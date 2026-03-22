Calvarese: "Torino-Milan maçı mı? VAR artık rastgele müdahale ediyor. Televizyonda tüm kamera açılarını göstersinler"

Milan-Torino maçında, Simeone ile Pavlovic arasında Rossoneri ceza sahasında yaşanan temas nedeniyle hakem Fourneau'nun saha içi inceleme sonucunda penaltı kararı vermesine yol açan olay tartışmalara neden olmaya devam ediyor; hatta video analiz uzmanları ve eski hakemler de sahadaki hakemin kararından çok, daha çok Nasca ve Maresca'nın hakemi uyarmayı seçtiği VAR odasına karşı tavır alıyorlar





Bunların arasında, uzun süredir Instagram sayfası üzerinden Serie A'nın ve diğer liglerin en tartışmalı hakem kararlarını yorumlayan eski hakem Giampaolo Calvarese de bulunuyor.



