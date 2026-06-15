Mark Cucurella'nın Real Madrid'e transfer olmasıyla adının yeniden gündeme gelmesi üzerine, İspanyol futbolundaki en hassas kırmızı çizgilerden biri olan Barcelona'dan ezeli rakibe geçiş konusu yeniden gündeme geldi; Çünkü bu iki forma sadece iki kulübü değil, birbirine zıt iki kimliği temsil ediyor ve aralarında geçiş yapan herkes, İspanya'nın yarısının gözünde anında kahramandan "hain"e dönüşüyor.

İstatistikler, oyuncuların Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olmasının nadir bir durum olduğunu gösteriyor. Bunların en önde gelenleri Portekizli Luis Figo, Brezilyalı Ronaldo Nazario (Fenomen) ve Kamerunlu Samuel Eto'o idi. Ancak Katalonya'dan başkente doğrudan transferler istisna olarak kalmıştır ve her bir vaka öfke ve tartışmalarla dolu ayrı bir hikaye oluşturmuştur.