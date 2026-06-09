Kulübünün genel başarısızlığına rağmen, Lehmann kişisel olarak tuhaf bir şekilde başarılı bir sezon geçirdi. Forvet oyuncusu Ocak ayında bu Midlands ekibine katılmıştı ancak sezon boyunca sadece dokuz maça çıkabildi ve bunlardan beşinde ilk on birde yer aldı. Toplamda sadece 502 dakika sahada kalan Lehmann, oynadığı her maçta takımının mağlup olduğunu gördü. Ancak, 15 milyondan fazla takipçiden oluşan devasa bir küresel hayran kitlesinden yararlanarak, şaşırtıcı bir şekilde hem Taraftarların Seçtiği Sezonun En İyi Oyuncusu hem de Sezonun En Güzel Golü ödüllerini kazandı. Eski kulübü Aston Villa'ya attığı tek gol, ona ikinci ödülü kazandırdı ve bu, Foxes için saha içindeki katkıları fiziksel sorunlar nedeniyle ciddi şekilde kısıtlanmış olsa bile, saha dışındaki popülaritesinin ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.