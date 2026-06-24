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Caio HenriqueVoetbalzone
Daily Loos

Çeviri:

Caio Henrique, Ajax’ın en baş ağrıtıcı sorunlarından birine çözüm olabilir mi?

FEATURES
Ajax
C. Henrique

Caio Henrique, Ajax’ın yeni sol bekçisi olmaya aday görünüyor. Her iki kulüp de anlaşmaya varmış durumda; Henrique ile Ajax ise halen görüşmelerini sürdürüyor. Bu, zorlu bir süreç olacak gibi görünüyor, ancak Amsterdamlılar olumlu bir sonuç elde etme konusunda umutlu. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transfer bedelinin 9 milyon avro olduğu söyleniyor.

Peki Henrique kim ve Ajax neden onda ideal sol bek adayı görüyor? Voetbalzone, maç görüntülerini ve istatistiklerini inceledi. Sonuç? Transfer gerçekleşirse, Ajax onunla en azından hücumda tehdit oluşturan, iyi bir şut tekniğine ve gerekli derinliğe sahip bir oyuncuyu kadrosuna katmış olacak. Ancak savunma açısından hâlâ bazı soru işaretleri var.

  • Owen WijndalIMAGO

    Amsterdam’ın baş ağrıtan dosyası

    Teknik direktör Jordi Cruijff’in yeni bir sol bek araması gerektiği aslında uzun süredir belliydi. Jorrel Hato’nun Chelsea’ye transferinden bu yana – o öncesinde de bu pozisyondaki kadro zaten oldukça zayıftı – bu pozisyon tam bir baş ağrısı haline geldi.

    Bu nedenle Amsterdam ekibi bu sezona yeni bir sol bek olmadan başladı. Owen Wijndal’a yeniden şans verildi ve Brezilyalı Lucas Rosa yedek olarak görev yaptı. Oleksandr Zinchenko, özellikle hem bu baş ağrıtan sorunu hem de “kontrolcü orta saha oyuncusu” olarak adlandırılan sorunu hafifletmek amacıyla kış transfer döneminde takıma katıldı. Ancak ilk maçında geçirdiği ağır diz sakatlığı nedeniyle bu plan kısa sürede suya düştü.

    Wijndal bu sezon 27 kez sahaya çıktı, ancak sezon boyunca ilk 11'deki yerini kaybetti. Sezonun sonlarına doğru sol kanatta oynayan Rosa, sağlam bir izlenim bıraktı. Yine de bu, Cruijff ve ekibinin hedeflediği seviye gibi görünmüyor.


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  • Caio HenriqueImago

    Kurtarıcı melek mi?

    Sezon boyunca – ama özellikle de sezon sonrasında – çoğu Ajax taraftarı, yeni bir sol bek transferi yapılması gerektiği konusunda hemfikirdi. Cruijff şimdi bu eleştirel seslere kulak veriyor gibi görünüyor. Artık transferin kesinleşmesini beklemek kalıyor. Peki, bu deneyimli Brezilyalı oyuncu kimdir?

    Henrique, Brezilya’nın Santos kentinde doğdu. Pelé ve Neymar gibi isimlerin de forma giydiği Santos’ta genç bir oyuncu olarak oynarken, büyük kulüp Atlético Madrid’in dikkatini çekti. Ancak orada hiçbir zaman kendini kanıtlayamadı.

    Kanat bek, memleketindeki kulüplere birkaç kez kiralandı. Böylece Paraná, Fluminense ve Grêmio’da forma giydi. Ancak asıl çıkışını, AS Monaco’nun ona bir şans vermesiyle gerçekleştirdi.

    Henrique, 2020 yazında Monako'ya transfer oldu. Monakolular, onu Atlético Madrid'den yaklaşık sekiz milyon avroya transfer etti; Henrique, bu kulüpte nihayetinde sadece bir resmi maçta forma giydi. Bu transfer tam isabet oldu. Monaco formasıyla oynadığı 211 maçta kanat bek olarak 41 asist yaptı. Kendisi ise sadece üç kez gol attı.

    Milli takımdaki ilk maçına Eylül 2023’te çıktı, ancak o zamandan beri bir daha milli takıma çağrılmadı. Ta ki geçen takvim yılının sonuna kadar. Henrique bu sayede Dünya Kupası elemelerinde ve birkaç hazırlık maçında forma giydi. Uzun süre Dünya Kupası kadrosuna girme şansı var gibi görünüyordu, ta ki Mart ayında sakatlanana ve bu nedenle milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin gözünden düşene kadar.


