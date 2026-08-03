3 Ağustos Pazartesi gününün tüm haberleri: en sıcak başlıklar, biten transferler ve sonuçlanmak üzere olanlar. Transfer dönemi kızışıyor, biz de sizi Serie A’mızdaki ve sadece onunla sınırlı olmayan görüşmelerin içine taşıyoruz.
Sorulara, yorumlara ve sizlerle birlikte canlı olarak vereceğimiz yanıtlara yer var.
Çeviri:
CANLI Transfer Gündemi: 17.30'dan itibaren YouTube kanalımızda. Leao hakkındaki tüm gerçekler, Read ile Soulé arasında Roma ve Juventus'un bombası
3 Ağustos Pazartesi gününün tüm haberleri: en sıcak başlıklar, biten transferler ve sonuçlanmak üzere olanlar. Transfer dönemi kızışıyor, biz de sizi Serie A’mızdaki ve sadece onunla sınırlı olmayan görüşmelerin içine taşıyoruz.
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