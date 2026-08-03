CANLI Transfer Gündemi: 17.30'dan itibaren YouTube kanalımızda. Leao hakkındaki tüm gerçekler, Read ile Soulé arasında Roma ve Juventus'un bombası

3 Ağustos Pazartesi gününün tüm haberleri: en sıcak başlıklar, biten transferler ve sonuçlanmak üzere olanlar. Transfer dönemi kızışıyor, biz de sizi Serie A’mızdaki ve sadece onunla sınırlı olmayan görüşmelerin içine taşıyoruz.



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