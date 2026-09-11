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"Canı sıkkın ve bunu seviyorum!" - Ruben Amorim, Christian Pulisic'in Lazio'ya karşı AC Milan'a döneceğini doğruladı
Amorim, Pulisic'in hayal kırıklığını memnuniyetle karşıladı
Amorim, Pulisic'in AC Milan'da yeterince süre alamamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı; başantrenör ise bu duyguyu cesaret verici buluyor. Amerikalı kanat oyuncusu, 2026-27 Serie A sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı. Dünya Kupası'nda sağ bacağında yaşadığı mikro kırık ve kemik ezilmesinin ardından ancak geçen ay antrenmanlara dönen oyuncu, ligin ilk üç maçında tek bir dakika bile süre alamadı.
Roma deplasmanı öncesinde konuşan Amorim, kanat oyuncusunun durumuna doğrudan değinerek 'Captain America'nın dönüşü için bekleyişin neredeyse sona erdiğini doğruladı. Amorim, cuma günü maç öncesi basın toplantısında gazetecilere, "Bence Pulisic'i göreceksiniz" dedi. "İlk 11'de mi başlayacağını yoksa oyuna kulübeden mi gireceğini bilmiyorum. Ama artık en azından birkaç dakika oynayacağını düşünüyorum ve Pulisic'i seviyorum. Onu oyuncu olarak gerçekten çok beğeniyorum. Şu ana kadar sıfır dakika aldığı için üzgün ve ben oyuncularımda bunu severim."
- AFP
Çıkış yapan yıldız Alphadjo Cisse ile mücadele
Pulisic'in kalitesi tartışmasız olsa da, iç rekabetin zirveye ulaştığı bir takıma geri dönüyor. Onun yokluğunda 19 yaşındaki İtalyan genç milli oyuncu Alphadjo Cisse, sol kanatta gelen fırsatı değerlendirdi. Cisse, Amorim'in görevdeki ilk döneminin en dikkat çeken çıkış hikâyesi haline gelirken, attığı iki etkileyici gol ve ortaya koyduğu doğrudan, özgüvenli driplinglerle kısa sürede San Siro'da taraftarın gözdesi oldu.
Milan teknik direktörü, ilk 11'de aynı pozisyon için rekabet eden iki kanat oyuncusunu nasıl yöneteceği sorulduğunda her zamanki gibi net konuştu. Amorim kararlı bir ifadeyle, "Sırf bir oyuncunun adını yazmak için iyi oynayan birini kesmem" dedi. "Grubu yönetme biçimim bu ve bu ilkelerle ölürüm."
Kulübü ve ülkesi için kilit bir isim
Pulisic, 2023 yazında AC Milan'a dört yıllık sözleşmeyle katıldı. Gelişinden bu yana ABD Milli Takımı'nın kanat oyuncusu, Milan formasıyla tüm kulvarlarda 134 maça çıktı; 42 gol ve 27 asistlik katkı sağlarken kulübün 2024-25 sezonunda Supercoppa Italiana'yı kazanmasına yardımcı oldu.
Amerikalı hücum oyuncusu, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etti ve sakatlığı nedeniyle yalnızca Avustralya'ya karşı oynanan grup aşaması maçını kaçırdı. Dört maçta forma giydi ve bir asist yaptıktan sonra ABD Milli Takımı, son 16 turunda Belçika'ya elendi.
- Getty Images Sport
Milan'ın Serie A sezonuna güçlü başlangıcı
Milan, sezonun ilk haftalarını yenilgi almadan geçmesinin ardından hafta sonunun öne çıkan maçına formda giriyor. İlk üç maçından iki galibiyet ve bir beraberlik çıkaran Milan, şu anda Serie A puan durumunda beşinci sırada yer alıyor.
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