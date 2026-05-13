Callum Wilson, Premier Lig'deki hakemlerin tutarsızlığından duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi. West Ham United'ın forveti, Arsenal karşısında attığı golün VAR tarafından iptal edilmesini izledi; bu karar, küme düşme mücadelesinin tam ortasında olan takım için büyük bir darbe oldu. Ancak bu durum, Arsenal için şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü koruması anlamına geliyordu.
Callum Wilson, Arsenal maçında reddedilen golün ardından hakem kararlarını eleştirdi ve dikkat çekici bir örüntüye işaret etti
Pazar günkü Londra derbisiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Wilson, uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünün, uzun süren bir VAR incelemesinin ardından iptal edildiğini gördü. Hakem Chris Kavanagh, monitörü inceledikten sonra kaleci David Raya’nın tutulduğu kararını verdi.
West Ham forveti bu kararı anlamıyor ve daha geniş bir tutarsızlığa işaret ediyor. Wilson, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Maç öncesinde Arsenal'in oyun yeniden başlatmalarını analiz ettik ve bunun sıkça yaşandığını gördük" dedi. Ona göre, neredeyse tüm takımlar ceza sahasında kalecileri benzer şekilde engelliyor, ancak bu nadiren cezalandırılıyor.
Ona göre, sezon boyunca benzer durumlar genellikle görmezden geliniyor ve hakemler bu olayı da normal bir ceza sahası itişmesi olarak değerlendirmeliydi. Wilson, "Bir tanesini seçip cezalandırırsan, hepsini cezalandırmalısın" dedi.
Ancak PGMOL Başkanı Howard Webb, bu kararı kamuoyu önünde destekledi. "Match Officials Mic'd Up" programında, Raya ile olan teması açıkça faul kriterlerine uyduğunu ve bir rakip kaleciyi tuttuğunda kalecilerin her zaman korunması gerektiğini belirtti.
Ancak Wilson ikna olmamış ve daha geniş bir bağlamda değerlendirme yapmıştır. Forvet oyuncusuna göre, top Raya'ya ulaşmadan önce Leandro Trossard ve Gabriel de fiziksel bir itiş kakışa karışmıştı. Wilson, "Eğer bu bir faul ise, Trossard'ın daha önce yaptığı hareket de fauldür" demiştir.