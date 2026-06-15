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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Camp Nou'dan Bernabéu'ya... Barcelona ile Real Madrid arasındaki yasak transferlerin tarihi

FEATURES
Transfers
Barcelona
Real Madrid
M. Cucurella
L. Figo
Ronaldo
İspanya
Portekiz
Brezilya

Kokorilla... Dizinin yeni bölümü!

Mark Cucurella'nın Real Madrid'e katılmasıyla adının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, İspanyol futbolundaki en hassas kırmızı çizgilerden biri olan Barcelona'dan ezeli rakibe transfer konusu yeniden gündeme geldi; Çünkü bu iki forma sadece iki kulübü değil, birbirine zıt iki kimliği temsil ediyor ve aralarında geçiş yapan herkes, İspanya'nın yarısının gözünde anında kahramandan "hain"e dönüşüyor.

Oyuncuların Barcelona'dan Real Madrid'e transferi nadir bir olgu olsa da, bu deneyimi yaşayan büyük yıldızlar da oldu; bunların en önde gelenleri Portekizli Luis Figo, Brezilyalı Ronaldo Nazário (Fenomen) ve Kamerunlu Samuel Eto'o idi... Ancak Katalonya'dan başkente doğrudan transferler istisna olarak kalmıştır ve her bir vaka, öfke ve tartışmalarla dolu ayrı bir hikaye oluşturmuştur.

  • Başlangıç: Albinez yasak kapıyı açıyor

    1886 yılında Barselona'da doğan İspanyol Alfonso Albíniz, tarihte iki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona'nın formalarını giyen ilk futbolcu olarak kabul edilir. Futbol kariyerine 1902 yılında Barcelona'da başlayan Albíniz, aynı yıl Real Madrid'e transfer olmaya karar verdi. O dönemde iki takım arasındaki rekabet, günümüzdeki gibi siyasi ve kültürel bir nitelik kazanmamıştı.

    O dönemde futbolun henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen, Albíniz'in bu adımı "yasak geçiş" kavramının temellerini attı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 1906'da tekrar Barcelona'ya döndü, ardından tekrar beyaz formayı giydiğini belirtiyor. Bu da onu, kulübe bağlılığın bugün olduğundan daha esnek olduğu bir dönemde, iki taraf arasında gidip gelen oyuncuların erken bir sembolü haline getirdi.

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  • Schuster... İlk modern bomba

    Dünya, bugünkü ölçekte bir şokun tekrarlanması için 86 yıl bekledi. Alman yıldız Bernd Schuster, 1988 yılında Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan ilk isim oldu; sarışın yıldızın ünü nedeniyle bu transfer o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.

    Schuster sıradan bir oyuncu değildi, aksine sekiz yıl boyunca Barcelona'nın orta saha maestrosuydu. Madrid'e bedelsiz transferi, o dönemki Katalan başkan için doğrudan bir hakaret olarak görüldü ve Schuster'in daha sonra "ihanet serisini" tamamlayarak, tarihte Barcelona'dan Real Madrid'e, oradan da Atlético Madrid'e transfer olan tek oyuncu olması, İspanya'nın üç büyük şehrinin öfkesini bir araya getirdi.

  • Laudrup... Beşliye beşli

    Danimarkalı Michael Laudrup, 1980'lerin sonunda dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biriydi. Barcelona'da başarılarla dolu 4 sezonun ardından Laudrup, 1994 yılında isyan edip Real Madrid'e katılmaya karar verdi. Bu karar, 1994 Şampiyonlar Ligi finalinde Romario'yu kendisine tercih eden Johan Cruyff ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından geldi.

    Onun adını El Clásico tarihine kazıyan ironi, 1994'te Barcelona formasıyla Real Madrid'i 5-0 mağlup etmesiydi; ancak sadece 364 gün sonra beyaz formayı giyen Laudrup, Real Madrid'i aynı skorla 5-0 galibiyete taşıdı. Bu ikili, Laudrup'u soğukkanlı profesyonelliğin sembolü haline getirdi ve transferinin acı verici olmasına rağmen her iki tarafın da saygı duyduğu bir oyuncu yaptı.

  • Luis Figo... Sonsuz ihanet

    İspanyol futbol tarihinde Luis Figo'nun yarattığı şoka denk bir transfer yoktur. Yetenekli Portekizli oyuncu, 2000 yılında herkesi şaşkına çevirip Real Madrid'e transfer olmaya karar vermeden önce Barcelona'nın kaptanı ve dünyanın en iyi oyuncularından biriydi.

