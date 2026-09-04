Getty Images Sport
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Camp Nou'da hız trenleri mi?! Barcelona, ikonik stadyumun içine sürpriz bir kapalı tema parkı planlıyor
Kapalı tema parkı planlanıyor
Barcelona, Spotify Camp Nou kompleksi içinde yüksek teknolojili bir kapalı tema parkı inşa etmek için Babylon Park Spain SL ile ticari bir anlaşmaya vardı. Mundo Deportivo'ya göre, önerilen çocuk eğlence imtiyazı beş yılı aşkın bir süreyi kapsıyor ve 19 Eylül'deki Genel Kurul'da üyelerin onayına sunulacak. Ticari girişim, ikonik stadı yıl boyu aile eğlence merkezine dönüştürerek maç günü dışındaki gelirleri artırmak için tasarlandı.
- AFP
Küresel operatör genişlemeyi değerlendiriyor
Camden Market sahibi Teddy Sagi ile birlikte Efi Malka tarafından kurulan Babylon Park, bu girişime sektördeki otuz yıllık deneyimini ve 20'den fazla uluslararası mekânını taşıyor. İşletmeci daha önce Leganes'teki Westfield Parquesur'da Madrid Özerk Topluluğu'ndaki tek kapalı roller coaster'ı hizmete açmıştı.
Babylon'un 2022'deki genişleme stratejisini ana hatlarıyla açıklayan Babylon CEO'su Nir Diamant, şöyle demişti: "Avrupa'daki genişlememizde, büyük büyüme potansiyeli ve yerel eğlence kültürü nedeniyle İspanya pazarına bağlılık göstermek istiyoruz. İspanya'daki ilk amiral mağazamızı Madrid'in en büyük alışveriş merkezi olan Westfield Parquesur'da açmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve bizi farklı bir aile eğlence konseptinin en cazip teklifi olarak gördüğü için Unibail-Rodamco-Westfield'a teşekkür ediyoruz."
Katalanlar gelir kaynaklarını çeşitlendiriyor
Gelişmiş bir aile eğlence cazibe merkezinin inşası, Spotify Camp Nou genelindeki daha geniş kapsamlı yenileme sonrası modernizasyon planının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Barcelona yönetimi, standart maç günlerinin ötesinde düzenli ticari gelir yaratmak için stadyum varlıklarını etkin şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Son teknolojiye sahip bu tesisin geliştirilmesi, her yıl milyonlarca uluslararası turisti çekmeyi ve kulübün uzun vadeli mali istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.
- Getty Images Sport
Mestalla deplasmanı kapıda
Sahada, üst üste La Liga şampiyonu olan takım, 2026-27 sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı; üst üste üç maç kazandı ve 12 gol attı. Hansi Flick'in ekibi bu pazar, zorlu dördüncü hafta maçında Valencia deplasmanına çıkacak. Önümüzdeki Genel Kurul oylamasına odak noktası yönetim kuruluna dönmeden önce, yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını korumaya çalışırken Mestalla'ya yapılacak bu zorlu deplasman önemli bir engel teşkil ediyor.
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