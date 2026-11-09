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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Emanuele Tramacere
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Çalhanoğlu sözleşme yenilemeye kapıyı kapatmıyor: Ne istiyor, Inter nasıl daha düşük bir teklif sunmayı planlıyor?

Inter
Hakan Çalhanoğlu
Transfers
Juventus
AC Milan

Orta saha oyuncusu, ilk 11'deki isimler arasında sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek tek isim olarak kaldı.

Inter kararını verdi: Öncelik Carlos Augusto'nun sözleşmesini uzatmak, ancak hemen ardından kaçınılmaz olarak sıra Hakan Çalhanoğlu'na gelecek. Türk orta saha oyuncusu, Dimarco'nun sözleşmesinin bir maddeyle uzatılmasının ardından kadronun en önemli isimleri arasında sözleşmesi hâlâ 30 Haziran 2027'de sona erecek tek futbolcu.

Yılın başında başlayan görüşmeler durdu. Taraflar arasında büyük bir mesafe olmasına ve Çalhanoğlu'nun şubattan itibaren başka herhangi bir kulüple bedelsiz transfer için sözleşme imzalayabilecek olmasına rağmen, Türk futbolcu Inter ile sözleşmesini uzatma ihtimaline henüz kapıyı kapatmadı.

  • ŞU ANDA NE KADAR KAZANIYOR

    Hakan Çalhanoğlu, Cristian Chivu'nun mevcut kadrosundaki en yüksek ücretli futbolculardan biri. Yıllık net maaşı, bonuslara ek olarak 6,5 milyon euro. Çalhanoğlu'nun mevcut sözleşmesi Büyüme Kararnamesi'nin sağladığı vergi avantajlarından yararlanmıyor; çünkü oyuncu Milan'a 2017'de geldi, bu avantajlar ise 2019'da yürürlüğe girdi. Sözleşmesinde, Dimarco'nun kontratına eklenen otomatik uzatma maddesinin aynısı da bulunmuyor.

  • Çalhanoğlu'nun talebi

    Inter ile oyuncunun temsilcileri arasında yapılan tek görüşmede, talep Calhanoglu tarafından Inter yönetimine iletildi: Önemli bir futbolcu olarak görülmeye devam etmek, en az iki yıllık bir sözleşme ve sabit kısmı mevcut ücretine göre daha düşük olmak zorundaysa fazla düşmeyecek, yüksek primlerle desteklenecek bir ücret.

  • Inter'in teklifi

    Baccin, Inter'in sahiplerini ikna etmeye çalışacak. Konu, anlaşmanın en az iki yıl sürmesi. Ancak rakamlar konusunda yönetimin yapabileceği pek bir şey yok. Oaktree'nin 30 yaş üstü oyuncular için belirlediği politika net: Kısa süreli, mümkünse bir yıllık sözleşmeler; daha düşük ve performans ile maç sayısına bağlı primler içeren maaşlar.

    Inter, görüşmelerde Türk oyuncunun son iki yılda yaşadığı sakatlıkların ciddi etkisini öne çıkarmayı ve bu nedenle sabit ücret teklifini mevcut maaşının yarısından biraz fazla bir seviyeye indirmeyi planlıyor. Buna karşılık kulüp, oyuncunun toplam kazancını yine yüksek tutmaya oldukça açık; ancak bunu yalnızca maç sayısı, gol sayısı, bireysel performans ve takım performansına bağlı primlerle yapacak.

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