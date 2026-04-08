Camp Nou'nun kalbinde... Atlético, Barcelona'yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarı finaline bir adım daha yaklaştı

Barça taraftarlarını şoke eden bir senaryo

Barcelona, Camp Nou'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid'e 2-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı.

Heyecan verici olayların yaşandığı maçta, ilk yarıda savunma oyuncusu Pau Kubarsi'nin kırmızı kartla oyundan atılmasıyla Atletico, sayısal üstünlüğünü kullanarak Julian Alvarez ve Alexander Sorloth'un golleriyle skoru belirledi ve Katalan ekibini rövanş maçı öncesinde zor durumda bıraktı.

  • Katalanların başlangıcı ve erken baskı

    Barcelona kısa sürede oyun temposunu belirledi ve Marcus Rashford ile hem direkt şutlar hem de iç sahaya girme girişimleriyle Atlético kalesini defalarca tehdit etti; ayrıca João Cancelo, kaleci Juan Musso'nun kurtardığı bir şutla skoru açmaya çok yaklaştı.

    Buna karşılık, Atlético de Madrid de boş durmadı ve Ademola Lookman'ın tehlikeli bir şutuyla Barcelona kalesini tehdit etti, ancak savunma topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

  • Kaçırılan fırsatlar ve kalecilerin muhteşem performansı

    Katalan takımının baskısı devam etti; Rashford, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir gol attı, ardından ise en önemlisi Musso'nun ustaca kurtardığı güçlü bir şut olmak üzere birçok net fırsatı kaçırdı.

    Lamine Yamal da Atlético'nun savunmasını aşmaya çalıştı, ancak girişimleri Madrid ekibinin sağlam savunma düzenine takıldı.

  • Dönüm noktası

    41. dakikada hakem, sert bir müdahale nedeniyle Pau Kubarsi'ye sarı kart gösterdi; ancak VAR müdahalesi üzerine uyarı iptal edilerek doğrudan kırmızı kart olarak değiştirildi ve Barcelona maçı 10 kişi tamamladı.

    Atlético, sayı üstünlüğünü iyi değerlendirdi ve Julián Álvarez serbest vuruştan Barcelona kalesinin üst köşesine golü attı. İlk yarı, konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

  • Katalonya'daki kurtarma girişimleri

    İkinci yarıyla birlikte Hans Flick, sayıca azınlıkta olmasına rağmen dengeyi yeniden sağlamak amacıyla hızlı değişiklikler yaptı ve Flick'in yerine Gavi ile Firmino'yu oyuna soktu.

    Rashford, muhteşem bir serbest vuruşla skoru eşitlemeyi az kalsın başardı, ancak Musso bir kez daha parladı ve topu direğe çeldi. Ardından Barcelona, duran toplar üzerinden baskısını sürdürdü ancak somut bir sonuç alamadı.

  • Atlético ikinci golle maçı bitirdi

    Barcelona'nın çabalarına rağmen, Atlético 70. dakikada maçı bitiren golü buldu; Matteo Ruggeri'nin pasının ardından Alexander Sørloth, ceza sahası içinden attığı güçlü bir şutla ikinci golü kaydetti.

  • Barcelona deniyor... Atlético ise kapıları kapatıyor

    Alexander Sörloth'un attığı ikinci golün ardından Barcelona, duran toplardan yararlanarak ve Atlético Madrid savunmasına sürekli baskı uygulayarak maça hızla geri dönmeye çalıştı.

    Barcelona, duran toplardan birçok fırsat yakaladı. Lamine Yamal, ceza sahası içinde tehlikeli bir vuruş yaptı ancak savunmanın uyanıklığı sayesinde bu vuruş, Atlético kalesi için gerçek bir tehdit oluşturmadı.

    Ayrıca bir köşe vuruşundan da tehlikeli bir fırsat doğdu, Ronald Araujo topa yükseldi ancak yakın mesafeden kafasını kaleye uzak bir noktaya yönlendirdi.

    Hans Flick, 73. dakikada tek seferde iki oyuncu değişikliği yaptı. Gol Coundé ve Marcus Rashford'un yerine Araujo ve Ferran Torres'i oyuna sokarak forvet hattını canlandırmaya ve hücum etkinliğini artırmaya çalıştı.

    Buna karşılık, Atlético Madrid savunma odaklı oyununu sürdürdü. En dikkat çeken müdahale, Barcelona'nın tehlikeli bir atağını durduran Marcos Llorente'den geldi ve Barcelona, bu pozisyonun sonucunda bir serbest vuruş kazandı ancak bunu etkili bir şekilde değerlendiremedi.

  • Etkisiz kalan girişimler

    Barcelona, duran toplar ve hücum baskısı yoluyla son dakikalarda maça geri dönmeyi başaramadı.

    Uzatma dakikalarında, Julian Alvarez'in müdahalesinin ardından Barcelona tehlikeli bir pozisyonda serbest vuruş kazandı, ancak Lamine Yamal'ın vuruşu kötüydü ve top herhangi bir tehlike yaratmadan geçti.

    Ayrıca Firmin, ceza sahası içine bir orta göndermeye çalıştı, ancak Atlético savunması hazırdı ve topu kolayca uzaklaştırdı, böylece Madrid ekibi son dakikalara kadar savunma üstünlüğünü sürdürdü.

