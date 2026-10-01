Manchester City, adını temize çıkarmak için çürütülemez kanıtlara sahip olduklarında ısrar ederek itirazda kararlı kalmayı sürdürüyor. Ancak Neville bu savunmayı reddetti ve puan silme ya da şampiyonlukların geri alınmasının kesinlikle yeterli olmadığını savundu. Bunun yerine Neville, kulüp hiyerarşisine karşı en ağır yaptırım çağrısında bulundu.

Neville sözlerini şöyle sürdürdü: "Adil olacak tek ceza, çok büyük sonuçlar doğurması olurdu. En büyük sonuç da sahiplerin görevden alınması olurdu. Manchester City olsaydım, endişe edeceğim tek sonuç bu olurdu. Ancak futboldaysanız ve sonucu düşünüyorsanız, gördüğümüz ve suçlu bulundukları endüstriyel ölçekte mali dopingden daha ciddi ne olabilir?"