Calafiori: "Genoa'da Blessin bana 'İtalyan piç' derdi, Mourinho'nun Roma'sında ise bir SMS ile kadro dışı bırakıldım"

Riccardo Calafiori, İtalya'daki geçmişini anlatıyor.
Arsenal'in savunma oyuncusu, Cumartesi günü Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde satışa sunulan haftalık dergi SportWeek'everdiği röportajda şunları söyledi: "Mourinho, Roma'dayken bilgisayarda profilimi incelerken bir video paylaşmıştı ve birkaç ay sonra, Bodo'ya 6-1 yenildikten sonra beni takımın seviyesine uygun bulmadığını söyledi. Çılgınca. Telefonumu birkaç saat kapatmıştım ve açtığımda okumam gereken 300 bildirim vardı. İnsanlar Mou'nun yayınladığı istatistiklerimi içeren videoyu bana gönderiyordu. Çok mutluydum, sonra muhtemelen onu hayal kırıklığına uğrattım ve Bodo maçından sonra her şey değişti. Böyle olması gerekiyordu, büyük bir darbe oldu ama büyümeme yardımcı oldu."