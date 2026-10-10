Mundo Deportivo gazetesi, maçın en dikkat çeken anlarını değerlendirdi; Barcelona daha ilk dakikalardan itibaren oyunun temposunu belirledi.

Barcelona, Gavi, Rodri ve Gerard'ın yaptığı dikey paslarla konuk ekibin savunma duvarını aşmaya çalışırken, Dani Olmo hatlar arasında hareket etti.

Lamine Yamal ise savunmacıları geçip aşmakta zorlandı; zira kendisini markaja almakla görevli iki ya da üç oyuncu tarafından sürekli kuşatılmış durumdaydı. Bu durum, Barcelona'ya sahanın diğer bölgelerinde sayısal üstünlük kazandırdı ve Koundé boşlukları değerlendirerek ileri çıkmaya çalıştı.

Diğer tarafta ise Xavi Espart, daha önce de bazı vesilelerle olduğu gibi, bir bek olmaktan ziyade orta saha oyuncusu rolünü üstlendi.

Gordon fazla beklemedi; rakibin savunma yoğunluğunun ortasında sol taraftan içeri daldı ve ardından çok sert olmayan bir şut çekti, ancak top savunmacı Martín'e çarparak kaleci David Soria'nın ağlarına gitti.

Barcelona, dar alanlardaki açıkları aramaya devam etti ve bunları değerlendirmek için dikey paslar göndermeye çalıştı.

Jesús sol taraftan hareketlendi ve bulana kadar şut atacak bir alan aramayı sürdürdü; sonunda ters tarafa doğru hareket eden kaleci David Soria'yı gafil avlayan bir top vurdu ve top ağların içine gitti.