Southampton İcra Kurulu Başkanı Phil Parsons, yaklaşan duruşma öncesinde FA'ya EFL'nin ilk kararının yıkıcı etkisini dikkate alma çağrısında bulundu. Parsons, "Kulüp olarak umudumuz, onların şu anda bulunduğumuz noktayı ve zaten neler yaşadığımızı gerçekten görmeleri; çünkü bence bunun hesaba katılması gerekiyor" dedi. "Premier League'de olmayınca biz para kaybediyoruz ama [yerel] işletmeler de para kaybediyor. Hukuki masraflar için çok büyük bir meblağ harcamak zorunda kaldık ve bu durum kulübü daha da fazla etkiliyor.

"Gerçekten yeterince bedel ödediğimizi hissediyorum. Zarar gördük. Bence bu, futbol hatta spor tarihindeki en büyük yaptırımlardan biri. Bunun mağduru olarak görülmek istemiyoruz. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Elimize hangi kartlar verildiyse onlarla oynuyoruz."

Teknik direktör Eckert de pazartesi günü BBC'ye verdiği röportajda bu görüşleri yineledi ve cezaları "spor tarihinde kesinlikle eşi benzeri görülmemiş" diye nitelendirdi. Şunları ekledi: "Bu çok, çok büyük bir cezaydı. Ve bunu söylemek benim için zor, çünkü beni ilgilendiriyor. Dışarıdan bir durumu değil, kendimi değerlendiriyorum. Ama yaptığım şey için af diledim. Kamuoyu önünde özür diledim."



