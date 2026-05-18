Alonso'nun Chelsea ile dört yıllık bir sözleşme imzaladığı haberi, Wembley'de oynanan FA Cup finalinde Manchester City'ye 1-0 yenildikten sonra ortaya çıktı. Alonso resmi olarak Temmuz ayına kadar göreve başlamayacak olsa da, geçici teknik direktör McFarlane İspanyol teknik adamla şimdiden temasa geçti.

McFarlane, Salı günü Tottenham ile oynanacak Londra derbisi öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Alonso hakkında sorulan bir soruya yanıt veren McFarlane, "Henüz onunla konuşmadım, ancak Pazar günü bana bir mesaj gönderdi. Mesajın içeriğini gizli tutacağım, ancak genel olarak finalle ilgiliydi. Onunla mesajlaşarak kısa bir sohbet ettik." dedi.