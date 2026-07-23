Torino Başkanı Urbano Cairo, bugün Milano’da düzenlenen ve Serie A kulüplerinin yöneticilerinin katıldığı Lig Meclisi’nde yer alan isimler arasındaydı. Toplantıda FIGC’nin yeni başkanı Giovanni Malagò, İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Paolo Maldini ve onun danışmanı Leonardo, İtalyan futbolunu yeniden ayağa kaldırmaya yönelik planlarını anlattı.
Çeviri:
Cairo’dan Maldini’ye sert çıkış: “Yeniden yapılanmak için fazla 8-10 kişi var, Sovyetler Birliği’nde değiliz. Malagò, Tavecchio’yu örnek alsın; o, Conte’yi teknik direktör olarak getirmişti”
Acele etmek gerekiyor
Buluşmanın ardından Cairo, hazır bulunan gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bugünün başrol oyuncularına yönelik sert göndermelerde bulunmaktan da geri durmadı: “Malagò’ya duyduğum saygıyı teyit ediyorum, çok yetenekli bir insan ve çok iyi işler yapabilir. Maldini ile Leonardo bende çok iyi bir izlenim bıraktı ancak bazı şeyleri daha hızlı yapmak gerekiyor.Her işte olduğu gibi ilk yüz gün belirleyicidir. Süreler daha kısa olmalı. Olumsuz bir durumu devralmak neredeyse daha iyidir, ben bunu neredeyse iflas etmiş şirketlerde yaptım. Yüz günde ne yapabilirler? Yetenekleri geliştirmek için kuralları değiştirmek, yatırımlardan söz etmek. Benim daha çok hoşuma gidecek şey, buradan itibaren iki ya da dört yıllık bir programdan söz edilmesi”.
Conte? Acil bir kriz var
Urbano Cairo'nun çıkışı, geçmişe oldukça net bir gönderme ile tamamlandı: “Bir iktisatçının da dediği gibi uzun dönem fazla uzun. Hızlanmak gerekiyor. İsim verilmedi. 2014'te Tavecchio seçildi; bazı gaflar nedeniyle kötü bir başlangıç yaptı ama ardından Conte tercihi ona büyük ivme kazandırdı. Malagò dikkatli olmalı çünkü yapılan tercihler başkanı etkiler. Conte mi? Buna ben karar vermiyorum. Ortada sekiz-on yıllık değil, acil bir durum var; Sovyetler Birliği'nde bile bu zamanlamalara izin verilmezdi”.
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