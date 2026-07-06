Camp Nou mu, yoksa Santiago Bernabéu mu: 2030 Dünya Kupası finali nerede oynanacak? 115.000 kişilik kapasiteye sahip Kazablanka Stadyumu da adaylar arasında mı?

Turnuvanın İspanya, Portekiz ve Fas tarafından ortaklaşa düzenlenecek olması ve Güney Amerika’da düzenlenecek özel yüzüncü yıl maçları da eklenince, kupanın nerede kaldırılacağına dair tartışma ulusal bir öncelik haline geldi.

RFEF Başkanı Rafael Louzan, turnuvanın finalinin İspanya topraklarında oynanacağına dair “tam bir güven” duyduğunu belirtti. Federasyon, adaylık sürecine uzun süredir dahil olmasının, Faslı ortaklarına karşı hem manevi hem de lojistik açıdan üstünlük sağladığına inanıyor.