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Canlı: Transfer piyasasının son günü, Barcelona'nın belirleyici kararı ve Arsenal yıldızı Al Hilal yolunda

Transfers
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Inter - SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Schalke 04 - Bayern Münih
Schalke 04
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Fransa

Avrupa'nın büyük liglerinde yaz transfer döneminin son gününe dair en önemli haberleri takip edin

Dünya genelindeki futbol tutkunlarının gözü, 2026 yaz transfer döneminin son gününe çevrildi. Bu arada bir dizi büyük Avrupa liginde transferleri tamamlamak için son tarih yaklaşırken, kulüpler transfer döneminin perdesi kapanmadan önce son anlaşmalarını sonuçlandırmak için kızışan bir yarış içinde.

Bu canlı anlatımda, resmi transferler, süren müzakereler, beklenen transferler ve kapıların kapanmasından önceki son saatlerde yaşanabilecek en dikkat çekici gelişmeler dahil olmak üzere, Avrupa'daki ve dünya genelindeki bir dizi ligdeki transfer piyasasının son haberlerini ve hareketlerini sizin için günün her saatinde takip ediyoruz.

İtalya, Fransa ve Almanya'da yaz transfer dönemi, bugün salı günü Mekke saatiyle 21.00'de sona eriyor.

İspanya Ligi'nde ise transfer penceresi yarın çarşamba günü saat 00.59'da kapanırken, İngiltere Ligi'nde son tarih aynı gün saat 01.00'e kadar uzanıyor.

Büyük Avrupa liglerinin dışına çıkıldığında, Amerika Ligi'nde ikinci transfer penceresi yarın çarşamba günü sona ererken, Hollanda'da transfer piyasası aynı gün kapanıyor.

Türkiye'de ise transfer penceresi önümüzdeki cuma gününe kadar devam ediyor. Meksika'da transfer piyasası bu ayın 11 Eylül'ünde, Portekiz'de ise aynı ayın 15'inde sona ererken, Suudi Arabistan'da son tarih önümüzdeki 12 Ekim'e kadar uzanıyor.

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  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Martinelli Riyad'da

    Arsenal'in kanat oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli, mevcut yaz transfer döneminde Al Hilal'e geçiş yapmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

    Suudi Arabistan merkezli "Şarku'l Avsat" gazetesi, Martinelli'yi Riyad'a varışının ardından, mevcut yaz transfer döneminde "El Zaim" ile sözleşmesini tamamlamak üzere yola çıkmadan önce özel bir aracına binerken gösteren bir video paylaştı.

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  • Newcastle yıldızının Juventus'a kiralanması

    Newcastle United, 24 yaşındaki Alman forveti Nick Woltemade'nin İtalyan ekibi Juventus'a 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık olarak ayrıldığını açıkladı.

    Woltemade, geçen yaz transfer döneminde 75 milyon euro'luk büyük bir transferle Newcastle'a katılmıştı ancak 53 maçta 11 gol atıp 6 asist yaparak "Saksağanlar" ile istikrarsız bir ilk sezon geçirdi.

    Kulüp, resmi açıklamasında Alman forvetin Juventus'a transferini doğrulayarak şunları belirtti: "Bu sezon teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor; Nick Woltemade, 30 Haziran 2027'ye kadar kiralık olarak Juventus'a katılmak üzere Newcastle'dan ayrılıyor."

  • Barcelona: Yeni transfer yok

    Barcelona kulübü, yaz transfer döneminin son saatlerinde yeni bir transfer gerçekleştirme ihtimaline kapıyı kapatarak, mercato sona ermeden önce kadroya herhangi bir yeni katılımın olmayacağını teyit etti.

    Katalan kulübünün sportif direktörü Deco, "Gigantes" ağına yaptığı açıklamalarda son saatlerde yeni bir oyuncuyla anlaşma niyetinin bulunmadığını doğruladı. Böylece, kulübün bu mevkideki olası hamlelerinden bahseden raporlara rağmen, Barcelona'nın yeni bir savunmacı transfer etme umudu da sona ermiş oldu.

    Gabriel Jesus, kulübün ilk takım için daha önce Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri ve Dominik Livaković ile de anlaşma sağlamasının ardından, mevcut transfer döneminde Barcelona'nın son transferi olacak.

