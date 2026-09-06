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'Can yakıyor' - Xabi Alonso, Chelsea'nin Arsenal karşısında derbide son anlarda yaşadığı yıkımın ardından yenilgiye tepki gösterdi
Alonso derbi acısını değerlendirdi
Chelsea, karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında yazın £117 milyon karşılığında kadroya katılan Morgan Rogers'ın golüyle maça kusursuz bir başlangıç yaptı. Ancak Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleriyle ibre Arsenal lehine döndü ve Alonso, Kuzey Londra'daki yüksek tempolu karşılaşmanın ardından nelerin olabileceğini düşündü.
Alonso, son düdüğün ardından Sky Sports'a, "Can yakıyor. Can yakıyor çünkü yenilgi can yakmalı" dedi. "Her şeye dair farklı anların yaşandığı çok yoğun bir maçtı. Eşitliği sağlayacak fırsatlar yakaladık. İlk yarıda da birkaç fırsatımız vardı. Kaybederseniz asla mutlu olmazsınız. Golü attıktan sonra 15-20 dakika boyunca çok fazla savunma yapmak zorunda kaldık ve kontrolü almakta biraz zorlandık. Sonrasında topla daha iyi bölümler geçirdik. Genel olarak çok çekişmeli, çok yoğun bir maçtı. İkinci golde daha iyisini yapabilirdik, çok erken yedik. Çocuklar her şeyini verdi, her şeyi denedi. Can yakmalı."
- Getty Images Sport
Taktik yaklaşım ve duran toplar
Yenilgiye rağmen Alonso, taktik düzenini ve Chelsea'nin Emirates'te ortaya koyduğu agresif yaklaşımı savunmakta istekliydi. Bu proaktif strateji, Chelsea'nin Premier League tarihinde bir ilke imza atmasını sağladı; böylece takım, bir sezondaki ilk üç maçının her birinde açılış beş dakikası içinde gol atan ilk ekip oldu. Ayrıca Newcastle United'dan sonra, Aralık 2024'ten bu yana üst üste üç lig maçında erken gol bulan ilk takım da oldu. İspanyol teknik adam, takımının uzun vadeli istikrara ulaşma yolunda hâlâ onun futbol felsefesine uyum sağladığını vurguladı.
"Mesele, rekabet etmeye mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak. Sağ taraftaki sayısal üstünlükleri kontrol etmeniz gerekiyor. Bu tür aksiyonların olması oyunun bir parçası. Devam ediyoruz. Bu üçüncü maç ve bu uzun, uzun bir yolculuk olacak. Kararlar alırsınız, yaklaşımlar belirlersiniz. Biz aktif olmak ve inisiyatifi ele almak istiyoruz. Bazen duran toplarla, bazen önde ya da daha geride baskıyla. Bence her aşamada rekabet edebilmek için ihtiyacınız olan şey bu. Bugün buraya elimizden geldiğince iyi mücadele etmeye geldik, şimdi devam etmemiz gerekiyor."
Emirates'ten çıkarılan dersler
Bu yenilginin ardından Chelsea altı puanla dördüncü sırada yer alırken, Arsenal sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü. Alonso, sonucun hayal kırıklığı yarattığını kabul ederken, yaz aylarında yapılan büyük yatırımların ardından takımdan doğru sinyalleri aldığını söyledi. Stamford Bridge'i yeniden şekillendirmek için transfer döneminde £350 milyon civarında harcama yapıldı.
İki takım arasındaki fark sorulduğunda teknik direktör, "Oyun hakkında, kendimiz hakkında, ne yaptığımız hakkında, neye başladığımız hakkında çok şey öğrendim" dedi. "Oyuncular, maç maç daha iyi mücadele etme ve inandığımız bir şey ortaya koyma konusunda bu tutuma ve bu isteğe sahip. Şu ana kadar mutluyum. Maçlar kazanmak istiyoruz, nihai hedef bu."
- Getty Images Sport
Kadro sakatlıklarıyla başa çıkmak
Chelsea, derbide birkaç kilit isimden yoksun mücadele etmek zorunda kaldı ve Alonso, bazı bölgelerdeki derinlik eksikliğinin sonuca etki ettiğini kabul etti. Ancak yıldız isimlerinin yokluğunu mazeret olarak göstermeyi reddeden Alonso, ilk 11'de forma giyen oyuncuların gösterdiği çabayı övdü. Chelsea şimdi cumartesi günü Stamford Bridge'de lige yeni yükselen Hull City'yi konuk ettiğinde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Alonso, "Sakatlıklarla başa çıkmanız gerekir, kadro sakat oyuncudan yoksun kalıyor. Elimizdekiler tam gaz oynadı. Bugün ellerinden gelenin en iyisini yapıp her şeylerini verdiler" diye ekledi.
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