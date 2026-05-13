Callum Wilson, Arsenal maçında iptal edilen golün geçerli sayılması gerektiğini savunurken, West Ham yıldızı VAR tartışması konusunda ilk kez konuştu

Pazar günkü Londra derbisinin yankıları, Wilson’ın uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünün uzun süren bir incelemenin ardından iptal edilmesinin ardından hâlâ dinmiyor. Hakem Chris Kavanagh ilk başta golü geçerli saymış, ancak saha kenarındaki monitörü incelemesi tavsiye edilmişti; burada Pablo’nun, kaleci David Raya’nın topu kontrol etmeye çalışırken kolunu tutarak ona engel olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili konuşan Wilson, ceza sahasındaki benzer fiziksel mücadelelerin neden sıklıkla görmezden gelindiğini sorguladı. Wilson, Sky Sports'a "Evet (gol geçerli olmalıydı) diyeceğim, çünkü birincisi, golü ben attım" dedi. "İkincisi, günümüzde birçok takımın ceza sahasında benzer bir şekilde kalecileri engellediğini görüyoruz. Maçtan önce Arsenal'in duran toplarını analiz ettik ve orada da bu tür durumlar çok sık yaşanıyordu. Bu sadece onların yaptığı bir şey değil, herkes yapıyor."