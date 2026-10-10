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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Camp Nou acımasız: Barcelona treni az bir çabayla Getafe'yi ezip geçti

Barcelona - Getafe
Barcelona
Getafe
La Liga
İspanya

Barcelona, cumartesi akşamı İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında Spotify Camp Nou'da konuk ettiği Getafe'yi 3-0 mağlup ederek kolay bir galibiyet elde etti.

Barça, 2. dakikada Anthony Gordon'un attığı erken bir golle öne geçti, Gabriel Jesus ise 30. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Jules Koundé, 73. dakikada Lamine Yamal'ın usta işi ortasının ardından Barcelona'nın üçüncü golünü kaydederek skoru belirledi.

Barcelona puanını 24'e yükselterek La Liga'da zirveye otururken, Getafe 8 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.


  • imago-sport-1084337892.jpgSergio Ros

    Birinci yarıda Katalan üstünlüğü: İki golle öne geçti

    Mundo Deportivo gazetesi, maçın en dikkat çeken anlarını değerlendirdi; Barcelona daha ilk dakikalardan itibaren oyunun temposunu belirledi.

    Barcelona, Gavi, Rodri ve Gerard'ın yaptığı dikey paslarla konuk ekibin savunma duvarını aşmaya çalışırken, Dani Olmo hatlar arasında hareket etti.

    Lamine Yamal ise savunmacıları geçip aşmakta zorlandı; zira kendisini markaja almakla görevli iki ya da üç oyuncu tarafından sürekli kuşatılmış durumdaydı. Bu durum, Barcelona'ya sahanın diğer bölgelerinde sayısal üstünlük kazandırdı ve Koundé boşlukları değerlendirerek ileri çıkmaya çalıştı.

    Diğer tarafta ise Xavi Espart, daha önce de bazı vesilelerle olduğu gibi, bir bek olmaktan ziyade orta saha oyuncusu rolünü üstlendi.

    Gordon fazla beklemedi; rakibin savunma yoğunluğunun ortasında sol taraftan içeri daldı ve ardından çok sert olmayan bir şut çekti, ancak top savunmacı Martín'e çarparak kaleci David Soria'nın ağlarına gitti.

    Barcelona, dar alanlardaki açıkları aramaya devam etti ve bunları değerlendirmek için dikey paslar göndermeye çalıştı.

    Jesús sol taraftan hareketlendi ve bulana kadar şut atacak bir alan aramayı sürdürdü; sonunda ters tarafa doğru hareket eden kaleci David Soria'yı gafil avlayan bir top vurdu ve top ağların içine gitti.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal, üçüncü golün asistini yaparak imzasını attı

    Getafe, devre arasının ardından daha fazla öne çıkmaya cesaret etti ve Mojica, sol taraftan kaleye yakın geçerek direğin dış filesine değen bir şut çekti.

    Ancak Barcelona dengesini korudu ve kademeli olarak Getafe'yi yeniden kendi yarı sahasına doğru geri çekilmeye zorlamaya başladı.

    Rodri, Barcelona'nın oyun ritmini kontrol ediyor, her zaman doğru yerde bulunuyor ve takım arkadaşlarının hareketlerini yönlendiriyordu.

    Xavi Espart'ın Getafe ceza sahası yakınındaki çıkışlarından biri, Dani Olmo'dan bir ara pasa dönüştü; pas, topu vuran takım arkadaşına ulaştı, ancak şutu kalenin ortasına geldiğinden Soria tarafından uzaklaştırıldı.

    Yamal, sağ taraftan uzak direğe bir orta gönderdi; arkadan gelen Koundé, topun yönünü file içine yerleşmesine yetecek kadar değiştirerek Barcelona'nın üçüncü golünü kaydetti.

    Lamine Yamal da kendisi bir gol ekleyebilirdi, ancak Adeyemi'nin ortasının ardından topu auta göndererek nispeten kolay bir fırsatı harcadı ve maç ev sahibinin rahat galibiyetiyle sona erdi.

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