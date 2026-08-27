Hall, uzun süredir Red Bulls için üst düzey bir yetenek olarak görülüyordu ve bu sezon yeni teknik direktör Michael Bradley yönetiminde kalıcı olarak takıma girdi. ABD Milli Takımı'nın forveti, sezonun ilk gününden bu yana RBNY formasıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu ve teknik direktörünün güvenini 16 gole katkıyla karşılık verdi. RBNY, geçen yıl uzun süredir devam eden play-off serisi sona erdikten sonra bu sezon yeniden play-off'lara dönmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Hall, imzaladığı sözleşmeye ilişkin açıklamasında heyecanını dile getirdi:

“Red Bull New York ile yeni bir sözleşme imzaladığım için gerçekten çok mutluyum,” dedi Hall. “Bu kulüp gelişimimin çok büyük bir parçası oldu ve bana inanan, bu noktaya gelmemde yardımcı olan herkese minnettarım. Bir oyuncu olarak gelişmeye devam ettiğimi hissediyorum ve çalışmayı sürdürmek, kendimi geliştirmeye devam etmek ve bu takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için heyecanlıyım.”