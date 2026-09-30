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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Simone Gervasio
Çeviri:

Calafiori’nin formasını bir çocuğa hediye ettiği videonun ardından İtalya’da tartışma çıktı. Yanıtı: “Beni korkutuyorsunuz”

İtalya
Türkiye - İtalya
Türkiye
UEFA Nations League A
R. Calafiori
Arsenal

Arsenal savunmacısı Riccardo Calafiori’nin Türkiye-İtalya maçının ardından yaptığı bir hareket küçük çaplı bir tartışma yarattı. Mancini’nin takımının farklı kazandığı mücadelede, rotasyon nedeniyle forma giymeyen Arsenal savunmacısı karşılaşmada süre almadı.


90 dakikayı yedek kulübesinde geçirmesine rağmen, Romalı solak oyuncu forma isteyen genç bir Türk taraftara güzel bir jest yaptı. İsteği yerine getirilen küçük taraftar, kameralar tarafından kaydedilen ve kısa sürede her yerde viral olan güzel bir an içinde sevinçten çılgına döndü. Öyle ki birileri de bu görüntülerden yola çıkarak Calafiori’yi hedef aldı. Calafiori ise Instagram’da kendisine yönelik eleştirileri, tonu zaman zaman sertleşen bir mesajla yorumlamak istedi.


  • Deplasmandaki 4-1'lik galibiyetin ardından Calafiori da oynamayan diğer takım arkadaşlarıyla birlikte rejenerasyon antrenmanı için yeniden sahaya dönmüştü. Burada yanına gelen bir çocuk ondan formasını istemiş, bek de bu isteği yerine getirerek küçük Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirmişti.


    Ancak bazı kullanıcılara göre İtalyan oyuncu bunu yaparken çocuğa yeterince ilgi göstermemiş, hatta neredeyse onu görmezden gelmişti. Bu suçlama Calafiori'yi rahatsız etti ve o da Instagram'da bir yanıt mesajı paylaşmak istedi.


    "Açıkçası beni biraz korkutuyorsunuz. Bir kenara bırakırsak, bence yüzümdeki heyecan ve mutluluğun çok net şekilde görüldüğü anlaşılıyor; videoyu yeniden izleyince ona bir sarılma daha ya da biraz daha sevgi gösterisi yapabilirdim, ama ne yazık ki o anda bana daha önce söz verdiğim formayı isteyen başka bir çocuğun dikkatimi dağıtmasına izin verdim (videoda görünüyor). Ama mesele bu değil, bana korkutucu gelen şey, böyle saf bir sahnede bile nefret, kıskançlık yaratmak ya da sadece çok izlenen bir videonun altında başrol olmak için hatayı aramanız; ben kendi kendime bunu mu soruyorum? Öbür akşama dönersek, benim heyecanımın çocuğunkiyle kıyaslanması bile mümkün değil ve bu harika bir şey, çünkü bunun nasıl bir his olduğunu çok iyi hatırlıyorum ve bir anda diğer tarafta olmak, örnek gösterilen kişi haline gelmek, bence olabilecek en büyük tatmin."

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