Getty Images Sport
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Camp Nou mu, yoksa Santiago Bernabéu mu: 2030 Dünya Kupası finali nerede oynanacak? 115.000 kişilik kapasiteye sahip Kazablanka Stadyumu da adaylar arasında mı?
İspanya, bu önemli etkinliği düzenlemeyi talep ediyor
Turnuvanın İspanya, Portekiz ve Fas tarafından ortaklaşa düzenlenecek olması ve Güney Amerika’da düzenlenecek özel yüzüncü yıl maçları da eklenince, kupanın nerede kaldırılacağına dair tartışma ulusal bir öncelik haline geldi.
RFEF Başkanı Rafael Louzan, turnuvanın finalinin İspanya topraklarında oynanacağına dair “tam bir güven” duyduğunu belirtti. Federasyon, adaylık sürecine uzun süredir dahil olmasının, Faslı ortaklarına karşı hem manevi hem de lojistik açıdan üstünlük sağladığına inanıyor.
- Getty Images Sport
İspanyol devlerinin mücadelesi
Louzan, kendi ülke sınırları içindeki seçenekler konusunda açık sözlü davrandı ve bu önemli maçın, ülkenin en simgesel iki spor tapınağından birinde oynanması gerektiğini vurguladı. Basın toplantısında şunları söyledi: “Dünya Kupası finali ya Camp Nou’da ya da Bernabéu’da oynanmalı.”
Louzan ayrıca, 115.000 kişilik devasa bir kapasiteye sahip olması beklenen Fas’ın Kazablanka stadyumu yerine İspanya’nın neden finali hak ettiğine inandığını da açıkladı. Şöyle konuştu: “Dünya Kupası finalinin İspanya’da oynanmaması anlaşılmaz bir durum olur. Bu Dünya Kupası İspanya’da, İspanya ve Portekiz arasında doğdu ve Fas daha sonra katıldı; dolayısıyla finalin İspanya’da oynanması gerektiğine dair hiçbir şüphe olamaz.”
Altyapı ve kapasiteyle ilgili argümanlar
Santiago Bernabéu, tamamlanmış ve son teknolojiyle donatılmış bir tesis olması nedeniyle şu anda en güçlü aday olarak görülüyor. Ancak Louzan, yenilenen Camp Nou’nun büyüklüğünün göz ardı edilemez olduğunu kabul etti. Nihai kararın FIFA’ya ait olduğunu belirtmekle birlikte, her iki stadyuma da özel övgülerde bulunarak, Katalonya’da şu anda devam eden projenin muazzam boyutuna dikkat çekti.
“Nihai stadyum seçimi FIFA tarafından değerlendirilmelidir. Madrid’deki stadyum muhteşem, Barselona’daki ise tamamlanma aşamasında ve 25.000 kişilik daha fazla seyirci kapasitesine sahip olacağı doğru; bu önemsiz bir ayrıntı değil, önemli bir ayrıntıdır,” diye devam etti Louzan.
- AFP
İspanya’nın çıkarlarını Fas’a karşı savunmak
İç tartışmalar sürerken, İspanya Federasyonu öncelikle maçın ülkeden tamamen çıkmamasını sağlamaya odaklanıyor. Fas, final için güçlü bir adaylık sergiledi, ancak İspanya organizasyon yapısında hâlâ baş ortak konumunda. Louzan, 2030 adaylığının tarihsel köklerinin İber Yarımadası’na ait olduğunu ve bunun finalin yerinin belirlenmesinde belirleyici olması gerektiğini vurguladı.
Louzan şunları ekledi: “Son söz FIFA’ya ait ve biz İspanya’nın çıkarlarını savunacağız. Finalin ev sahibi İspanya olmalı; bu Dünya Kupası’nın organizasyonunu İspanya yönetti ve organizasyonda yüzde 55 ağırlığımız var.”
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