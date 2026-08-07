Andrea Cambiaso, Juventus'un savunmadaki kanat oyuncusu olarak, Avustralya'nın Perth kentinde Inter'e karşı oynanacak hazırlık maçındaki Derby d'Italia öncesinde basın toplantısında konuştu. TuttoJuve.com'un aktardığı sözleri şu şekilde.





Yarınki maç hakkında

"Bu tür maçları oynamak her zaman büyüleyici, çünkü çok güzel maçlar oluyor. Hazırlık maçı olsa da rekabet olacak. Biz kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız, yarın göreceğiz".





Sezona Spalletti ile başlamanın önemi

"Zaman geçtikçe Spalletti'nin futbol fikirlerine daha çok benziyoruz. Özellikle sezonun en başından itibaren onunla çalışmak güzel. Seyahatlere ve diğer her şeye rağmen iyi çalışıyoruz. Onunla çalıştığımız için heyecanlıyız".



