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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP
Çeviri:

Can sıkıntısı ve çözümsüzlük: Real Madrid bir kısır döngüde sıkışıp kaldı

FEATURES
Analysis
Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
J. Mourinho
K. Mbappe
Vinicius Junior
A. Guler
Y. Diomande
İspanya
Portekiz
Fransa
Brezilya
Türkiye
Côte d’Ivoire

Mourinho ara dönemde ne yaptı?

Yeni bir yenilgiye gerek yoktu; Jose Mourinho'nun işiyle ilgili soru işaretleri yeniden gündeme gelsin diye Real Madrid'in buna ihtiyacı yoktu. Cumartesi günü İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında Villarreal karşısında alınan zorlu 1-0'lık galibiyet takıma üç puanı kazandırdı, ancak milli araya girilmeden önce peşini bırakmayan soruna ikna edici bir yanıt sunamadı.

Milli ara boyunca üç haftalık hazırlık; sonuç ise şu oldu: dağınık bir performans, kolay gelmeyen ve durumu kurtarmak için istikrarsız, çıkışları değişken oyunculara bel bağlayan bireysel çözümlere odaklanma.

Real Madrid ilk yarıda kendi temposunu dayatacak net bir plana sahip bir takım görüntüsü vermedi. Savunmadan hücuma yavaş geçişler, oyunun gidişatını kontrol etmeyi başaramayan bir orta saha ve topu etkili bölgelere taşımakta zorlanma göze çarparken, Villarreal rakibini kontrol altında tutma konusunda daha organize ve daha yetenekli görünüyordu.

  • Bariz bir yetersizlik ve amaca hizmet etmeyen bireysel çözümler

    Real Madrid'in sorunu topa sahip olmaktan çok, bunu değerlendirmekteydi. Real Madrid, hatları arasındaki bağlantıdan yoksundu ve hücum kurma aşamalarını pas yoluyla büyük ölçüde atlayarak topu ileri taşımak için bireysel çıkışlara dayandı. Bu bağlantının yokluğunda Arda Güler, oyunu yönlendirmek ve ritim yaratmak için yeterli alanı bulamadı.

    İlk yarının rakamları krizin bir boyutunu ortaya koyuyor; zira Real Madrid, 5 şutun 1'ini isabetli olarak kaydetti ve bir net fırsat üretti. ESPN istatistiklerine göre. Takımın tehlikeli olabilmesi büyük ölçüde Mbappe ve Diomande'nin tek başlarına üretebildiklerine bağlı kaldı, ancak özellikle Fransız oyuncu formunda değildi ve seviyesi muhtemelen milli ara ve sakatlık döneminden olumsuz etkilendi; buna karşılık Fildişili yıldız en azından ilk golünü kaydederek takıma galibiyeti armağan etti.

    Villarreal ise ev sahibini zorlamak için topa hâkim olmaya ihtiyaç duymadı. Organizasyonu, Real Madrid'in hücumlarını kontrol altında tutmasına yardımcı oldu; özellikle sol kanattan gerçekleştirdiği hücum hareketleri ise ona son üçlü bölgeye ulaşmak için bazı girişler sağladı, ancak her durumda Courtois her zaman yerindeydi.

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  • Kısa süren bir diriliş tabloyu değiştirmeye yetmiyor

    Real Madrid ikinci yarının başlangıcıyla birlikte toparlandı ve yapılan değişiklikler hücuma daha fazla canlılık kazandırdı. Diomande kanatta daha etkili bir role yükseldi, Güler sahanın derinliklerinde daha iyi hareket etti; Vinicius'un oyuna girişi ise takıma rakibin savunma hatlarını kırma ve çalım atma konusunda ek bir kabiliyet sağladı.

    Öne geçiren gol, 62. dakikada geldi ve bireysel inisiyatifin uygun alanı bulduğunda yaratabileceği farkı yansıttı. Valverde sağ taraftan ilerledi, ardından topu Diomande'ye aktardı; Diomande topla iyi bir şekilde buluşup alt köşeye nişan aldı. Gol başlangıçta ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak video teknolojisi golün geçerliliğini doğruladı.

    Gol, hareketlilik ve hücum cesaretindeki iyileşmenin bir ürünüydü; fakat Real Madrid'in takım halindeki çözümlerini bulduğunun yeterli bir kanıtı değildi. Takım, uzun süre bütünlüklü hücumlarla net fırsatlar yaratmaktan aciz kaldıktan sonra, bu kısırdöngüyü kırmak için doğrudan bir hamleye ve savunmanın arkasında bir alana ihtiyaç duydu.

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  • Vinicius'un çılgınlığı sınırlı performansı silmiyor

    Vinicius, Real Madrid'e belirgin bir hücum katkısı sağladı; ancak kırmızı kart görmesine yol açan hareketi, üstünlüğün ev sahibi takıma kaydığı bir anda ekibi baskı altına soktu. Real Madrid, yaklaşık 20 dakikayı on kişi tamamlamak zorunda kaldı ve öndeki skoru korumak uğruna hücum hırsının büyük bir bölümünden vazgeçti. Oyuncular sonuna kadar sonucu savunurken bir bütünlük sergiledi; bu, hanelerine yazılacak bir yön. Ancak bu durum, golden önceki performansın sınırlılığını silmiyor.

    Ayrıca takımın sorumluluğu, Vinicius'un hareketine ya da hakem kararlarına indirgenemez; bunlar maçı etkileyen faktörler oldu, fakat Mourinho'nun Real Madrid'inin neden ancak bir mücadelenin ardından bireysel anlarla kazandığını tek başına açıklamıyorlar.

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  • Mourinho ve zor sorular!

    Milli ara, Mourinho'ya önceki maçlarda ortaya çıkan eksikleri giderme fırsatı vermesi gerekiyordu, ancak Villarreal karşılaşması atak kurulumunda, orta sahanın rolünde ya da takımın kendi ritmini dayatma kabiliyetinde net bir değişim ortaya koymadı.

    Eğer teknik direktör, oyuncularından rakibin topa sahip olmasını engellemelerini istiyorsa, topu geri kazandıklarında atak kurmaları için de net mekanizmalar sağlaması gerekir. Fakat bu, Mourinho ile gerçekleşmiyor; çünkü hâlâ oyuncularının yeteneklerinden, onlara net roller veren bir sistem içinde yararlanamıyor. Zira mevcut Real Madrid, sabit bir kolektif düzenden çok isimlere dayanıyor gibi görünüyor. 

    Real Madrid üç puanı topladı ve kırmızı karttan sonra defansif bir bütünlük sergiledi, ancak üç haftalık hazırlığın ardından takım yine aynı tabloya döndü: geçişte yavaşlık, hâkimiyet kuramayan bir orta saha ve bireysel çözüm bekleyen bir hücum, ardından sonucu korumak için geri çekilme. Mourinho'nun hakemlerden şikâyet dizisi de -kimi zaman haklı olsa bile- aslında yapması gereken şeyin üstünü örtmek için son bulmayacak. İşte buradan temel soru ortaya çıkıyor: Mourinho mevcut haliyle Real Madrid'i ve onun "sıfır" gerçekliğini gerçekten değiştirebilir mi, yoksa taktiksel yetersizlik, sıkıcı ve bocalayan performans girdabında batmaya devam mı edecek?

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