak 5 milyon sterlin de bonus olarak eklenecek.

    Manchester City'nin bu hamlesi, ayın başında Savio ve Omar Marmoush'un Tottenham'a gitmesine izin vermesinin ardından hücum seçeneklerini güçlendirmek için geldi; bu ayrılıklar Enzo Maresca'nın kanat mevkiindeki seçeneklerini daralttı.

    Buna karşılık Everton, forvet Joshua Zirkzee'yi Manchester United'dan kiralamak için bir anlaşmaya varmak üzere çalışıyor.

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  • Arsenal'in oyuncusu Dortmund'un kadrosunu güçlendiriyor

    Borussia Dortmund, Arsenal oyuncusu Ethan Nwaneri ile bir sezonluk kiralık anlaşma yaptığını duyurdu.

    Alman kulübü, yeni transferi Giannis Konstantelias'ın dizinden ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasına yöneldi.

    Nwaneri, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dortmund'un hedefindeydi ve kulüp nihayet bu yaz oyuncunun hizmetlerini almayı başardı.

    Mikel Arteta ve Arsenal yönetimi, genç oyuncunun düzenli olarak süre bulmasını istiyor; bu da kulübü oyuncunun Alman Ligi'ne geçici olarak gitmesine onay vermeye yöneltti.

  • Chelsea kalecisi Como'ya

    İspanyol kaleci Robert Sanchez, Chelsea'den İtalyan ekibi Como'ya bir sezonluk kiralık olarak transferini tamamladı.

    Chelsea'nin Aston Villa'dan Arjantinli Emiliano Martinez'i kadrosuna katmasının ardından kaleciler hiyerarşisinde geriye düşen Sanchez, İtalya Serie A'sında yeni bir tecrübe yaşamaya karar verdi.

    Diğer transferlerde ise orta saha oyuncusu Dario Essugo, mevcut transfer döneminde Hull City'nin ilgisini çekmesinin ardından bir sezonluk kiralık olarak Strasbourg'a transfer oldu.

    Ayrıca forvet oyuncusu David Washington, Santos'tan 17,1 milyon sterling karşılığında Chelsea'ye katılmasının üzerinden geçen üç yılın ardından, sadece üç maçta forma giymesinin ardından Strasbourg'a bonservisiyle transferini tamamladı.

    Forvet oyuncusu Deivid Washington da bir sezonluk kiralık olarak Wimbledon'a katıldı.

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  • Liverpool'dan yeni transfer

    Liverpool, yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala Salı günü yeni bir transferi açıkladı. Kulüp, Belçikalı Genk takımının kalecisi Luca Bruggemans'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığını doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı.

    18 yaşındaki oyuncu, AXA Antrenman Merkezi'nde Liverpool takımıyla uzun süreli bir sözleşme imzaladı.

    İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre, transferin bedeli ek maddelerle birlikte 30 milyon sterline ulaşıyor. Oyuncu, 2027-2028 sezonu başlamadan önce Anfield'e transfer olmadan önce bu sezon kiralık olarak Genk'te kalacak.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli Riyad'da

    Arsenal'in kanat oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli, mevcut yaz transfer döneminde Al Hilal'e transfer olmak amacıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

    Suudi Arabistan'ın "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Martinelli'nin Riyad'a varışının ardından çekilen bir video paylaştı. Görüntülerde Martinelli, mevcut yaz transfer döneminde "Zaim" ile sözleşmesini tamamlamak üzere yola çıkmadan önce özel bir araca binerken görülüyor.

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  • Newcastle'ın yıldızı Juventus'a kiralandı

    Newcastle United, 24 yaşındaki Alman forveti Nick Woltemade'nin İtalyan ekibi Juventus'a 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

    Woltemade, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 75 milyon euro değerindeki büyük bir anlaşmayla Newcastle'a katılmıştı ancak 53 maçta 11 gol atıp 6 asist yaparak "Magpies" formasıyla istikrarsız bir ilk sezon geçirmişti.

    Kulüp, resmi açıklamasında Alman forvetin Juventus'a transferini teyit ederek şunları belirtti: "Bu sezon teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor; Nick Woltemade, 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak Juventus'a katılmak üzere Newcastle'dan ayrılıyor."

  • Barcelona: Yeni transfer yok

    Barcelona kulübü, yaz transfer döneminin son saatlerinde yeni bir transfer gerçekleştirme ihtimaline kapıyı kapatarak, transfer dönemi sona ermeden önce takım kadrosunda herhangi bir yeni eklemenin olmayacağını teyit etti.

