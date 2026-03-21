Calafiori: "Genoa'da Blessin bana 'İtalyan piç' derdi, Mourinho'nun Roma'sında ise bir SMS ile kadro dışı bırakıldım"

Arsenal'in savunma oyuncusu, Bologna'ya geri dönmeden önce İtalya'daki geçmişini ve İsviçre'deki yeniden doğuşunu anlatıyor.

Arsenal'in savunma oyuncusu, Cumartesi günü Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde satışa sunulan haftalık dergi SportWeek'everdiği röportajda şunları söyledi: "Mourinho, Roma'dayken bilgisayarda profilimi incelerken bir video paylaşmıştı ve birkaç ay sonra, Bodo'ya 6-1 yenildikten sonra beni takımın seviyesine uygun bulmadığını söyledi. Çılgınca. Telefonumu birkaç saat kapatmıştım ve açtığımda okumam gereken 300 bildirim vardı. İnsanlar Mou'nun yayınladığı istatistiklerimi içeren videoyu bana gönderiyordu. Çok mutluydum, sonra muhtemelen onu hayal kırıklığına uğrattım ve Bodo maçından sonra her şey değişti. Böyle olması gerekiyordu, büyük bir darbe oldu ama büyümeme yardımcı oldu."


  • GENOA'YA KİRALANDI

    "Federico Marchetti, Gazzetta'ya Genoa'da teknik direktör Blessin'in sana kötü davrandığını ve sana 'İtalyan piçi' dediğini mi anlattı? Ben her zaman başkalarının davranışlarını mazur görmeye eğilimliyim ve kesinlikle bir hata yaptım. Ancak yıllar geçmesine rağmen, ona karşı hala olumlu hislerim yok. Genoa küme düştü ve biz kavga ettik: Bence, beni biraz daha fazla oynatsaydı bile, kariyerim değişmezdi."


  • İSVİÇRE'DE YENİDEN DOĞDU

    "Özgüvenim yerle bir olmuştu. Roma'ya döndüğümde, kadro dışı kaldığımı bir SMS'ten öğrendim. Kaderimin alt liglerde mi yazıldığını merak ediyordum, ama umutluydum: Hiç sıradan bir futbolcu olmayı hayal etmedim, şu anda bulunduğum yere ulaşmak için çalışmak istedim."


    "Serie A'da hiç yanlış anlaşıldığımı hissettim mi? Roma ve Genoa'da işler yolunda gitmedi, ama bunu kabullendim çünkü gerçekten çok gençtim. Basel'den yeniden başlamak mükemmel bir seçimdi, oraya varır varmaz burasının benim için doğru yer olduğunu anladım: takım arkadaşlarım saha dışında pek ortalıkta görünmüyordu, şehirde yapacak pek bir şey yoktu. Süreklilik bulmak ve hızla olgunlaşmak için ideal bir ortamdı."


  • BOLOGNA'DA GERİ ALMA

    "İtalya'ya döndüğümde, Bologna'da kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Zamanda geriye dönmek ister miydim? Güzel şeylerin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. O yıl yaşadığım hislere bağımlıyım ve onları tekrar yaşamak isterdim. Ancak mantıklı olarak, o anıyı olduğu gibi, yani mükemmel bir şekilde saklamanın daha güzel olduğunu anlıyorum. Thiago Motta'ya çok şey borçluyum: O, Spalletti ve Arteta beni değiştirdiler."