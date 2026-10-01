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'Çamura sürükleniyoruz' - Gary Neville, Manchester City'nin suçlu bulunması halinde İngiliz futbolunun İtalya benzeri bir gerilemeyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu
Neville, Premier League'in bütünlüğü konusunda endişeli
Bu hafta Manchester City'nin Premier League'deki tüm mali suçlamalarda suçlu bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Gary Neville ciddi endişelerini dile getirdi. Kararda, kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında mali durumunu 900 milyon sterlinden fazla şişirdiği belirtildi.
Neville, bu durumun İngiliz futbolu açısından son derece rahatsız edici olduğunu kabul ederken, akıllara hemen 2006'da İtalya'yı sarsan ve Juventus'un şampiyonluklarının elinden alınmasıyla küme düşürülmesine yol açan meşhur Calciopoli skandalını getirdi. Manchester City ise suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Yerle bir edildi
The Overlap'ta konuşan Neville, bu olayın organizasyonun küresel itibarına verdiği ağır zarara ilişkin değerlendirmesinde geri adım atmadı. Neville şunları söyledi: "Ürperiyorum. Bu ürkütücü. Bu kutlanacak bir şey değil. İtalyan futbolu son 25 yılda ölçülemeyecek kadar zarar gördü. Juventus'a karşı oynadık, buna daha önce de değinmiştik, o dönemde bunun doğru olmadığını hissetmiştik. Bunun Premier League'in başına geleceğini söylemiyorum ama biz hep Premier League'de muazzam bir dürüstlüğe sahip olduğumuzu, standardı belirleyen ligin bizim ligimiz olduğunu ve yolsuzluk, dolandırıcılık, doping skandalları, şike, hakem skandalları yaşayanların diğer ligler olduğunu düşünürüz. Şimdi bu bizim ülkemize geliyor. Şimdi bu bizim ligimize geliyor. Bu, ülkemizin ve dünyanın sahip olduğu en büyük ihracat değeri. Dünyayı dolaşıp Liverpool, Manchester United, Arsenal hakkında konuşursanız, Premier League'den bahsedersiniz. Dünyada insanlara nereli olduğunuzu söylediğinizde, size her şeyden çok Premier League'den bahsederler. Ve şu anda biz çamura çekiliyoruz."
Sahiplerin görevden alınması yönündeki talepler
Manchester City, adını temize çıkarmak için çürütülemez kanıtlara sahip olduklarında ısrar ederek itirazda kararlı kalmayı sürdürüyor. Ancak Neville bu savunmayı reddetti ve puan silme ya da şampiyonlukların geri alınmasının kesinlikle yeterli olmadığını savundu. Bunun yerine Neville, kulüp hiyerarşisine karşı en ağır yaptırım çağrısında bulundu.
Neville sözlerini şöyle sürdürdü: "Adil olacak tek ceza, çok büyük sonuçlar doğurması olurdu. En büyük sonuç da sahiplerin görevden alınması olurdu. Manchester City olsaydım, endişe edeceğim tek sonuç bu olurdu. Ancak futboldaysanız ve sonucu düşünüyorsanız, gördüğümüz ve suçlu bulundukları endüstriyel ölçekte mali dopingden daha ciddi ne olabilir?"
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City'nin suçlu kararına karşı itirazını resmen sunmak için cuma gününe kadar süresi var. Hukuki mücadele kızışırken, Premier League nihayetinde İngiliz futbolunun uzun vadeli geleceğini ve bütünlüğünü şekillendirecek kesin ve bağlayıcı bir sonuca ulaşma konusunda büyük baskı altında.
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