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  • Harry Elliott, La Liga'ya transfer oldu

    Valencia, İngiliz Harvey Elliott'un Liverpool'dan kiralık olarak transfer edildiğini resmen açıklayarak, önümüzdeki sezon takım kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

    23 yaşındaki Elliott'un, İspanyol kulübünün geçtiğimiz saatlerde Liverpool ile anlaşmasını tamamlamasının ardından, Valencia'nın orta sahada ihtiyaç duyduğu kaliteyi katması bekleniyor.

    Anlaşmaya göre oyuncu, sözleşmede kesin satın alma opsiyonu bulunmadan, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Valencia'ya katılacak.

  • Mustafa Mohamed Türkiye'ye dönüyor

    Türk kulübü Konyaspor, bugün salı günü Mısırlı forvet Mustafa Muhammed'i, Fransız kulübüyle yaşadığı büyük krizin ardından Nantes'tan 3 yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini açıkladı.

    Konyaspor'un X platformundaki hesabı, Mustafa Muhammed'i karşılayan bir video paylaştı. Videoda Mısırlı yıldız, eski kulübü Zamalek'in amblemini temsil eden meşhur ok ve yay sevincini yaparken görülüyor.

    Mustafa Muhammed, Türk Ligi'ne yabancı sayılmaz; zira daha önce 2021 yılında Galatasaray forması giymişti.

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  • Premier Lig'de tarihi transfer

    Manchester City, iki kulübün oyuncunun Etihad Stadyumu'na transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından, Chelsea'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i yaz transfer döneminin en büyük transferlerinden biriyle kadrosuna kattı.

    Transfer haberlerinde uzmanlaşmış gazeteci Fabrizio Romano, iki kulüp arasındaki uzun görüşmelerin ardından transferin gerçekleştiğini duyurdu ve transferin değerinin 125 milyon sterlini aştığını doğruladı. Oyuncu ise transferini tamamlamak için sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor.

    Bu bedelle Enzo Fernandez, Newcastle United'dan Liverpool'a 125 milyon sterline transfer olan İsveçli Alexander Isak adına kayıtlı önceki rekoru geride bırakarak Premier Lig tarihinin en pahalı transferi oldu.

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  • Juventus, Senegalli bir oyuncuyu kadrosuna kattı

    Juventus, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Senegalli Pape Matar Sarr'ı bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

    Anlaşma, kiralık dönem boyunca oyuncunun performansına bağlı bir dizi şartın yerine gelmesi durumunda İtalyan kulübünü oyuncuyu 25,6 milyon sterlin karşılığında satın almaya zorunlu kılan bir madde içeriyor.

  • Al-Bulayhi Şabab'a

    Al Shabab Kulübü, Suudi Arabistan milli takımının savunmacısı Ali El-Buleyhi ile anlaştığını, bazılarının komşusu ve ezeli rakibi Al Hilal Kulübü'ne yönelik bir provokasyon olarak değerlendirdiği çarpıcı bir şekilde duyurdu.

    Al Shabab Kulübü, resmi "X" hesabından yaptığı açıklamada Ali El-Buleyhi ile bir sezonluk anlaşma sağladığını duyurdu.

    Ancak duyuruda dikkat çeken şey açıklamanın kendisi değil, Al Shabab Kulübü'nün hesabından yazdıklarıydı. Kulüp, açıklamaya "Ali El-Buleyhi başkentin büyüğünde" diyerek yorum yaptı; bu, Al Hilal taraftarlarının kendi takımları için kullandığı bir tanımlama.

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  • Vlahovic Torino'ya ulaştı

    Juventus, bu sezon takımın hücum hattını güçlendirmek üzere kiralık olarak seçilen Alman forvet Nick Woltemade'yi Torino şehrinde ağırlamaya hazırlanıyor; oyuncu, sahadaki fiziksel gücü ve kişiliğiyle öne çıkıyor.

    Alman gazeteci Florian Plettenberg'e göre, Alman forvet Torino şehrine çoktan ulaştı; burada Juventus saflarına katılmadan önce sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

  • Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Ittihad, Diaby'nin ayrılığını açıkladı

    Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Fransız yıldızı Moussa Diaby'nin bu yaz transfer döneminde Alman kulübü Bayer Leverkusen'e transfer olduğunu duyurdu.

    Al-Ittihad kulübü, resmi "X" hesabından paylaştığı videoda Diaby'nin takımla yaşadığı en unutulmaz anları "Bir miras bırakıp gitti" başlığıyla derledi.

    Suudi kulüp, Fransız kanat oyuncusunu Bayer Leverkusen'e satma konusundaki onayını açıklarken, oyuncuya takımda geçirdiği dönem için teşekkür etti.