  • Hücum açısından nasıl bir oyuncu?

    İstatistikler elbette her şeyi anlatmaz, ancak bir oyuncunun profili hakkında bize iyi bir genel fikir verir; o yüzden önce buna bir göz atalım.

    Geçen sezonun Ligue 1 istatistiklerine bakıldığında göze çarpan bir şey var. Henrique, gol fırsatları yaratma konusunda öne çıkıyor. 3,86 beklenen asist, 21 yaratılan fırsat (bunların yedisi büyük fırsat) ve 22 başarılı orta ile Henrique’nin rakip sahada gerekli tehdidi yaratabildiği görülüyor. Bu istatistiklerle, Ligue 1’de kendi pozisyonundaki diğer oyunculara kıyasla ortalamanın üzerinde bir performans sergiliyor.

    Yine de geçen sezon onun en iyi sezonu değildi. Özellikle 2021/22 ve 2022/23 sezonlarında Brezilyalı oyuncu çok daha iyi istatistikler sergilemişti. Son iki sezonda hücum açısından hâlâ gerekli tehdidi yaratıyor, ancak yarattığı fırsat sayısı önemli ölçüde azaldı. Karşılaştırma yapmak gerekirse: 2021/22 sezonunda 43 gol fırsatı yaratmış, bir sezon sonra ise tam 52 gol fırsatı yaratmıştı.

  • Ofansif açıdan çok şey katabildiği, görüntülerde de açıkça görülüyor. Ayrıca çok yönlü bir oyuncu olduğu da dikkat çekiyor: hem kanatta hem de iç sahada oynayabiliyor; bu, Wijndal’ın daha fazla zorlandığı bir konu. Bunun başlıca nedeni, Henrique’nin her zaman savunma oyuncusu olmaması, ancak kariyerinin ilerleyen dönemlerinde savunma oyuncusuna dönüşmesidir. Kariyerinin başlarında Henrique daha çok orta sahada görev yapıyordu. Bu da onun sahanın ortasında bulunduğu durumlara aşina olmasını ve orada da topu rahatça kontrol edebilmesini sağlıyor.

    Ancak bu pozisyon – kısmen Monaco’nun oyun tarzı nedeniyle – genellikle sahada biraz daha gerideyken, Ajax’ın sol beki de iç kanatta çok oynasa da daha çok rakibin yarı sahasının üst kesimlerinde yer alıyor. Bu nedenle geçen kış Zinchenko da takıma katıldı. Bu durum onun için kesinlikle alışma süreci gerektirecek, özellikle de Amsterdam ekibinin sol beki sık sık sahada merkezde kalmaya zorlandığı için.

    Çünkü as sol kanat oyuncusu Mika Godts, bire bir pozisyonlara girmek istiyor ve bu nedenle dış kanatta pozisyon alacak, ardından da atağa geçebilecek. Böylece Henrique daha çok iç tarafta oynamak zorunda kalacak. Geçmişi de dahil olmak üzere teknik becerileri bu pozisyon için yeterli gibi görünüyor, ancak bu pozisyonda gerçek gücünü tam olarak ortaya koyamıyor. Bunun nasıl gelişeceği merak konusu.

    Yeni teknik direktör Míchel de yıllardır bu sözde “tersine çevrilmiş savunma” düzenini kullanıyor gibi görünüyor. Geçen sezon, genellikle sağ bek Arnau Martínez iç tarafta oynamak zorunda kalıyordu. Ajax’ta ise sol bek daha mantıklı bir seçenek olurdu; böylece Godts’un güçlü yönlerinden yararlanılabilir.

    Míchel GironaZiggo Sport

  • Sınırlı azami hızına rağmen Henrique, zamanlaması iyi olan derin koşularıyla genellikle tehlikeli olmayı başarıyor. Brezilyalı oyuncu, aşağıdaki örneklerde de açıkça görüldüğü gibi, ya topu kendisi almak ya da takım arkadaşları için alan yaratmak amacıyla sürekli hareket halindedir. Ayrıca, birçok durumda karşı kanattan gelen ortalarda kale önünde de bulunur, ancak bu konuda Denzel Dumfries'in sahip olduğu gibi golcü içgüdüsü ve kafa vuruş gücü onda yoktur.

