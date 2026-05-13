Getty Images Sport
Çeviri:
Callum Wilson, Arsenal maçında iptal edilen golün geçerli sayılması gerektiğini savunurken, West Ham yıldızı VAR tartışması konusunda ilk kez konuştu
Wilson karar karşısında öfkeleniyor
Pazar günkü Londra derbisinin yankıları, Wilson’ın uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünün uzun süren bir incelemenin ardından iptal edilmesinin ardından hâlâ dinmiyor. Hakem Chris Kavanagh ilk başta golü geçerli saymış, ancak saha kenarındaki monitörü incelemesi tavsiye edilmişti; burada Pablo’nun, kaleci David Raya’nın topu kontrol etmeye çalışırken kolunu tutarak ona engel olduğunu tespit etti.
Olayla ilgili konuşan Wilson, ceza sahasındaki benzer fiziksel mücadelelerin neden sıklıkla görmezden gelindiğini sorguladı. Wilson, Sky Sports'a "Evet (gol geçerli olmalıydı) diyeceğim, çünkü birincisi, golü ben attım" dedi. "İkincisi, günümüzde birçok takımın ceza sahasında benzer bir şekilde kalecileri engellediğini görüyoruz. Maçtan önce Arsenal'in duran toplarını analiz ettik ve orada da bu tür durumlar çok sık yaşanıyordu. Bu sadece onların yaptığı bir şey değil, herkes yapıyor."
- Getty Images Sport
Yetkililerden tutarlılık beklemek
Wilson, Raya’ya yapılan faulün, daha önce meydana gelen diğer ihlalleri göz ardı eden münferit bir olay olduğunu savundu. Hakemler bu kadar titiz davranacaklarsa, şampiyonluk yarışı ve küme düşme mücadelesinde büyük önemi olan bir golü iptal etmek için belirli bir anı seçmek yerine, ceza sahasındaki her türlü teması cezalandırmak zorunda kalacaklarını belirtti.
"Bana göre bu bizim aleyhimize, faul mü diyorsunuz? Muhtemelen," diye ekledi Wilson. "Ama elbette, sezon boyunca benzer olaylar yaşandı. Bence tutarlılık varsa kimse şikayet etmez. Birini cezalandıracaksanız, hepsini cezalandırmanız gerekir. Bence muhtemelen olayı olduğu gibi bırakmalıydı ve bunun sadece ceza sahası içindeki bir itiş kakış olduğunu düşünmeliydi, olan oldu."
Webb, VAR müdahalesini savunuyor
West Ham tarafındaki öfkeye rağmen, PGMOL başkanı Howard Webb, golün geçersiz sayılmasına ilişkin kararı kamuoyu önünde destekledi. Webb, "Match Officials Mic'd Up" programına konuk olduğu sırada, maçtaki yüksek baskı ortamından bağımsız olarak, Arsenal kalecisine yapılan teması açıkça görüldüğünü ve bunun faul kriterlerini karşıladığını açıkladı.
Webb, Pablo ile İspanyol oyuncu arasındaki çarpışmaya ilişkin değerlendirmesinde kararlı bir tavır sergiledi ve bir kalecinin, rakibinin kollarını tutması veya kavraması nedeniyle engellenmesi durumunda korunması gerektiğini belirtti. Ancak Wilson, top Raya'ya ulaşmadan önce Leandro Trossard ve Gabriel'in de fiziksel mücadelede yer aldığını belirterek ikna olmadı.
"Pablo'nun kaleciye dokunmasını tek başına bir olay olarak ele alırsanız, elbette bu bir fauldür," diye ekledi. "Ancak Trossard'ın topa bile bakmadan onu ittiğini, Gabriel'in ise formasını çektiğini düşünürseniz, kalecinin bir şekilde düşmemek için kendini durdurması gerekecektir. Bu, kolunu uzatıp bir şeye tutunmaya çalışmak olabilir ki maalesef bu, kalecinin koluydu. Eğer bu başka bir oyuncu olsaydı ve bu hareket onun topa kafa atmak için zıplamasını engelleseydi, faul olarak değerlendirilmezdi. Eğer bu faul ise, ondan önceki Trossard'ın hareketi de fauldür."
- Getty Images Sport
Guardiola sisteme olan inancını yitirdi
Bu tartışma, şu anda ligin zirvesinde yer alan Arsenal’in hemen arkasında bulunan Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola’nın da dikkatini çekti. City’nin teknik direktörü, bu fırsatı değerlendirerek video yardım sistemine karşı uzun süredir beslediği güvensizliği dile getirdi ve teknolojinin öznel yapısının, lig şampiyonlukları veya büyük kupaların belirlenmesinde güvenilmez olduğunu öne sürdü.
Guardiola, teknolojiye duyduğu derin hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Onlar (VAR) uzun zaman önce ortaya çıktığından beri hiçbir şeye güvenmiyorum. Her zaman daha iyisini yap, daha iyisini yap, daha iyisini yapabilecek durumda ol diye öğrendim çünkü yapman gereken şey için kendini suçluyorsun, çünkü [VAR] bir yazı tura atma gibi." Premier League sezonu zirveye ulaşırken, önemli sonuçların Stockley Park'taki VAR kabinine bırakılmaması için oyuncularını kendi performanslarına odaklanmaya çağırdı.