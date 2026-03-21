Slovakya milli takım teknik direktörü Francesco Calzona, Radio Kiss Kiss Napoli'ye verdiği röportajda, Napoli'nin teknik direktörlüğünde geçirdiği ve ligi 10. sırada tamamladığı kısa süreli macerasına değindi.
Calzona, Napoli'deki deneyimlerini anlatıyor: "Osimhen hiç antrenman yapmıyordu, Kvara mutsuzdu: genel bir hoşnutsuzluk havası vardı"
NAPOLI İLE BAĞLANTISI
"Napoli kalbimde yer alıyor, Napoli taraftarlarıyla çok iyi bir ilişkim var ve kendimi evimde hissediyorum. Hiç tereddüt etmeden yarın sabah bile Napoli'ye geri dönerim. Kimse Napoli'ye hayır diyemez."
NAPOLI'NİN SORUNLARI
"Kesinlikle haziran ayında herkes takımdan ayrılmıştı ve bu durum, mevcut tüm sorunların yanı sıra çok büyük bir etki yarattı: kulüple sorunları olan oyuncular, sadece sezonun sonuna kadar dayanmayı düşünenler, gerçekten çok fazla sorun vardı. En önemlisi, yapılan o 5-6 transferden hiçbiri o sezon oynamaya uygun değildi ve yıl sonunda hepsi projenin dışında bırakıldı. Sadece Ngonge kaldı ama o da pratikte hiç oynamadı ve bu yıl satıldı. Genel bir hoşnutsuzluk vardı, kulüple sorunlar vardı, Osimhen hiç antrenman yapmıyordu, Kvara mutlu değildi. Başka sorunları da sayabilirim. Kesinlikle kendimi bu kadar hassas bir durumda bulacağımı düşünmemiştim."