Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun durumu konusunda (hala) endişeli. Nerazzurri, 10 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın katılacağı Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finali niteliğindeki Türkiye-Romanya maçını dolaylı olarak takip ediyordu. Türkiye, ikinci yarıda Kadioglu'nun golüyle 1-0 kazandı, ancak maçın son dakikalarında, bu maçla milli takımda 103 maça çıkarak en çok maç oynayan üçüncü oyuncu olan Nerazzurri orta saha oyuncusu, fiziksel bir sorun nedeniyle oyundan alındı.
Çalhanoğlu'nun Türkiye milli takımında yaşadığı sakatlık: Durumu ve Inter-Roma maçıyla ilgili sızan bilgiler
ÇALHANAĞLU NASIL?
Sızan bilgilere göre, ciddi bir sakatlık olmadığı düşünülüyor; muhtemelen kasla ilgili bir sorun, zira Çalhanoğlu oyundan çıkmadan birkaç dakika önce sol baldırını tutuyordu; bu, Ocak ayında Napoli maçının ardından onu sahalardan uzak tutan aynı baldırdı. Oyuncu milli takımda kalacak ve önümüzdeki saatlerde, 31 Mart Salı günü saat 20.45'te Kosova ile oynanacak playoff finalinde forma giyip giyemeyeceğini anlamak için özel testlere girecek: şu an için bir sorun yok gibi görünüyor ve bu değişiklik, Türkiye milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın tedbir amaçlı bir kararı da olabilir.
INTER-ROMA MAÇINA DOĞRU
Kosova ile oynanacak ya hep ya hiç maçı - play-off finali, kazanan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak - sonrasında Çalhanoğlu ve diğer milli takım oyuncuları kendi kulüplerine dönecek. Ligin yeniden başlamasıyla birlikte Inter, Paskalya Günü olan 5 Nisan Pazar günü saat 20.45'te San Siro'da Roma ile büyük bir maça çıkacak. Cristian Chivu, oyun kurucusunun sakatlık yaşamadan Milano'ya dönmesini ve Gasperini'nin takımına karşı sahaya çıkmaya hazır olmasını umuyor. Eğer bu mümkün olmazsa, onun yerine oyun kurucu pozisyonunda Piotr Zielinski yer alabilir.