    60 milyon avroya mal olan bu transfer, sadece sporcu transferi değil, bir savaş ilanıydı. Camp Nou taraftarları, ilk El Clásico maçında onu domuz kafaları ve ses bombalarıyla karşıladı ve "hain" yazan pankartlar, 20 yılı aşkın bir süre sonra bile onu takip etmeye devam ediyor. Figo daha sonra bu kararın kendisine bir şehrin sevgisine mal olduğunu itiraf etti, ancak bu karar ona Şampiyonlar Ligi'ni kazanan "Galaktikler" projesinde bir yer kazandırdı.

  • Ronaldo, fenomen... Olağanüstü bir hain

    "Samba Fenomeni", her iki takımın taraftarları tarafından hâlâ saygı duyulan "hainler"den biri; belki de bu iki takımda oynadığı dönemler arasında İtalya'ya transfer olması nedeniyle. Barcelona'da "olağanüstü" bir sezonda parladıktan sonra, Ronaldo 2002 yılında Madrid'in "yıldızlar ordusu"na geri döndü.

    Ronaldo, 1996-1997 sezonunda Barcelona formasıyla 49 maçta 47 gol attı, ardından sözleşme anlaşmazlıkları nedeniyle takımdan ayrıldı. Beş yıl Inter Milan'da geçirdikten sonra Madrid kapısından İspanya'ya dönüşü, doğrudan transfer olmaması nedeniyle Katalanların öfkesini hafifletmişti. Madrid'de Zidane ve Raúl ile korkutucu bir ikili oluşturdu ve olağanüstü yeteneğin nefretin engellerini aşabileceğini kanıtladı.

  • Saviola... Son geçiş yapanlar

    Daha önce Katalan kulübünde forma giymiş olan Arjantinli Javier Saviola, 2007 yılında Real Madrid'e transfer oldu ve iki kulüp arasında doğrudan geçiş yapmaya cesaret eden son isim oldu. Her iki takımda da forma giyen isimlerden biri olmasına rağmen, hiçbirinde belirgin bir iz bırakamadı.

    Saviola, 2001 yılında "yeni Maradona" olarak Barcelona'ya geldi, ancak istikrarsızlık ve kiralık transferlerle boğuştu. Madrid'e transferi, artık bir yıldız oyuncu olmadığı için ücretsiz ve medyada nispeten sessiz bir şekilde gerçekleşti. Bu deneyim iki sönük sezonla sona erdi ve o, iki ezeli rakip arasında geçiş yapmanın zaferi garanti etmediğini, aksine yok oluşu hızlandırabileceğini gösteren bir örnek haline geldi.

  • Kokorila... Aidiyet Savaşı Başlıyor

    Beklenmedik bir transferle Real Madrid, İngiliz kulübü Chelsea'den sol bek Marc Cucurella'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Bu transfer, gerçek bir bomba etkisi yarattı. İspanya'nın Alilla kentinde doğan oyuncu, kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinde başladı. Burada genç takımlarda yetişen oyuncu, kısa bir süre A takımda forma giydi.

    Katalan oyuncu daha sonra Brighton'a, ardından da Chelsea'ye transfer oldu. Burada, özellikle yüksek pres ve etkili hücum katılımı sayesinde, Avrupa'nın en önde gelen sol beklerinden biri olduğunu kanıtladı.

    Aynı zamanda, Marc Cucurella'nın eşi Claudia Rodríguez, Instagram hesabında kocasının çocukken emziği ağzında tutarken Real Madrid forması giydiği eski bir fotoğrafını paylaşarak, kocasının hangi takıma taraftar olduğu konusundaki tartışmaları sona erdirdi.

  • Neden geçişler nadiren gerçekleşiyor?

    Bunun nedeni sadece teknik değil, kültürel ve siyasi de. Katalonya'da Real Madrid, İspanyol merkezciliğinin bir sembolü olarak görülür; Madrid'de ise tam tersi geçerlidir. Bu nedenle, buradan geçen bir oyuncu bir propaganda aracına dönüşür ve her maçta iki kat daha fazla sadakatini kanıtlaması istenir; bu da pek çoğunun kaldıramayacağı bir psikolojik baskıdır.

    Bu nedenle çoğu yıldız, bir ara durakta geçmeyi tercih eder. Samuel Eto'o Real Madrid'de başladı ama Barcelona'dan önce Mallorca'da parladı, Luis Enrique ise tam tersini yaptı. Bu "ara", ihanet damgasını hafifletir. Eğer Cocorela bugün katılırsa, son yirmi yıldır La Masia'dan mezun olan ve doğrudan Bernabéu'ya adım atan ilk oyuncu olacak ve ebedi soruyu yeniden gündeme getirecek: Bu, anılara ihanet mi... yoksa sadece para çağında profesyonellik mi?