    Katalan kulübünün sportif direktörü Deco, "Gigantes" ağına yaptığı açıklamalarda, son saatlerde yeni bir oyuncuyla anlaşma niyetinin bulunmadığını doğruladı. Böylece Barcelona'nın yeni bir savunmacı katma umudu, kulübün bu mevkide olası hamleleri olduğuna dair çıkan haberlere rağmen sona ermiş oldu.

    Gabriel Jesus, kulübün ilk takıma daha önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri ve Dominik Livaković'i de kattığı bu transfer döneminde Barcelona'nın son transferi olacak.

  • Harry Elliott La Liga'ya transfer oluyor

    Valencia, İngiliz oyuncu Harvey Elliott'un Liverpool'dan kiralık olarak transfer edildiğini resmen açıkladı. Bu transfer, önümüzdeki sezon takımın kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

    23 yaşındaki Elliott'un, İspanyol kulübünün son saatlerde Liverpool ile anlaşmayı tamamlamasının ardından, Valencia'nın orta sahada ihtiyaç duyduğu kaliteyi katması bekleniyor.

    Anlaşma gereği oyuncu, Valencia'ya 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak katılacak; sözleşme, kesin satın alma opsiyonu içermiyor.

  • Mustafa Mohamed Türkiye'ye dönüyor

    Türk kulübü Konyaspor, bugün salı günü Fransız kulübü Nantes ile yaşadığı büyük krizin ardından Mısırlı forvet Mustafa Muhammed ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Konyaspor'un X platformundaki hesabı, Mustafa Muhammed'i karşılayan bir video paylaştı. Videoda Mısırlı yıldız, eski kulübü Zamalek'in amblemini temsil eden meşhur yay ve ok sevincini yaparken görülüyor.

    Mustafa Muhammed, Türkiye Ligi'ne yabancı değil; zira daha önce 2021 yılında Galatasaray forması giymişti.

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  • Premier Lig'de tarihi transfer

    Manchester City, iki kulübün oyuncunun Etihad Stadyumu'na transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından, yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarından birinde Chelsea'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ile anlaşmayı bağladı.

    Transfer haberleri konusunda uzman gazeteci Fabrizio Romano, iki kulüp arasındaki uzun görüşmelerin ardından anlaşmanın gerçekleştiğini duyurdu ve bedelinin 125 milyon sterlini aştığını doğruladı; oyuncu ise transferini tamamlamak için sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor.

    Bu bedelle birlikte Enzo Fernandez, Newcastle United'dan Liverpool'a 125 milyon sterline transfer olan İsveçli Alexander Isak adına kayıtlı önceki rekoru geride bırakarak Premier Lig tarihinin en pahalı transferi haline geliyor.

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  • Juventus, Senegalli bir oyuncuyu kadrosuna katıyor

    Juventus, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Senegalli Pape Matar Sarr'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

    Anlaşmada, oyuncunun kiralık dönemi boyunca performansına bağlı bir dizi şartın yerine getirilmesi halinde İtalyan kulübünü oyuncuyu 25,6 milyon sterlin karşılığında satın almakla yükümlü kılan bir madde yer alıyor.

  • Al-Bulaihi Şabab'a

    Al Shabab Kulübü, Suudi Arabistanlı milli defans oyuncusu Ali El-Buleyhi ile anlaştığını, kimilerinin komşu ve ezeli rakip Al Hilal Kulübü'ne yönelik bir provokasyon olarak yorumladığı çarpıcı bir şekilde duyurdu.

    Al Shabab Kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden yayımladığı bir açıklamayla Ali El-Buleyhi ile bir sezonluk anlaşma sağladığını duyurdu.

    Ne var ki duyurudaki çarpıcı olan şey açıklamanın kendisi değil, Al Shabab Kulübü'nün hesabı üzerinden yazdıklarıydı. Kulüp, açıklamaya "Ali El-Buleyhi başkentin büyüğünde" ifadesiyle yorum yaptı; bu, Al Hilal taraftarlarının kendi takımları için kullandığı bir tanımlama.

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  • Vlahovic Torino'ya ulaştı

    Juventus, mevcut sezonda takımının hücum hattını kiralık olarak güçlendirmek amacıyla tercih ettiği Alman forvet Nick Woltemade'yi Torino'da ağırlamaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, sahadaki fiziksel gücü ve kişiliğiyle dikkat çekiyor.

    Alman gazeteci Florian Plettenberg'e göre, Alman forvet Torino'ya çoktan ulaştı ve Juventus saflarına katılmadan önce sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad, Diaby'nin ayrılığını duyurdu

    Suudi Arabistan ekibi İttihad, Fransız yıldızı Moussa Diaby'nin mevcut yaz transfer döneminde Alman kulübü Bayer Leverkusen'e ayrıldığını duyurdu.

