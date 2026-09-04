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FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp NouGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Camp Nou'da hız trenleri mi?! Barcelona, ikonik stadyumun içine sürpriz bir kapalı tema parkı planlıyor

Barcelona
La Liga

Barcelona, iddialı bir ticari ortaklık kapsamında Spotify Camp Nou kompleksi içinde son teknoloji bir kapalı tema parkı inşa etmeyi planlıyor. Katalan devi, uluslararası eğlence işletmecisi Babylon Park Spain SL ile anlaşmaya vardı; çok yıllı imtiyaz anlaşmasının bu ayın ilerleyen günlerinde resmî onay için kulüp üyelerinin önüne getirilmesi bekleniyor.

  • Kapalı tema parkı planlanıyor

    Barcelona, Spotify Camp Nou kompleksi içinde yüksek teknolojili bir kapalı tema parkı inşa etmek için Babylon Park Spain SL ile ticari bir anlaşmaya vardı. Mundo Deportivo'ya göre, önerilen çocuk eğlence imtiyazı beş yılı aşkın bir süreyi kapsıyor ve 19 Eylül'deki Genel Kurul'da üyelerin onayına sunulacak. Ticari girişim, ikonik stadı yıl boyu aile eğlence merkezine dönüştürerek maç günü dışındaki gelirleri artırmak için tasarlandı.


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    Küresel operatör genişlemeyi değerlendiriyor

    Camden Market sahibi Teddy Sagi ile birlikte Efi Malka tarafından kurulan Babylon Park, bu girişime sektördeki otuz yıllık deneyimini ve 20'den fazla uluslararası mekânını taşıyor. İşletmeci daha önce Leganes'teki Westfield Parquesur'da Madrid Özerk Topluluğu'ndaki tek kapalı roller coaster'ı hizmete açmıştı.

    Babylon'un 2022'deki genişleme stratejisini ana hatlarıyla açıklayan Babylon CEO'su Nir Diamant, şöyle demişti: "Avrupa'daki genişlememizde, büyük büyüme potansiyeli ve yerel eğlence kültürü nedeniyle İspanya pazarına bağlılık göstermek istiyoruz. İspanya'daki ilk amiral mağazamızı Madrid'in en büyük alışveriş merkezi olan Westfield Parquesur'da açmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve bizi farklı bir aile eğlence konseptinin en cazip teklifi olarak gördüğü için Unibail-Rodamco-Westfield'a teşekkür ediyoruz."

  • Katalanlar gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor

    Gelişmiş bir aile eğlence cazibe merkezinin inşası, Spotify Camp Nou genelindeki daha geniş kapsamlı yenileme sonrası modernizasyon planının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Barcelona yönetimi, standart maç günlerinin ötesinde düzenli ticari gelir yaratmak için stadyum varlıklarını etkin şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Son teknolojiye sahip bu tesisin geliştirilmesi, her yıl milyonlarca uluslararası turisti çekmeyi ve kulübün uzun vadeli mali istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

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    Mestalla deplasmanı kapıda

    Sahada, üst üste La Liga şampiyonu olan takım, 2026-27 sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı; üst üste üç maç kazandı ve 12 gol attı. Hansi Flick'in ekibi bu pazar, zorlu dördüncü hafta maçında Valencia deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki Genel Kurul oylamasına odak noktası yönetim kuruluna dönmeden önce, yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını korumaya çalışırken Mestalla'ya yapılacak bu zorlu deplasman önemli bir engel teşkil ediyor.

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