Calafiori’nin formasını bir çocuğa hediye ettiği videonun ardından İtalya’da tartışma çıktı. Yanıtı: “Beni korkutuyorsunuz”

Arsenal savunmacısı Riccardo Calafiori’nin Türkiye-İtalya maçının ardından yaptığı bir hareket küçük çaplı bir tartışma yarattı. Mancini’nin takımının farklı kazandığı mücadelede, rotasyon nedeniyle forma giymeyen Arsenal savunmacısı karşılaşmada süre almadı.
90 dakikayı yedek kulübesinde geçirmesine rağmen, Romalı solak oyuncu forma isteyen genç bir Türk taraftara güzel bir jest yaptı. İsteği yerine getirilen küçük taraftar, kameralar tarafından kaydedilen ve kısa sürede her yerde viral olan güzel bir an içinde sevinçten çılgına döndü. Öyle ki birileri de bu görüntülerden yola çıkarak Calafiori’yi hedef aldı. Calafiori ise Instagram’da kendisine yönelik eleştirileri, tonu zaman zaman sertleşen bir mesajla yorumlamak istedi.