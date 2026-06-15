Camp Nou'dan Bernabéu'ya... Barcelona ile Real Madrid arasındaki yasak transferlerin tarihi

Mark Cucurella'nın Real Madrid'e katılmasıyla adının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, İspanyol futbolundaki en hassas kırmızı çizgilerden biri olan Barcelona'dan ezeli rakibe transfer konusu yeniden gündeme geldi; Çünkü bu iki forma sadece iki kulübü değil, birbirine zıt iki kimliği temsil ediyor ve aralarında geçiş yapan herkes, İspanya'nın yarısının gözünde anında kahramandan "hain"e dönüşüyor.

Oyuncuların Barcelona'dan Real Madrid'e transferi nadir bir olgu olsa da, bu deneyimi yaşayan büyük yıldızlar da oldu; bunların en önde gelenleri Portekizli Luis Figo, Brezilyalı Ronaldo Nazário (Fenomen) ve Kamerunlu Samuel Eto'o idi... Ancak Katalonya'dan başkente doğrudan transferler istisna olarak kalmıştır ve her bir vaka, öfke ve tartışmalarla dolu ayrı bir hikaye oluşturmuştur.