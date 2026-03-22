Goal.com
Canlı
AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Calvarese: "Torino-Milan maçı mı? VAR artık rastgele müdahale ediyor. Televizyonda tüm kamera açılarını göstersinler"

Milan-Torino maçında, Simeone ile Pavlovic arasında Rossoneri ceza sahasında yaşanan temas nedeniyle hakem Fourneau'nun saha içi inceleme sonucunda penaltı kararı vermesine yol açan olay tartışmalara neden olmaya devam ediyor; hatta video analiz uzmanları ve eski hakemler de sahadaki hakemin kararından çok, daha çok Nasca ve Maresca'nın hakemi uyarmayı seçtiği VAR odasına karşı tavır alıyorlar


Bunların arasında, uzun süredir Instagram sayfası üzerinden Serie A'nın ve diğer liglerin en tartışmalı hakem kararlarını yorumlayan eski hakem Giampaolo Calvarese de bulunuyor.


  • BÖLÜM: NELER OLDU

    San Siro'daki maçın 83. dakikalarında yaşanan olayı hatırlayalım.

    Granata'nın hücumunda, Simeone, Pavlovic ile temasın ardından yerde kalır. Oyun durmaz ve Milan, kontra atakta Ricci ile 4-1'i yakalar. Ardından, VAR tarafından bir kontrol yapılır ve hakem Fourneau monitöre ve saha içi incelemeye çağrılır. Hakem oyun durumunu tekrar inceler ve Pavlovic'in Simeone'ye istemeden yüzüne bir tür tokat attığını tespit eder. Fourneau, olayı dikkatle inceledikten sonra San Siro seyircisine müdahalenin faul olduğunu bildirir ve penaltı kararı verir.

  • ALLEGRI'NİN ÖFKESİ

    "Ama böyle bir penaltı nasıl verilir ki? “Ben sakin olmaya çalışıyorum, ama siz gerçekten hevesimi kaçırıyorsunuz. Antrenörlüğü bırakıyorum.” Milan-Torino maçında San Siro'da Simeone'ye verilen penaltının ardından saha kenarında Allegri'nin sözleri bunlardı.

  • CALVARESE'NİN YORUMU: "ARTIK HİÇBİR ŞEY ANLANMIYOR"

    Calvarese, Instagram hesabından şu soruyu soruyor: "Peki penaltı var mıydı? Canlı yayını dinlediğinizde, müdahale eşiğinin son aylarda muhtemelen değiştiği anlaşılıyor. Son aylarda bu karar sahada verilirdi. Bu durum, bugün VAR müdahale eşiği konusunda neler olup bittiğini bize gösteriyor. Artık hiçbir şey anlaşılmıyor. VAR müdahalesi, yalnızca açık ve bariz bir hata olduğunda, aynı derecede açık ve bariz görüntüler eşliğinde gerçekleşmelidir."

  • "TÜM ODALARI TELEVİZYONDA GÖSTERİN"

    "Kameralardan yaklaşık 5-6 kare geçiyor, ancak elimizde sadece Simeone'yi arkadan gösteren görüntüler var, yüzü hiç görünmüyor. Kısacası, Pavlovic'in eli ile Simeone'nin yüzü arasındaki teması kesin olarak kanıtlayan tek bir görüntü bile yok. Sezilebiliyor, ancak olayı önden görmeden yoğunluğunu anlamak imkansız. VAR tarafından gösterilen tüm görüntüler, herkesin görebilmesi için televizyonda da yayınlanmalıdır."

  • "ARTIK VAR RASTGELE MÜDAHALE EDİYOR"

    "O halde çok samimi olacağım ve kendi görüşümü söyleyeceğim. Günümüzde müdahale eşiği, dolayısıyla penaltı verilmesi ya da verilmemesi kararı, kesin teknik kurallardan ziyade, her bir olayda VAR hakemlerinin öznel yorumlarına bağlı, tamamen tesadüfi bir mesele haline gelmiş gibi görünüyor."



Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL