Can sıkıntısı ve çözümsüzlük: Real Madrid bir kısır döngüde sıkışıp kaldı

Yeni bir yenilgiye gerek yoktu; Jose Mourinho'nun işiyle ilgili soru işaretleri yeniden gündeme gelsin diye Real Madrid'in buna ihtiyacı yoktu. Cumartesi günü İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında Villarreal karşısında alınan zorlu 1-0'lık galibiyet takıma üç puanı kazandırdı, ancak milli araya girilmeden önce peşini bırakmayan soruna ikna edici bir yanıt sunamadı.

Milli ara boyunca üç haftalık hazırlık; sonuç ise şu oldu: dağınık bir performans, kolay gelmeyen ve durumu kurtarmak için istikrarsız, çıkışları değişken oyunculara bel bağlayan bireysel çözümlere odaklanma.

Real Madrid ilk yarıda kendi temposunu dayatacak net bir plana sahip bir takım görüntüsü vermedi. Savunmadan hücuma yavaş geçişler, oyunun gidişatını kontrol etmeyi başaramayan bir orta saha ve topu etkili bölgelere taşımakta zorlanma göze çarparken, Villarreal rakibini kontrol altında tutma konusunda daha organize ve daha yetenekli görünüyordu.