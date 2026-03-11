Birkaç yıldır Inter'de her şey - ya da neredeyse her şey - Calhanoglu etrafında dönüyor. O ve diğer on oyuncu, ve o sahada olmadığında (son dönemde olduğu gibi) yokluğu oldukça hissediliyor. Eğer ayrılırsa, Nerazzurri elbette onun yerine, oyunu yönetebilecek ve orta sahada düzen sağlayabilecek, onun seviyesinde bir oyun kurucu alacak: sakatlanmadan önce Nicolò Rovella beğeniliyordu, ancak bu sezon neredeyse hiç forma giyemediği için transfer piyasasının gözü artık Lazio'nun 2001 doğumlu oyuncusuna çevrilmiş durumda; Yaz aylarında Roma'dan Manu Koné için bir girişimde bulunuldu, yaz listesinde Bayern Münih'ten bedelsiz ayrılacak Leon Goretzka var ve Bruges'ten Aleksandar Stankovic geri dönebilir, Inter'in bu oyuncu için 23 milyon euroluk geri alım hakkı var (2027 yazında 25 milyona çıkacak). İç çözüm Piotr Zielinski, ancak bu sezon Calhanoglu'nun yokluğunda sadece geçici bir çözüm olduğu hissi var.