    İttihad, resmi "X" hesabı üzerinden bir video paylaşarak Diaby'nin takımla yaşadığı en dikkat çekici anları "Bir miras bıraktı ve gitti" başlığıyla derledi.

    Suudi kulübü, Fransız kanat oyuncusunun Bayer Leverkusen'e satışına onay verdiğini açıklarken, oyuncuya kadrolarında geçirdiği dönem için teşekkür etti.

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  • Sonunda: Barcelona yeni forvetini açıkladı

    Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u Arsenal'den kadrosuna kattığını açıkladı.

    Barça resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Arsenal ve Barcelona, Gabriel Jesus'un Katalan takımının kadrosuna transferi konusunda anlaşmaya vardı. Brezilyalı forvet, Barcelona ile üç sezonluk bir sözleşmeye imza attı."

    Açıklamada şöyle devam edildi: "Gabriel Jesus, 3 Nisan 1997'de Brezilya'nın São Paulo kentinde doğdu ve futbol kariyerine doğduğu şehirde Anhanguera kulübünde başladı. Ardından ülkenin en büyük kulüplerinden biri olan Palmeiras São Paulo'nun altyapısına geçti. Takımla ilk maçlarına Mart 2015'te çıktı, 2015 yılında Brezilya Kupası'nı ve 2016 yılında ligi kazandı. Ayrıca 2016 yılında Brezilya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü aldı."

  • Resmen açıklandı: Arsenallı futbolcu Bundesliga'ya

    Arsenal, 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Vieira'nın Hamburg'a transferini resmen açıkladı.

    2022 yılında Arsenal'e katılan Vieira, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği kulübe yaklaşık 10 milyon euro değerindeki transferle dönmeden önce Arsenal formasıyla 49 maça çıktı.

  • Bayern Münih transfer piyasasından çekiliyor

    Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund, kulübün transfer döneminin kalan bölümünde herhangi yeni bir transfer gerçekleştirmeyeceğini, ancak önümüzdeki süreçte bazı oyuncuların ayrılma ihtimalinin bulunduğunu doğruladı.

    Freund, Alman basınına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Yeni transferlerle ilgili başka hiçbir şey olmayacak. Ayrılacaklara gelince, transfer piyasası bugünden sonra bazı ülkelerde açık kalmaya devam edecek, dolayısıyla bir şeyler olabilir."

    Ayrıca Sacha Boey'in takımdan olası ayrılığını beklerken ayrı bir şekilde antrenman yaptığını, kulübün ise sonunda Hiroki Ito'nun kadroda kalmasına karar verdiğini doğruladı.

  • İtalyan transferi Chelsea'ye

    Chelsea, İtalyan milli oyuncu, defans oyuncusu Honest Ahanor'un Atalanta'dan transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncu, resmen 2027 yılında takımın kadrosuna katılacak.

    18 yaşındaki Ahanor, Temmuz 2025'te Genoa'dan katıldığı Atalanta ile, Bergamo şehrindeki ilk sezonunda geçtiğimiz sezon 35 maça çıktı.

    Ahanor'un kulübüyle sergilediği üst düzey performans, İtalya A Milli Takımı'nı temsil etme fırsatını elde etmesine katkı sağladı; oyuncu uluslararası düzeydeki ilk iki maçını geçtiğimiz Haziran ayında oynadı.

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  • Senegalli oyuncu Paris'ten Aston Villa'ya

    Aston Villa, genç Senegalli forvet Ibrahima Mbaye ile Paris Saint-Germain'den 55 milyon euro değerindeki bir transferle anlaştığını resmen açıkladı. 18 yaşındaki oyuncu böylece Premier Lig'de kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

    Transfer, iki kulübün oyuncunun geçişi konusunda anlaşmaya varmasının ardından son günlerde son aşamalarına girmiş, Mbaye ise sağlık kontrollerinden geçmek ve Aston Villa ile sözleşmesini imzalamak üzere İngiltere'ye gitmişti.

    Mbaye, Paris Saint-Germain ile geçirdiği kısa ama dolu dolu bir kariyerin ardından Aston Villa'ya transfer oluyor. Kulübün akademisine 10 yaşında katılan oyuncu, daha sonra A takıma yükselmiş ve ilk profesyonel maçını Ağustos 2024'te, 16 yaş 6 ay 23 günlükken oynayarak Parisli takımda ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olmuştu.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Beklenen transfer için ilke anlaşmasına varıldı

    Manchester City, transfer piyasasının kapanmasına saatler kala sonuca yaklaşan bir transferde, Enzo Fernandez'in transferi konusunda Chelsea ile prensip anlaşmasına vardı.

    İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Manchester City yetkilileri dün pazartesi günü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Premier Lig'deki rakip kulüple nihayet doğrudan görüşmelere başlamıştı.

    Fernandez, yaz döneminde Etihad Stadyumu'nda teknik direktörlük koltuğunda Pep Guardiola'nın yerini alan eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

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  • Atletico Madrid, Tagliafico'yu kadrosuna katmak için harekete geçti

    İspanyol "As" gazetesine göre Atletico Madrid, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Olympique Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico ile anlaşmak için çalışıyor.

    Oyuncu, transferin gerçekleşmesi için şimdiden yeşil ışık yaktı; ancak Madrid ekibi, oyuncuyla anlaşma konusunda Juventus'un rekabetiyle karşı karşıya.

  • Richarlison'ın Everton'a transferi başarısız oldu

    "Sky Sports" ağının haberine göre, Brezilyalı Richarlison, kulüpten ayrılmasının üzerinden 4 yıl geçtikten sonra Everton'a geri dönmeyecek; zira ismi ayrılıkla anılan Brezilyalı forvetin Tottenham saflarında kalması bekleniyor.

    Bu, "Toffees"in aldığı tek darbe değildi; nitekim "Sky Almanya" ağı, Stuttgart'ın İngiliz milli hücum orta saha oyuncusu Jamie Leweling'in de, kendisini kadrosuna katmak için 43 milyon euro teklif eden Liverpool kentine mensup kulübün teklifini reddettiğini bildirdi.

    Roma da aynı oyuncu için bir anlaşmaya varmayı başaramadı; öte yandan Everton, aralarında Monaco forveti Folarin Balogun ile anlaşma ihtimalinin de bulunduğu başka transferleri sonuçlandırmayı başarabilir.

  • Chelsea'nin oyuncusu Tottenham'a yaklaşıyor

    Chelsea'nin yıldızı Mihaylo Mudryk, devam eden yaz transfer dönemi içerisinde Tottenham Hotspur'a resmi transfere yaklaştı.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Mihaylo Mudryk, Tottenham'a transfer olacak. Sözleşmenin kişisel şartları da dahil olmak üzere her konuda anlaşma sağlandı."

    Romano şunları ekledi: "Mudryk, bir bedel karşılığında kiralık olarak Tottenham'a katılacak. Ayrıca anlaşmanın, oyuncunun satın alınmasına olanak tanıyan ancak zorunlu olmayan bir madde içerdiği öğrenildi."

  • Paris Saint-Germain transfer kapısını kapatıyor

    Paris kulübü son 24 saat içinde hücum oyuncularından biriyle anlaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

    RMC ağının aktardığına göre, en azından yeni transferler söz konusu olduğunda Paris Saint-Germain'in transfer piyasasındaki hamleleri sona erdi. Ayrılıklar cephesinde ise Portekizli Renato Sanches'in durumu takip edilmeye değer olmaya devam ediyor.

    Paris Saint-Germain, satışlarının değeri yaklaşık 370 milyon euroya ulaştıktan sonra, ayrılan oyuncular açısından tarihi bir transfer dönemi geçirdi.

  • Arsenal ve Dortmund anlaştı

    Borussia Dortmund, devam eden yaz transfer döneminin son saatlerinde Arsenal'den dikkat çeken bir hücum transferini bitirdi.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Borussia Dortmund, Arsenal'den Ethan Nwaneri'nin transferi için sözlü anlaşmaya vardı. Transfer tamam!".

    Romano şunları ekledi: "Oyuncunun son saatlerde bu adımı kabul etmesinin ardından, Nwaneri'nin Arsenal'den bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı".

  • İcardi İtalya'ya geri dönecek mi?

    "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre, Lazio kulübü Arjantinli forvet Mauro Icardi ile anlaşma ihtimalini değerlendiriyor.

    Oyuncunun menajeri Litterio Pino şunları söyledi: "Lazio mu? Bu konuda konuşmalar var."

    33 yaşındaki Arjantinli forvet, daha önce Paris Saint-Germain'de forma giymesinin ardından 2022 yılından bu yana Türk kulübü Galatasaray'ın saflarında oynuyor.

  • Grealish için yeni bir kiralık dönem

    Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish, daha önce Aston Villa'da forma giymesinin ardından, bu yaz transfer döneminde kiralık olarak Everton'a transfer olmayı kabul etti.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Jack Grealish, Everton'a katılmadan önce salı günü sağlık kontrolünden geçecek. Transfer tamamlandı."

    Romano sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncunun Everton'a transfer konusundaki onayının alınmasının ardından, Grealish'in kiralık transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varıldı."