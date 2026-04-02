FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Cancelo açıkça söyledi: Al Hilal'a sadece Jesus için geldim... Neymar ise paha biçilmez bir mücevher

Barcelona'nın yıldızı ne dedi?

Şu anda Al-Hilal kulübünden Barcelona'ya kiralanmış olan Portekizli sağ bek João Cancelo, “El-Zaeem” ile yaşadığı deneyimden, ve geçirdiği müzakerelerin ayrıntılarını anlattı. Ayrıca Brezilyalı yıldız Neymar da Silva ile birlikte oynama deneyimini de paylaşan Cancelo, profesyonel kariyerinin yeni yönlerini ortaya koydu.

Al-Hilal, 2024 yazında Manchester City'den gelen Cancelo ile sözleşme imzalamıştı, ancak oyuncu geçen Ocak ayından itibaren Barça'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

Basında yer alan haberlere göre, oyuncu Barça'da kalmak istiyor ve Katalan kulübü de onun kalmasını çok istiyor, ancak Al-Hilal'dan ayrılma konusunda bir krizle karşı karşıya ve kulüp uygun bir maddi bedel almayı hedefliyor.


    Al-Hilal Müzakereleri

    Cancelo basın açıklamalarında şunları söyledi: "Al-Hilal başlangıçta benim tercihim değildi, ancak o dönemde takımın teknik direktörü olan Jorge Jesus benimle iletişime geçti ve buraya gelmem için beni ikna etti."

    "Al-Hilal'ın başka bir oyuncuyla anlaşmak isteyip istemediğini bilmiyorum, ancak ben sadece beni bu teklife ikna eden Jorge Jesus için geldim" diye ekledi.

    Cancelo, Al Hilal formasıyla çeşitli turnuvalarda 45 maça çıktı, bu maçlarda 2 gol attı ve 14 asist yaptı.

    • Reklam

  • Neymar "değerli bir mücevher"

    Portekizli bek João Cancelo, eski takım arkadaşı Brezilyalı Neymar da Silva hakkında ayrıntılı bir şekilde konuştu ve oyuncunun sahada özel bir varlık olduğunu vurguladı.

    Cancelo, "Neymar'ın şu anda fiziksel olarak en iyi durumda olmadığı doğru, ancak benim için o her anlamda çok değerli bir mücevher" dedi.

    Ve şöyle devam etti: "Al-Hilal'da oynadığı dönemde onunla antrenman yapma fırsatım oldu ve bu her açıdan olağanüstü bir deneyimdi. Onu ayıran şey sadece teknik becerileri değil, aynı zamanda oyuna olan derin anlayışı ve sahadaki hareket tarzıdır. Bu da onu birlikte çalıştığım diğer tüm oyunculardan farklı kılıyor."

    Cancelo sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce birçok büyük yıldızla antrenman yaptım ve çok yüksek seviyede profesyonellik ve yetenek gördüm, ancak Neymar yine de eşsizdir."

    Ve şöyle bitirdi: "Saha içindeki kişiliği, her an fark yaratma yeteneği ve oyuna bakış açısı onu gerçekten olağanüstü bir oyuncu yapıyor. O, diğerlerinden tamamen farklı bir oyuncu ve onunla oynamak ve antrenman yapmak bana teknik ve kişisel olarak çok şey kattı."


    Belirsiz bir gelecek

    Cancelo'nun geleceği hâlâ her türlü olasılığa açık, ancak kesin olan şey, oyuncunun Barcelona'da kalmak istediği.

    Barcelona, sezon sonunda Cancelo'yu Suudi kulübüne herhangi bir ücret ödemeden kadrosunda tutmak istiyor, ancak diğer yandan Al Hilal, Portekizli yıldızı bırakmak için 15 milyon euro talep ediyor.

    Cancelo'nun durumu belirsizliğini korurken, eski Manchester City oyuncusu Portekiz'in Canal 11 kanalına verdiği demeçte, bir gün Benfica'ya geri dönmeyi çok istediğini söyledi.