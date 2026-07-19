Adali, Beşiktaş'ın "böyle bir yüzdeyi kabul etmesinin imkânsız olduğunu" belirterek, "Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz" dedi ve 34 yaşındaki hücum oyuncusunun menajerine ağır suçlamalarda bulundu.

Geçen hafta sonunda Foot Mercato, Salah’ın Beşiktaş’a transferinin yakında gerçekleşeceğini bildirmişti. Bu transfer için yıllık 10 milyon avro maaş ve 2 milyon avro tutarında bonus ödemeleri söz konusuydu. Bir yıllık sözleşme ve bir yıl daha uzatma opsiyonu içeren anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiği belirtiliyor.