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  • Sonunda: Barcelona yeni forvetini açıkladı

    Barcelona, devam eden yaz transfer döneminde Arsenal'den gelen Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını açıkladı.

    Barça, resmi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Arsenal ve Barcelona, Gabriel Jesus'un Katalan takımının kadrosuna transferi konusunda anlaşmaya vardı. Brezilyalı forvet, Barcelona ile üç sezonluk bir sözleşme imzaladı."

    Açıklamada şöyle devam edildi: "Gabriel Jesus, 3 Nisan 1997'de Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi ve futbol kariyerine memleketinde Anhanguera kulübünde başladı. Ardından ülkenin en büyük kulüplerinden biri olan Palmeiras Sao Paulo'nun altyapısına geçti. Takımla ilk maçlarını Mart 2015'te oynadı ve 2015 yılında Brezilya Kupası'nı, 2016 yılında ise ligi kazandı. Ayrıca 2016 yılında Brezilya Ligi'nde en iyi oyuncu ödülüne layık görüldü."

  • Resmen: Arsenal'in oyuncusu Bundesliga'ya

    Arsenal, 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Fabio Vieira'nın Hamburg'a transferini resmen açıkladı.

    Vieira, 2022 yılında Arsenal'e katılmış ve geçen sezon kiralık olarak forma giydiği kulübe dönmeden önce Arsenal formasıyla 49 maça çıkmıştı. Transferin bedeli yaklaşık 10 milyon euro olarak açıklandı.

  • Bayern Münih transfer piyasasından çekiliyor

    Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, bazı oyuncuların önümüzdeki dönemde takımdan ayrılma ihtimaline rağmen, kulübün transfer döneminin geri kalanında yeni bir transfer yapmayacağını doğruladı.

    Freund, Alman basınına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Yeni transferlerle ilgili başka hiçbir şey olmayacak. Ayrılacaklara gelince, transfer piyasası bazı ülkelerde bugünden sonra da açık kalacak, dolayısıyla bir şeyler olabilir."

    Ayrıca Sacha Boey'in takımdan ayrılma ihtimali beklenirken ayrı olarak antrenman yaptığını doğrularken, kulübün sonunda Hiroki Ito'nun kadroda kalmasına karar verdiğini belirtti.

  • Chelsea'den İtalyan transferi

    Chelsea, İtalyan milli savunmacı Honest Ahanor'un Atalanta'dan transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncu, resmi olarak 2027 yılında takıma katılacak.

    18 yaşındaki Ahanor, Temmuz 2025'te Genoa'dan Atalanta'ya katılmasının ardından, Bergamo şehrindeki ilk sezonunda geçtiğimiz sezon takımıyla 35 maça çıktı.

    Ahanor'un kulübüyle sergilediği üstün performans, İtalya A Milli Takımı'nı temsil etme fırsatı yakalamasına katkıda bulundu; oyuncu uluslararası düzeydeki ilk iki maçını geçtiğimiz Haziran ayında oynadı.

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  • Senegalli oyuncu Paris'ten Aston Villa'ya

    Aston Villa, genç Senegalli forvet Ibrahima Mbaye ile Paris Saint-Germain'den 55 milyon euroluk bir transfer karşılığında anlaştığını resmen açıkladı. 18 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

    Transfer, iki kulübün oyuncunun geçişi konusunda anlaşmaya varmasının ardından son günlerde son aşamalarına girmişti. Mbaye daha sonra sağlık kontrollerinden geçmek ve Aston Villa ile sözleşmesini imzalamak üzere İngiltere'ye gitti.

    Mbaye, on yaşında akademisine katıldığı Paris Saint-Germain ile kısa ancak dolu dolu bir kariyerin ardından Aston Villa'ya transfer oluyor. Fransız kulübünün ilk takımına yükselen oyuncu, ilk profesyonel maçını 16 yaş 6 ay ve 23 günlükken, Ağustos 2024'te oynadı ve Parisli takımla ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

  • Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Beklenen transferde ilkesel anlaşma

    Manchester City, transfer piyasasının kapanmasına saatler kala sonuca yaklaşan bir transferde, Enzo Fernandez'i kadrosuna katmak için Chelsea ile prensipte anlaşmaya vardı.

    İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Manchester City yetkilileri dün pazartesi günü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek amacıyla Premier Lig'deki rakip kulüpleriyle nihayet doğrudan müzakerelere başladı.

