Buluşmanın ardından Cairo, hazır bulunan gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bugünün başrol oyuncularına yönelik sert göndermelerde bulunmaktan da geri durmadı: “Malagò’ya duyduğum saygıyı teyit ediyorum, çok yetenekli bir insan ve çok iyi işler yapabilir. Maldini ile Leonardo bende çok iyi bir izlenim bıraktı ancak bazı şeyleri daha hızlı yapmak gerekiyor.Her işte olduğu gibi ilk yüz gün belirleyicidir. Süreler daha kısa olmalı. Olumsuz bir durumu devralmak neredeyse daha iyidir, ben bunu neredeyse iflas etmiş şirketlerde yaptım. Yüz günde ne yapabilirler? Yetenekleri geliştirmek için kuralları değiştirmek, yatırımlardan söz etmek. Benim daha çok hoşuma gidecek şey, buradan itibaren iki ya da dört yıllık bir programdan söz edilmesi”.