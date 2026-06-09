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Çalışmak hiç bitmez! Alisha Lehmann, erkek arkadaşı Montel McKenzie ile geçirdiği güneşli tatilinde spor salonuna gidiyor – İsviçreli yıldız, WSL’deki küme düşme endişelerini geride bırakıyor
Jamaika tatili ve spor salonu seansları
Geniş takipçi kitlesiyle güncel gelişmeleri paylaşan Lehmann, Instagram hikayesinde erkek arkadaşı Montel McKenzie ile birlikte aynada çektiği bir selfie yayınladı ve ardından tropikal tatil yerlerini açıkladı. Pitoresk bir plajda dev bir tabelanın önünde poz veren Lehmann, çiftin Jamaika’da güneşin tadını çıkardıklarını doğruladı. İkili, dinlendirici bir tatil sırasında bile spor rutinlerini aksatmadıklarını kanıtlayarak formda olduklarını gösterdi. Lehmann için Jamaika tatili, iç saha sezonunun felaketle sonuçlanmasının ardından çok ihtiyaç duyduğu zihinsel bir mola görevi görüyor. Leicester City, Charlton Athletic'e karşı penaltı atışlarında aldığı yıkıcı yenilginin ardından kısa süre önce Kadınlar Süper Ligi'nden küme düştü. İsviçreli yıldız, açıkça fiziksel olarak toparlanmaya odaklanmış durumda.
Saha içindeki zıt kaderler
Lehmann küme düşmenin acı tadını geride bırakmaya çalışırken, partneri ise muhteşem bir zaferin coşkusunu hâlâ yaşıyor. McKenzie kısa süre önce The O2 Arena’da, takımının NDL FC’yi 5-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup ettiği maçta, herkesin imrendiği Baller League UK kupasını kaldırdı. Çift, bu tarihi başarıyı kutlamak için sahada tutkulu bir öpücük paylaşarak aralarındaki güçlü bağı gözler önüne serdi. İlişkilerini değerlendiren McKenzie, daha önce Daily Mail'e eşinin varlığının kendisine nasıl etki ettiğini şöyle anlatmıştı: "Doğal olarak, bir aile üyesi veya arkadaşın izlemesi gibi sana bir itici güç veriyor." Bu destekleyici dinamik, atletik kondisyonlarını korumak için birbirlerini motive ettikleri ortak Jamaika antrenman seanslarına da açıkça yansıyor.
Takımın zorlu dönemlerinde bireysel başarılar
Kulübünün genel başarısızlığına rağmen, Lehmann kişisel olarak tuhaf bir şekilde başarılı bir sezon geçirdi. Forvet oyuncusu Ocak ayında bu Midlands ekibine katılmıştı ancak sezon boyunca sadece dokuz maça çıkabildi ve bunlardan beşinde ilk on birde yer aldı. Toplamda sadece 502 dakika sahada kalan Lehmann, oynadığı her maçta takımının mağlup olduğunu gördü. Ancak, 15 milyondan fazla takipçiden oluşan devasa bir küresel hayran kitlesinden yararlanarak, şaşırtıcı bir şekilde hem Taraftarların Seçtiği Sezonun En İyi Oyuncusu hem de Sezonun En Güzel Golü ödüllerini kazandı. Eski kulübü Aston Villa'ya attığı tek gol, ona ikinci ödülü kazandırdı ve bu, Foxes için saha içindeki katkıları fiziksel sorunlar nedeniyle ciddi şekilde kısıtlanmış olsa bile, saha dışındaki popülaritesinin ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.
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Forveti büyük kararlar bekliyor
İleriye bakıldığında, Lehmann devasa bir yeniden yapılanma projesiyle ve profesyonel kariyeriyle ilgili ciddi bir ikilemle karşı karşıya. Bu dünya çapındaki yıldız, yakında Leicester'da kalıp ikinci ligden yükselme mücadelesi vermeye devam mı edeceğini, yoksa başka bir takıma transfer olmayı mı seçeceğini kararlaştırmak zorunda. Şimdilik, Jamaika'da geçirdiği keyifli zamanlar, kritik kararlar vermeden önce kafasını dinlemesi için mükemmel bir fırsat sunuyor.