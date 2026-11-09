Inter kararını verdi: Öncelik Carlos Augusto'nun sözleşmesini uzatmak, ancak hemen ardından kaçınılmaz olarak sıra Hakan Çalhanoğlu'na gelecek. Türk orta saha oyuncusu, Dimarco'nun sözleşmesinin bir maddeyle uzatılmasının ardından kadronun en önemli isimleri arasında sözleşmesi hâlâ 30 Haziran 2027'de sona erecek tek futbolcu.
Yılın başında başlayan görüşmeler durdu. Taraflar arasında büyük bir mesafe olmasına ve Çalhanoğlu'nun şubattan itibaren başka herhangi bir kulüple bedelsiz transfer için sözleşme imzalayabilecek olmasına rağmen, Türk futbolcu Inter ile sözleşmesini uzatma ihtimaline henüz kapıyı kapatmadı.