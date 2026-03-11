Son haftalarda, Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda Inter'den ayrılabileceğine dair söylentiler giderek artıyor. Uzun yıllar sonra Türk orta saha oyuncusu İtalya macerasına son verebilir, sık sık ülkesine geri döneceği konuşuluyor ve Galatasaray da gelişmeleri takip ediyor. Inter ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Bu aylarda, olası bir yenileme ile ilgili görüşmelerin başlaması planlanıyordu, ancak taraflar hiçbir zaman bir araya gelmedi. Sadece bir buçuk yıllık sözleşmesi kalan kulüp, bir yıl sonra onu bedelsiz kaybetme riskini önlemek için bu yaz Çalhanoğlu'nu satmayı düşünebilir.
Çeviri:
Calhanoglu neden yazın Inter'den ayrılabilir: Onu isteyenler ve Inter'in yerine geçecekleri kimler olabilir?
CALHANOGLU NEREYE GİDEBİLİR?
Bir yandan, kulübün para kazanma isteği, diğer yandan ise bir gün Türkiye'ye dönme arzusunu hiç gizlemeyen oyuncunun isteği var. Geçen yaz Galatasaray, 32 yaşına giren orta saha oyuncusu için somut bir teklifle Milano'ya gelmişti, ancak teklif Inter tarafından çok düşük bulunarak dikkate bile alınmamıştı. Arka planda, yüksek teklifler yapmaya hazır Arap kulüplerinin ilgisi var: Suudi Pro League, Avrupa transfer piyasasındaki hareketleri her zaman yakından takip ediyor ve Calhanoglu, birçok takım için uygun bir profil olabilir.
CALHANOGLU'NUN YERİNE INTER'E KİM GELEBİLİR?
Birkaç yıldır Inter'de her şey - ya da neredeyse her şey - Calhanoglu etrafında dönüyor. O ve diğer on oyuncu, ve o sahada olmadığında (son dönemde olduğu gibi) yokluğu oldukça hissediliyor. Eğer ayrılırsa, Nerazzurri elbette onun yerine, oyunu yönetebilecek ve orta sahada düzen sağlayabilecek, onun seviyesinde bir oyun kurucu alacak: sakatlanmadan önce Nicolò Rovella beğeniliyordu, ancak bu sezon neredeyse hiç forma giyemediği için transfer piyasasının gözü artık Lazio'nun 2001 doğumlu oyuncusuna çevrilmiş durumda; Yaz aylarında Roma'dan Manu Koné için bir girişimde bulunuldu, yaz listesinde Bayern Münih'ten bedelsiz ayrılacak Leon Goretzka var ve Bruges'ten Aleksandar Stankovic geri dönebilir, Inter'in bu oyuncu için 23 milyon euroluk geri alım hakkı var (2027 yazında 25 milyona çıkacak). İç çözüm Piotr Zielinski, ancak bu sezon Calhanoglu'nun yokluğunda sadece geçici bir çözüm olduğu hissi var.