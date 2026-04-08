Camp Nou'nun kalbinde... Atlético, Barcelona'yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı

Alexander Sörloth'un attığı ikinci golün ardından Barcelona, duran toplardan yararlanarak ve Atlético Madrid savunmasına sürekli baskı uygulayarak maça hızla geri dönmeye çalıştı.

Barcelona, duran toplardan birçok fırsat yakaladı. Lamine Yamal, ceza sahası içinde tehlikeli bir vuruş yaptı ancak savunmanın uyanıklığı sayesinde bu vuruş, Atlético kalesi için gerçek bir tehdit oluşturmadı.

Ayrıca bir köşe vuruşundan da tehlikeli bir fırsat doğdu, Ronald Araujo topa yükseldi ancak yakın mesafeden kafasını kaleye uzak bir noktaya yönlendirdi.

Hans Flick, 73. dakikada tek seferde iki oyuncu değişikliği yaptı. Gol Coundé ve Marcus Rashford'un yerine Araujo ve Ferran Torres'i oyuna sokarak forvet hattını canlandırmaya ve hücum etkinliğini artırmaya çalıştı.

Buna karşılık, Atlético Madrid savunma odaklı oyununu sürdürdü. En dikkat çeken müdahale, Barcelona'nın tehlikeli bir atağını durduran Marcos Llorente'den geldi ve Barcelona, bu pozisyonun sonucunda bir serbest vuruş kazandı ancak bunu etkili bir şekilde değerlendiremedi.