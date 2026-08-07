18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
cm grafica cambiaso juventus 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Cambiaso: "Transfer piyasası mı? Juventus'a odaklanmış durumdayım. Inter mi? Rekabet olacaktır"

Juventus
Transfers
A. Cambiaso

Spalletti'nin takımının bek oyuncusu, Inter ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde konuştu

Andrea Cambiaso, Juventus'un savunmadaki kanat oyuncusu olarak, Avustralya'nın Perth kentinde Inter'e karşı oynanacak hazırlık maçındaki Derby d'Italia öncesinde basın toplantısında konuştu. TuttoJuve.com'un aktardığı sözleri şu şekilde.


Yarınki maç hakkında

"Bu tür maçları oynamak her zaman büyüleyici, çünkü çok güzel maçlar oluyor. Hazırlık maçı olsa da rekabet olacak. Biz kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız, yarın göreceğiz".


Sezona Spalletti ile başlamanın önemi

"Zaman geçtikçe Spalletti'nin futbol fikirlerine daha çok benziyoruz. Özellikle sezonun en başından itibaren onunla çalışmak güzel. Seyahatlere ve diğer her şeye rağmen iyi çalışıyoruz. Onunla çalıştığımız için heyecanlıyız".


  • TRANSFER PİYASASI

    Transfer söylentileri

    "Her yaz her oyuncunun adı transfer haberlerine karışıyor. Bu, futbol dünyasının bir parçası ve hepimiz buna alışığız. Juventus'u temsil etmekten çok mutluyum ve gurur duyuyorum, burada olmaktan mutluyum ve buraya odaklanmış durumdayım. Sağda oynamayı sevip sevmediğim mi? Ben her rolde oynamayı severim. Allegri ile ilk yılımda sağda oynadım, milli takımda da öyle, hiçbir sorun yok. Hocanın beni sahanın hangi bölgesinde oynatmak istediğine bakmadan her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum".


    Geçen sezonun sonu

    "Nasıl bittiğine bakarsak, unutulması gereken bir sondu. Geçen yıl yaptıklarımız, yeterli olmamış olsa da, bu yıl için çalışıp kendimizi daha da zorlamamız adına faydalı olabilir. Bunu yanımızda taşımalı ve daha iyisini yapmak için çalışmalıyız".

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter crest
Inter
INT