1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan ve dolayısıyla transfer ücreti ödenmesi gerekmeyen Salah, transferi ilk başta kabul etmişti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adali, winwin.com'a yaptığı açıklamada, "Ancak daha sonra, transferin tamamlandığına dair haberler medyada yer alınca, menajeri komisyonunu yüzde 35'e çıkardı" dedi.
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Çalkantılı iddialar! Mohamed Salah’ın Türkiye’ye transfer olacağı iddiaları büyük yankı uyandırdı
Adali, Beşiktaş'ın "böyle bir yüzdeyi kabul etmesinin imkânsız olduğunu" belirterek, "Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz" dedi ve 34 yaşındaki hücum oyuncusunun menajerine ağır suçlamalarda bulundu.
Geçen hafta sonunda Foot Mercato, Salah’ın Beşiktaş’a transferinin yakında gerçekleşeceğini bildirmişti. Bu transfer için yıllık 10 milyon avro maaş ve 2 milyon avro tutarında bonus ödemeleri söz konusuydu. Bir yıllık sözleşme ve bir yıl daha uzatma opsiyonu içeren anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiği belirtiliyor.
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Mohamed Salah şimdilik Beşiktaş’a gitmiyor: Süperstar nereye transfer olacak?
Salah’ın önümüzdeki haftalarda Beşiktaş’ta yeniden gündeme gelip gelmeyeceği tamamen belirsiz. Ancak şimdilik Mısırlı oyuncunun İstanbul’a transferi askıya alınmış durumda.
Salah'ın dokuz yılın ardından bu yaz Liverpool'dan ayrılacağı, bahar aylarından beri belliydi. Milli takımıyla iyi bir Dünya Kupası performansı sergiledikten sonra – ki bu turnuvada Arjantin'e karşı çeyrek finalde dramatik bir şekilde elenmişti – Salah son zamanlarda geleceği hakkında ciddi düşüncelere dalmıştı.
Söylentilere göre, Beşiktaş’ın yanı sıra özellikle Suudi Arabistan ve MLS’den de Salah’a ilgi duyan kulüpler var. Ancak Beşiktaş’ın şehir rakibi Fenerbahçe’nin de Mısırlı milli oyuncuya göz diktiği söyleniyor.
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