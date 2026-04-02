Şu anda Al-Hilal kulübünden Barcelona'ya kiralanmış olan Portekizli sağ bek João Cancelo, “El-Zaeem” ile yaşadığı deneyimden, ve geçirdiği müzakerelerin ayrıntılarını anlattı. Ayrıca Brezilyalı yıldız Neymar da Silva ile birlikte oynama deneyimini de paylaşan Cancelo, profesyonel kariyerinin yeni yönlerini ortaya koydu.
Al-Hilal, 2024 yazında Manchester City'den gelen Cancelo ile sözleşme imzalamıştı, ancak oyuncu geçen Ocak ayından itibaren Barça'ya kiralık olarak transfer olmuştu.
Basında yer alan haberlere göre, oyuncu Barça'da kalmak istiyor ve Katalan kulübü de onun kalmasını çok istiyor, ancak Al-Hilal'dan ayrılma konusunda bir krizle karşı karşıya ve kulüp uygun bir maddi bedel almayı hedefliyor.