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‘Canımız yandı’ - Southampton, Saints patronu Tonda Eckert yeni bir uygunsuzluk duruşmasıyla karşı karşıyayken ‘eşi benzeri görülmemiş’ Casusluk skandalı yaptırımlarını sert sözlerle eleştirdi
EFL’nin ilk yaptırımları
Southampton’ın casusluk tartışması ilk olarak mayısta patlak verdi. Middlesbrough personeli, Championship play-off yarı finali öncesinde antrenmanlarını izleyen bir Southampton stajyerini yakaladı. Kısa süre sonra kulübün, normal sezon boyunca daha önce Oxford ve Ipswich’e karşı da benzer gözetleme operasyonları düzenlediği ortaya çıktı.
Bağımsız bir English Football League (EFL) komisyonu daha sonra benzeri görülmemiş sportif cezalar verdi. Southampton, geçen sezonki play-off’lardan ihraç edildi ve böylece en az 200 milyon £ (268 milyon $) değerindeki kârlı Premier League yükselme fırsatını kaçırdı.
Ayrıca kulüp, mevcut sezona dört puan silme cezasıyla başladı. Football Association (FA), aynı ihlaller nedeniyle temmuz ayında Eckert’e resmen uygunsuz davranış suçlaması yöneltti ve bağımsız bir düzenleyici komisyon bu hafta dosyasını inceleyecek.
- Getty
Parsons ve Eckert hoşgörü talebinde bulundu
Southampton İcra Kurulu Başkanı Phil Parsons, yaklaşan duruşma öncesinde FA'ya EFL'nin ilk kararının yıkıcı etkisini dikkate alma çağrısında bulundu. Parsons, "Kulüp olarak umudumuz, onların şu anda bulunduğumuz noktayı ve zaten neler yaşadığımızı gerçekten görmeleri; çünkü bence bunun hesaba katılması gerekiyor" dedi. "Premier League'de olmayınca biz para kaybediyoruz ama [yerel] işletmeler de para kaybediyor. Hukuki masraflar için çok büyük bir meblağ harcamak zorunda kaldık ve bu durum kulübü daha da fazla etkiliyor.
"Gerçekten yeterince bedel ödediğimizi hissediyorum. Zarar gördük. Bence bu, futbol hatta spor tarihindeki en büyük yaptırımlardan biri. Bunun mağduru olarak görülmek istemiyoruz. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Elimize hangi kartlar verildiyse onlarla oynuyoruz."
Teknik direktör Eckert de pazartesi günü BBC'ye verdiği röportajda bu görüşleri yineledi ve cezaları "spor tarihinde kesinlikle eşi benzeri görülmemiş" diye nitelendirdi. Şunları ekledi: "Bu çok, çok büyük bir cezaydı. Ve bunu söylemek benim için zor, çünkü beni ilgilendiriyor. Dışarıdan bir durumu değil, kendimi değerlendiriyorum. Ama yaptığım şey için af diledim. Kamuoyu önünde özür diledim."
Tepeden inen bir operasyon ortaya çıkardı
EFL heyetinin bulguları, kulüp içindeki kültüre ilişkin ağır bir tablo ortaya koydu ve casusluğun, "rekabet avantajı elde etmek için tepeden inme kurgulanmış ve kararlı bir plan" olduğu sonucuna vardı. Komisyon ayrıca, alt kademedeki personelin gizli gözetim operasyonlarını yürütmeleri için baskı hissettiğini de belirtti.
Gizli operasyonları organize etmiş olmasına rağmen Eckert, bu tür eylemlerin EFL kurallarını ihlal ettiğinin tamamen farkında olmadığını savundu. Ancak Alman teknik adam, ortaya çıkan sonuçların tüm organizasyon üzerinde yarattığı ağır etkiyi kabul etti ve sözlerini şöyle tamamladı: "Bence ceza, geçen sezon boyunca kulüp için çok ağır oldu."
- Getty Images Sport
FA'nın nihai kararını bekliyor
Southampton artık bu haftaki bağımsız FA düzenleyici komisyonu duruşmasının sonucunu endişeyle beklemek zorunda. Kulüp mevcut Championship sezonunda zaten dört puanlık bir eksikle mücadele ederken, Eckert'e yönelik olası ek bireysel yaptırımlar, devam eden yükselme mücadelesini ciddi şekilde sekteye uğratabilir.
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