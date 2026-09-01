Manchester City, "Sky Sports" kaynaklarına göre değeri 65 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir transferle Iliman Ndiaye'yi Everton'dan kadrosuna kattı.

26 yaşındaki oyuncu, 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladı. Manchester City 60 milyon sterlinlik sabit bir bedel ödeyecek, buna ek olarak 5 milyon sterlin de bonus olarak eklenecek.

Manchester City'nin bu hamlesi, ayın başında Savio ve Omar Marmoush'un Tottenham'a gitmesine izin vermesinin ardından hücum seçeneklerini güçlendirmek için geldi; bu ayrılıklar Enzo Maresca'nın kanat mevkiindeki seçeneklerini daralttı.

Buna karşılık Everton, forvet Joshua Zirkzee'yi Manchester United'dan kiralamak için bir anlaşmaya varmak üzere çalışıyor.