Chelsea, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında yazın £117 milyon karşılığında kadroya katılan Morgan Rogers'ın golüyle maça kusursuz bir başlangıç yaptı. Ancak Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleriyle ibre Arsenal lehine döndü ve Alonso, Kuzey Londra'daki yüksek tempolu karşılaşmanın ardından nelerin olabileceğini düşündü.

Alonso, son düdüğün ardından Sky Sports'a, "Can yakıyor. Can yakıyor çünkü yenilgi can yakmalı" dedi. "Her şeye dair farklı anların yaşandığı çok yoğun bir maçtı. Eşitliği sağlayacak fırsatlar yakaladık. İlk yarıda da birkaç fırsatımız vardı. Kaybederseniz asla mutlu olmazsınız. Golü attıktan sonra 15-20 dakika boyunca çok fazla savunma yapmak zorunda kaldık ve kontrolü almakta biraz zorlandık. Sonrasında topla daha iyi bölümler geçirdik. Genel olarak çok çekişmeli, çok yoğun bir maçtı. İkinci golde daha iyisini yapabilirdik, çok erken yedik. Çocuklar her şeyini verdi, her şeyi denedi. Can yakmalı."