Getty Images
Çeviri:
Camp Nou’daki yenileme çalışmaları sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Barcelona, ailesine destek sundu
Stadyumun yeniden geliştirilmesi sırasında bir trajedi yaşanıyor
Cuma günü Spotify Camp Nou’da meydana gelen ölümcül bir kaza sonrasında futbol dünyası ve Katalan toplumu yas tutuyor. Barselona’nın tarihi stadyumunun yenilenmesinden sorumlu geniş ekibin bir parçası olan 54 yaşındaki bir inşaat işçisi, görev başındayken hayatını kaybetti
Kulüp, altyapı alanında yeni bir döneme geçiş yapmayı hedeflediği için stadyumdaki çalışmalar büyük bir girişim niteliğinde. Proje, mevcut tesislerin tamamen yenilenmesini ve toplam seyirci kapasitesinin 105.000'e çıkarılmasını içeriyor; böylece stadyumun dünyanın önde gelen spor arenalarından biri olmaya devam etmesi sağlanacak.
- AFP
Bu yıkıcı haber üzerine Barcelona, üzüntülerini dile getirmek ve etkilenenlere dayanışma göstermek amacıyla resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp şu ifadeleri kullandı: “FC Barcelona, dün Spotify Camp Nou’daki yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçinin vefatından derin üzüntü duymaktadır.
Blaugrana, bu zor dönemde gerekli her türlü yardımı sağlamaya niyetli olduğunu açıkça belirtti. Resmi açıklamada, kulübün üst yönetiminin konuyla ilgilendiği de vurgulandı: "FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, aileye şahsen taziyelerini iletmek istiyor ve tüm kulüp adına ailenin emrine hazır olduğunu belirtiyor."
Çalışmaların başlamasından bu yana meydana gelen ilk ölümcül kaza
Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, Mossos d'Esquadra, işyerinde meydana gelen ölüm vakalarına ilişkin standart protokol uyarınca, görev başındaki soruşturma mahkemesi ile Katalonya İş ve Çalışma Bakanlığı'na resmi bildirimde bulunulduğunu doğruladı. İspanya'daki haberlere göre, kaza meydana geldiğinde işçi yükseltilmiş bir platformdan boyama işi yapıyordu; buolay, Haziran 2023'te yenileme çalışmalarının başlamasından bu yana şantiyede kaydedilen ilk ölümcül kaza olarak kayda geçti.
Bu trajedi, İspanya’da büyük inşaat projelerinde iş güvenliğinin hâlâ geniş çapta endişe kaynağı olduğu bir dönemde meydana geldi; Camp Nou’nun yeniden inşası, son yıllarda Barselona’nın en önemli altyapı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Üç yılı aşkın bir süredir binlerce işçinin çalıştığı proje, çeşitli aşamalarda izin sorunları ve şantiye koşullarına ilişkin önceki şikayetler nedeniyle yavaşladı; şu anda ise stadyumun yeni çatı yapısını desteklemek üzere tasarlanmış bir sıkıştırma halkasının tamamlanmasına odaklanılıyor.
Hâlâ tam kapasiteye dönmeyi bekleyen bir stadyum
Barcelona, yeniden yapılanma çalışmaları devam ederken geleneksel stadyumundan uzakta oynamaya başlayalı neredeyse üç yıl oldu; takım ilk olarak Estadi Olimpic Lluis Companys’te oynadıktan sonra, geçen Kasım ayında kapasitesi azaltılmış Camp Nou’ya kısmen geri döndü. Stadyumun üçüncü katı ve devam eden yenileme çalışmalarının merkezinde yer alan çatı yapısının inşaatı tamamlanana kadar Montjuic’te birkaç ay daha maç oynanması bekleniyor; bu nedenle söz konusu süre daha da uzayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun