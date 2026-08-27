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Julian HallGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

‘Çalışmaya devam etmek ve gelişmeyi sürdürmek için heyecanlıyım’ - New York Red Bulls, forvet Julian Hall ile sözleşmesini dört yıl uzattı

J. Hall
Red Bull New York
ABD 1
ABD

18 yaşındaki Julian Hall, New York Red Bulls ile kendisini 2030'a kadar kulüpte tutabilecek dört yıllık yeni sözleşme imzaladı. MLS ekibi adına 12 gol atan forvetin önceki sözleşmesinde bir yıldan biraz fazla süre kalmıştı ve çok sayıda Avrupa kulübünün uzun vadeli ilgi gösterdiği isimlerden biri. Anlaşmanın mali şartları açıklanmadı.

  • Julian HallGetty

    Hak edilmiş bir anlaşma

    Hall, uzun süredir Red Bulls için üst düzey bir yetenek olarak görülüyordu ve bu sezon yeni teknik direktör Michael Bradley yönetiminde kalıcı olarak takıma girdi. ABD Milli Takımı'nın forveti, sezonun ilk gününden bu yana RBNY formasıyla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu ve teknik direktörünün güvenini 16 gole katkıyla karşılık verdi. RBNY, geçen yıl uzun süredir devam eden play-off serisi sona erdikten sonra bu sezon yeniden play-off'lara dönmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

    Hall, imzaladığı sözleşmeye ilişkin açıklamasında heyecanını dile getirdi:

    “Red Bull New York ile yeni bir sözleşme imzaladığım için gerçekten çok mutluyum,” dedi Hall. “Bu kulüp gelişimimin çok büyük bir parçası oldu ve bana inanan, bu noktaya gelmemde yardımcı olan herkese minnettarım. Bir oyuncu olarak gelişmeye devam ettiğimi hissediyorum ve çalışmayı sürdürmek, kendimi geliştirmeye devam etmek ve bu takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için heyecanlıyım.”

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  • imago-sport-1081815030.jpgSports Press Photo

    Yurt dışına taşınma ihtimali hâlâ güçlü

    Hall'un Red Bulls'un maaş yapısında U-22 girişimi kontenjanına geçmesini sağlayan yeni sözleşmesi, önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa'ya transfer olmasını muhtemelen engellemek için fazla bir şey yapmayacak. Red Bulls'a 15 yaşında imza atan genç oyuncuyla Avrupa devlerinden Atletico Madrid'in yanı sıra Bundesliga ekibi RB Leipzig'in de ilgilendiği bildiriliyor. Hall, RBNY altyapısından çıkıp U-22 anlaşmasına imza atan ilk oyuncu olurken, bu tür bir anlaşmaya varan en genç Amerikalı da oldu.

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    ABD Erkek Milli Takımı'nın geleceği mi?

    Hall'ın önümüzdeki yıllarda USMNT'de rol oynayabilecek adaylar arasında yer alması bekleniyor. ABD'yi çeşitli genç yaş kategorilerinde temsil etti ve A takıma yükselmek için iyi bir konumda görünüyor. Ancak Hall için bir tercih savaşı yaşanabilir; çünkü Polonya'yı temsil etme hakkına da sahip. ESPN'e konuşan Hall, USMNT forması giymesi konusunda teknik direktör Mauricio Pochettino ile bir görüşme yapmadığını söyledi. Pochettino'nun takımının eylül ayının sonunda dört hazırlık maçı var.

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  • Michael Bradley NYRBGetty

    Yapılacak çok iş var

    Hall, genç oyunculara büyük ölçüde odaklanan ve Bradley'nin önemli değişiklikler yaptığı RBNY kadrosunun bir parçası oldu. Forvete, hakkında yüksek beklenti bulunan merkez orta saha oyuncusu Adri Mehmeti de eşlik ediyor; Mehmeti'nin ABD Milli Takımı'na çağrılabileceği de konuşuluyor. Red Bulls, şu anda Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor ve üç maçlık galibiyet hasretine son vermeyi umuyor.

ABD 1
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