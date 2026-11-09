Baccin, Inter'in sahiplerini ikna etmeye çalışacak. Konu, anlaşmanın en az iki yıl sürmesi. Ancak rakamlar konusunda yönetimin yapabileceği pek bir şey yok. Oaktree'nin 30 yaş üstü oyuncular için belirlediği politika net: Kısa süreli, mümkünse bir yıllık sözleşmeler; daha düşük ve performans ile maç sayısına bağlı primler içeren maaşlar.

Inter, görüşmelerde Türk oyuncunun son iki yılda yaşadığı sakatlıkların ciddi etkisini öne çıkarmayı ve bu nedenle sabit ücret teklifini mevcut maaşının yarısından biraz fazla bir seviyeye indirmeyi planlıyor. Buna karşılık kulüp, oyuncunun toplam kazancını yine yüksek tutmaya oldukça açık; ancak bunu yalnızca maç sayısı, gol sayısı, bireysel performans ve takım performansına bağlı primlerle yapacak.