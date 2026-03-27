Çalhanoğlu'nun Türkiye milli takımında yaşadığı sakatlık: Durumu ve Inter-Roma maçıyla ilgili sızan bilgiler

Sızan bilgilere göre, ciddi bir sakatlık olmadığı düşünülüyor; muhtemelen kasla ilgili bir sorun, zira Çalhanoğlu oyundan çıkmadan birkaç dakika önce sol baldırını tutuyordu; bu, Ocak ayında Napoli maçının ardından onu sahalardan uzak tutan aynı baldırdı. Oyuncu milli takımda kalacak ve önümüzdeki saatlerde, 31 Mart Salı günü saat 20.45'te Kosova ile oynanacak playoff finalinde forma giyip giyemeyeceğini anlamak için özel testlere girecek: şu an için bir sorun yok gibi görünüyor ve bu değişiklik, Türkiye milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın tedbir amaçlı bir kararı da olabilir.



