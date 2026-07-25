Camp Nou’daki yenileme çalışmaları sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Barcelona, ailesine destek sundu

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, Mossos d'Esquadra, işyerinde meydana gelen ölüm vakalarına ilişkin standart protokol uyarınca, görev başındaki soruşturma mahkemesi ile Katalonya İş ve Çalışma Bakanlığı'na resmi bildirimde bulunulduğunu doğruladı. İspanya'daki haberlere göre, kaza meydana geldiğinde işçi yükseltilmiş bir platformdan boyama işi yapıyordu; buolay, Haziran 2023'te yenileme çalışmalarının başlamasından bu yana şantiyede kaydedilen ilk ölümcül kaza olarak kayda geçti.

Bu trajedi, İspanya’da büyük inşaat projelerinde iş güvenliğinin hâlâ geniş çapta endişe kaynağı olduğu bir dönemde meydana geldi; Camp Nou’nun yeniden inşası, son yıllarda Barselona’nın en önemli altyapı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Üç yılı aşkın bir süredir binlerce işçinin çalıştığı proje, çeşitli aşamalarda izin sorunları ve şantiye koşullarına ilişkin önceki şikayetler nedeniyle yavaşladı; şu anda ise stadyumun yeni çatı yapısını desteklemek üzere tasarlanmış bir sıkıştırma halkasının tamamlanmasına odaklanılıyor.