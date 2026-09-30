Calafiori’nin formasını bir çocuğa hediye ettiği videonun ardından İtalya’da tartışma çıktı. Yanıtı: “Beni korkutuyorsunuz”

Deplasmandaki 4-1'lik galibiyetin ardından Calafiori da oynamayan diğer takım arkadaşlarıyla birlikte rejenerasyon antrenmanı için yeniden sahaya dönmüştü. Burada yanına gelen bir çocuk ondan formasını istemiş, bek de bu isteği yerine getirerek küçük Türk çocuğunun hayalini gerçekleştirmişti.





Ancak bazı kullanıcılara göre İtalyan oyuncu bunu yaparken çocuğa yeterince ilgi göstermemiş, hatta neredeyse onu görmezden gelmişti. Bu suçlama Calafiori'yi rahatsız etti ve o da Instagram'da bir yanıt mesajı paylaşmak istedi.





"Açıkçası beni biraz korkutuyorsunuz. Bir kenara bırakırsak, bence yüzümdeki heyecan ve mutluluğun çok net şekilde görüldüğü anlaşılıyor; videoyu yeniden izleyince ona bir sarılma daha ya da biraz daha sevgi gösterisi yapabilirdim, ama ne yazık ki o anda bana daha önce söz verdiğim formayı isteyen başka bir çocuğun dikkatimi dağıtmasına izin verdim (videoda görünüyor). Ama mesele bu değil, bana korkutucu gelen şey, böyle saf bir sahnede bile nefret, kıskançlık yaratmak ya da sadece çok izlenen bir videonun altında başrol olmak için hatayı aramanız; ben kendi kendime bunu mu soruyorum? Öbür akşama dönersek, benim heyecanımın çocuğunkiyle kıyaslanması bile mümkün değil ve bu harika bir şey, çünkü bunun nasıl bir his olduğunu çok iyi hatırlıyorum ve bir anda diğer tarafta olmak, örnek gösterilen kişi haline gelmek, bence olabilecek en büyük tatmin."