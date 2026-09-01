Dünya genelindeki futbol tutkunlarının gözü, 2026 yaz transfer döneminin son gününe çevrildi. Bu arada bir dizi büyük Avrupa liginde transferleri tamamlamak için son tarih yaklaşırken, kulüpler transfer döneminin perdesi kapanmadan önce son anlaşmalarını sonuçlandırmak için kızışan bir yarış içinde.

Bu canlı anlatımda, resmi transferler, süren müzakereler, beklenen transferler ve kapıların kapanmasından önceki son saatlerde yaşanabilecek en dikkat çekici gelişmeler dahil olmak üzere, Avrupa'daki ve dünya genelindeki bir dizi ligdeki transfer piyasasının son haberlerini ve hareketlerini sizin için günün her saatinde takip ediyoruz.

İtalya, Fransa ve Almanya'da yaz transfer dönemi, bugün salı günü Mekke saatiyle 21.00'de sona eriyor.

İspanya Ligi'nde ise transfer penceresi yarın çarşamba günü saat 00.59'da kapanırken, İngiltere Ligi'nde son tarih aynı gün saat 01.00'e kadar uzanıyor.

Büyük Avrupa liglerinin dışına çıkıldığında, Amerika Ligi'nde ikinci transfer penceresi yarın çarşamba günü sona ererken, Hollanda'da transfer piyasası aynı gün kapanıyor.

Türkiye'de ise transfer penceresi önümüzdeki cuma gününe kadar devam ediyor. Meksika'da transfer piyasası bu ayın 11 Eylül'ünde, Portekiz'de ise aynı ayın 15'inde sona ererken, Suudi Arabistan'da son tarih önümüzdeki 12 Ekim'e kadar uzanıyor.

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