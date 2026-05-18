Calum McFarlane, FA Kupası finalindeki yenilginin ardından Xabi Alonso'nun mesajını paylaştı; Chelsea soyunma odası yeni teknik direktörü karşılamaya "heyecanla" hazırlanıyor
Chelsea için yeni bir dönem başlıyor
Alonso'nun Chelsea ile dört yıllık bir sözleşme imzaladığı haberi, Wembley'de oynanan FA Cup finalinde Manchester City'ye 1-0 yenildikten sonra ortaya çıktı. Alonso resmi olarak Temmuz ayına kadar göreve başlamayacak olsa da, geçici teknik direktör McFarlane İspanyol teknik adamla şimdiden temasa geçti.
McFarlane, Salı günü Tottenham ile oynanacak Londra derbisi öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Alonso hakkında sorulan bir soruya yanıt veren McFarlane, "Henüz onunla konuşmadım, ancak Pazar günü bana bir mesaj gönderdi. Mesajın içeriğini gizli tutacağım, ancak genel olarak finalle ilgiliydi. Onunla mesajlaşarak kısa bir sohbet ettik." dedi.
Soyunma odasındaki tepki
Eski Liverpool ve Real Madrid orta saha oyuncusunun göreve getirilmesi, çalkantılı bir sezon geçiren takımda büyük bir iyimserlik dalgası yarattı. McFarlane, oyuncuların İspanyol teknik adamın getireceği taktiksel yenilikleri ve prestiji şimdiden sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.
Alonso'nun atanmasına oyuncuların tepkisi sorulduğunda McFarlane, "Herkes heyecanlı. O harika bir teknik direktör, büyük kupalar kazandı ve muhteşem bir futbol kariyeri var. Herkesin saygısını kazanacak. Çok heyecanlıyız." dedi.
Zorluklara rağmen en iyileri çekmek
Bu sezon Chelsea her zamanki yüksek standartlarının gerisinde kalsa da, dünya futbolunun en çok aranan teknik direktörlerinden birini kadrosuna katabilmesi, kulübün statüsünü bir kez daha gözler önüne seriyor. McFarlane, mevcut kadrodaki kalitenin, potansiyeli istikrarlı sonuçlara dönüştürme görevini üstlenecek olan yeni teknik direktör için önemli bir cazibe unsuru olduğuna inanıyor.
McFarlane, Alonso'nun atanmasıyla ilgili olarak "Gerçekten heyecan verici bir haber" dedi. "[O] çok yetenekli ve muazzam bir geçmişe sahip. Evet, kulüp adına gerçekten çok heyecanlıyım. Hepimiz onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu beni şaşırtmadı. Burası dev bir kulüp. Bence buraya gerçekten heyecan verici oyuncular geliyor. Her ne kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezon olsa da, bu yıl zaman zaman sahip olduğumuz kaliteyi gösteriyorlar. Evet, burası dev bir kulüp ve her zaman en iyi oyuncuları ve en iyi teknik direktörleri çekecektir.”
Geçici personelin aşması gereken son engeller
Bu yaz Alonso dönemi resmen başlamadan önce, Blues, McFarlane'in yönetiminde son iki maçını tamamlamak zorunda; Salı gecesi Stamford Bridge'de Tottenham ile oynanacak Londra derbisinin ardından, sezonun son gününde Stadium of Light'a gidip Sunderland ile karşılaşacaklar.