Caio Henrique, Ajax’ın en baş ağrıtıcı sorunlarından birine çözüm olabilir mi?

Sezon boyunca – ama özellikle de sezon sonrasında – çoğu Ajax taraftarı, yeni bir sol bek transferi yapılması gerektiği konusunda hemfikirdi. Cruijff şimdi bu eleştirel seslere kulak veriyor gibi görünüyor. Artık transferin kesinleşmesini beklemek kalıyor. Peki, bu deneyimli Brezilyalı oyuncu kimdir?

Henrique, Brezilya’nın Santos kentinde doğdu. Pelé ve Neymar gibi isimlerin de forma giydiği Santos’ta genç bir oyuncu olarak oynarken, büyük kulüp Atlético Madrid’in dikkatini çekti. Ancak orada hiçbir zaman kendini kanıtlayamadı.

Kanat bek, memleketindeki kulüplere birkaç kez kiralandı. Böylece Paraná, Fluminense ve Grêmio’da forma giydi. Ancak asıl çıkışını, AS Monaco’nun ona bir şans vermesiyle gerçekleştirdi.

Henrique, 2020 yazında Monako'ya transfer oldu. Monakolular, onu Atlético Madrid'den yaklaşık sekiz milyon avroya transfer etti; Henrique, bu kulüpte nihayetinde sadece bir resmi maçta forma giydi. Bu transfer tam isabet oldu. Monaco formasıyla oynadığı 211 maçta kanat bek olarak 41 asist yaptı. Kendisi ise sadece üç kez gol attı.

Milli takımdaki ilk maçına Eylül 2023’te çıktı, ancak o zamandan beri bir daha milli takıma çağrılmadı. Ta ki geçen takvim yılının sonuna kadar. Henrique bu sayede Dünya Kupası elemelerinde ve birkaç hazırlık maçında forma giydi. Uzun süre Dünya Kupası kadrosuna girme şansı var gibi görünüyordu, ta ki Mart ayında sakatlanana ve bu nedenle milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin gözünden düşene kadar.



