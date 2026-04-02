Portekizli bek João Cancelo, eski takım arkadaşı Brezilyalı Neymar da Silva hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştu ve oyuncunun sahada özel bir varlık olduğunu vurguladı.

Cancelo, "Neymar'ın şu anda fiziksel olarak en iyi durumda olmadığı doğru, ancak benim için o her anlamda çok değerli bir mücevher" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Al-Hilal'da oynadığı dönemde onunla antrenman yapma fırsatım oldu ve bu her açıdan olağanüstü bir deneyimdi. Onu ayıran şey sadece teknik becerileri değil, aynı zamanda oyuna olan derin anlayışı ve sahadaki hareket tarzıdır. Bu da onu birlikte çalıştığım diğer tüm oyunculardan farklı kılıyor."

Cancelo sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce birçok büyük yıldızla antrenman yaptım ve çok yüksek seviyede profesyonellik ve yetenek gördüm, ancak Neymar yine de eşsizdir."

Ve şöyle bitirdi: "Saha içindeki kişiliği, her an fark yaratma yeteneği ve oyuna bakış açısı onu gerçekten olağanüstü bir oyuncu yapıyor. O, diğerlerinden tamamen farklı bir oyuncu ve onunla oynamak ve antrenman yapmak bana teknik ve kişisel olarak çok şey kattı."



