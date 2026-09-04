Camden Market sahibi Teddy Sagi ile birlikte Efi Malka tarafından kurulan Babylon Park, bu girişime sektördeki otuz yıllık deneyimini ve 20'den fazla uluslararası mekânını taşıyor. İşletmeci daha önce Leganes'teki Westfield Parquesur'da Madrid Özerk Topluluğu'ndaki tek kapalı roller coaster'ı hizmete açmıştı.

Babylon'un 2022'deki genişleme stratejisini ana hatlarıyla açıklayan Babylon CEO'su Nir Diamant, şöyle demişti: "Avrupa'daki genişlememizde, büyük büyüme potansiyeli ve yerel eğlence kültürü nedeniyle İspanya pazarına bağlılık göstermek istiyoruz. İspanya'daki ilk amiral mağazamızı Madrid'in en büyük alışveriş merkezi olan Westfield Parquesur'da açmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve bizi farklı bir aile eğlence konseptinin en cazip teklifi olarak gördüğü için Unibail-Rodamco-Westfield'a teşekkür ediyoruz."