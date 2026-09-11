Amorim, Pulisic'in AC Milan'da yeterince süre alamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı; başantrenör ise bu duyguyu cesaret verici buluyor. Amerikalı kanat oyuncusu, 2026-27 Serie A sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Dünya Kupası'nda sağ bacağında yaşadığı mikro kırık ve kemik ezilmesinin ardından ancak geçen ay antrenmanlara dönen oyuncu, ligin ilk üç maçında tek bir dakika bile süre alamadı.

Roma deplasmanı öncesinde konuşan Amorim, kanat oyuncusunun durumuna doğrudan değinerek 'Captain America'nın dönüşü için bekleyişin neredeyse sona erdiğini doğruladı. Amorim, cuma günü maç öncesi basın toplantısında gazetecilere, "Bence Pulisic'i göreceksiniz" dedi. "İlk 11'de mi başlayacağını yoksa oyuna kulübeden mi gireceğini bilmiyorum. Ama artık en azından birkaç dakika oynayacağını düşünüyorum ve Pulisic'i seviyorum. Onu oyuncu olarak gerçekten çok beğeniyorum. Şu ana kadar sıfır dakika aldığı için üzgün ve ben oyuncularımda bunu severim."