    Fernandez, yaz döneminde Etihad Stadyumu'nda teknik direktörlük koltuğunda Pep Guardiola'nın yerini alan eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

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  • Atletico Madrid, Tagliafico'yu kadrosuna katmak için harekete geçti

    Atletico Madrid, İspanyol "As" gazetesine göre, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Olimpik Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmak için çalışıyor.

    Oyuncu, transferin gerçekleşmesi için çoktan yeşil ışık yaktı; öte yandan Madrid kulübü, oyuncuyu kadrosuna katmak için Juventus'un rekabetiyle karşı karşıya.

  • Richarlison'ın Everton'a transferi başarısız oldu

    "Sky Sports" ağının haberine göre, Brezilyalı Richarlison kulüpten ayrılışından 4 yıl sonra Everton'a geri dönmeyecek; nitekim ismi ayrılıkla anılan Brezilyalı forvetin Tottenham'ın saflarında kalması bekleniyor.

    Bu, "Toffees"in aldığı tek darbe değildi; zira "Sky Almanya" ağının bildirdiğine göre, Stuttgart'ın İngiliz milli ofansif orta saha oyuncusu Jamie Leweling de Liverpool şehrine mensup kulübün, kendisini kadrosuna katmak için sunduğu 43 milyon euroluk teklifi reddetti.

    Roma da aynı oyuncu konusunda anlaşmaya varmayı başaramazken, Everton başka transferleri sonuçlandırmayı başarabilir; bunların arasında Monaco'nun forveti Folarin Balogun ile anlaşma ihtimali de yer alıyor.

  • Chelsea'nin oyuncusu Tottenham'a yaklaşıyor

    Chelsea'nin yıldızı Mikhaylo Mudryk, devam eden yaz transfer döneminde Tottenham Hotspur'a resmi transfere yaklaştı.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şu paylaşımı yaptı: "Mikhaylo Mudryk Tottenham'a transfer olacak. Sözleşmenin kişisel şartları da dahil olmak üzere her konuda anlaşma sağlandı."

    Romano şunları ekledi: "Mudryk, bir bedel karşılığında kiralık olarak Tottenham'a katılacak. Anlaşmanın, oyuncunun satın alınmasına imkan tanıyan ancak zorunlu olmayan bir madde içerdiği de anlaşılıyor."

  • Paris Saint-Germain transfer kapısını kapatıyor

    Paris ekibi son 24 saat içinde hücum oyuncularından biriyle anlaşmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

    RMC ağının haberine göre, Paris Saint-Germain'in transfer piyasasındaki hareketleri, en azından yeni transferler açısından sona erdi. Ayrılıklar cephesinde ise Portekizli Renato Sanches'in durumu takip edilmeye değer olmayı sürdürüyor.

    Paris Saint-Germain, satışlarının değerinin yaklaşık 370 milyon euroya ulaşmasının ardından, ayrılan oyuncular bazında tarihi bir transfer dönemi geçirdi.

  • Arsenal ve Dortmund anlaştı

    Borussia Dortmund, devam eden yaz transfer döneminin son saatlerinde Arsenal'den dikkat çekici bir hücum transferini bitirdi.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Borussia Dortmund, Arsenal'den Ethan Nwaneri'nin transferi konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı. Transfer tamamlandı!"

    Romano şöeklinde ekledi: "Oyuncunun son saatlerde bu adıma onay vermesinin ardından, Nwaneri'nin Arsenal'den tam bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı."

  • Icardi İtalya'ya dönüyor mu?

    "La Gazzetta dello Sport" gazetesine göre Lazio, Arjantinli forvet Mauro Icardi ile anlaşma imkanını değerlendiriyor.

    Oyuncunun menajeri Litterio Pino, "Lazio mu? Bu konuda görüşmeler var" dedi.

    33 yaşındaki Arjantinli forvet, daha önce Paris Saint-Germain deneyimi yaşadıktan sonra 2022 yılından bu yana Türk ekibi Galatasaray forması giyiyor.

  • Grealish için yeni bir kiralık anlaşması

    Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish, devam eden yaz transfer döneminde, daha önce Aston Villa'da yaşadığı deneyimin ardından Everton'a kiralık olarak transfer olmayı kabul etti.

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Jack Grealish, Everton'a katılmadan önce salı günü sağlık kontrolünden geçecek. Transfer tamamlandı."

    Romano şunları ekledi: "Oyuncunun Everton'a transfer konusunda onayı alındıktan sonra, Grealish'in kiralık transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varıldı."