    Caio HenriqueYoutube: MonacoCaio HenriqueYoutube: Ligue 1

    Belki de en büyük silahı şut tekniğidir. Henrique, düzenli olarak kullandığı iyi bir sol ayağa sahiptir. Asistlerinin ve yarattığı fırsatların çoğu, erken bir ortadan kaynaklanmaktadır; bu ortalarda, topu savunmanın arkasına keskin bir vuruşla göndermeye çalışır ve oyuncuların hem yerden hem de havadan kale önünde tehlike yaratmasını sağlar.

    Bunun yanı sıra, köşe vuruşlarındaki varyasyonlarda da sıklıkla görev alıyor. Henrique köşe vuruşlarını kendisi kullanıyor ya da kısa köşe vuruşlarında sık sık aranan isim oluyor; ardından topu büyük bir hassasiyetle savunma hattının arkasına gönderebiliyor.

  • Peki ya savunma açısından?

    Fırsat yaratmak, iyi bir orta yapmak ve derinlik kazandırmak elbette bir bek için güzel özelliklerdir, ancak asıl görevi elbette topu durdurmaktır. Henrique bu konuda nasıl bir performans sergiliyor?

    Henrique’nin istatistiklerinin, hücum istatistiklerine kıyasla biraz hayal kırıklığı yaratması şaşırtıcı olmayacaktır. 90 dakikada hesaplanan neredeyse tüm defans istatistiklerinde Brezilyalı oyuncu, Ligue 1’de aynı pozisyonda oynayan diğer oyunculardan daha düşük performans gösteriyor. Geçtiğimiz sezonlarda istatistikleri biraz daha iyiydi, ancak “defansif hareketler”, “top kesme”, “başarılı müdahaleler” ve “engellenen şutlar” konusunda yine de ortalamanın altında kalıyordu. Buna ek olarak, Opta istatistiklerine göre, yer mücadelelerinin sadece %53,7’sini (90 dakikada) ve hava mücadelelerinin %36,8’ini kazanıyor.

    Ayrıca, sahadaki pozisyon alışı nedeniyle savunma açısından zayıf olduğu da görülüyor. Henrique’nin bu sezonki ısı haritası, çoğunlukla rakip yarı sahada bulunduğunu ve bu sırada arkasını sık sık boş bıraktığını gösteriyor. Bunun için defansif durumları iyi tespit edebilmek ve doğru pozisyon alabilmek gerekiyor. Ayrıca, mutlak en yüksek hıza sahip olmadığı için bazı durumları – ya da takım arkadaşlarının hatalarını – her zaman telafi edemiyor. Henrique bu konuda biraz zorlanıyor gibi görünüyor. Bu açıdan, Şampiyonlar Ligi’nde PSG’nin attığı aşağıdaki golde olduğu gibi, zaman zaman biraz dikkatsiz görünüyor. Achraf Hakimi’nin vuruşunun sektiği topa yeterince tepki veremediği için Khvicha Kvaratskhelia, Paris ekibini tekrar kolayca öne geçirebildi.

    Caio HenriqueZiggo SportCaio HenriqueZiggo Sport


  • FBL-EUR-C1-MONACO-JUVENTUSAFP

    Sonuç

    Henrique, kendine özgü niteliklere sahip bir oyuncu: mükemmel bir orta, iyi bir şut tekniği ve ileriye doğru muazzam bir itici güç. Oyun kurmanın son aşamasında belirleyici olabilir ve sahanın ortasında da rahatça oynayabilecek teknik donanıma sahiptir, ancak sahada daha ileride oynamaya alışık değildir.

    Yine de Henrique, her oyuncu gibi, zayıf yönlerine de sahiptir. Modern bir kanat bek için gerekli hıza sahip değildir, hiç “ters kanat bek” olarak oynamamıştır ve gerçek bir top kapıcı ya da sert bir savunmacı değildir; bu da son yıllarda Ajax’ta zaman zaman eksikliği hissedilen bir unsurdur.

    O halde asıl soru, onun ideal çözüm mü, yoksa sadece mevcut en iyi seçenek mi olduğu. Gerçek şu ki, Ajax onunla deneyimli ve teknik açıdan yetkin bir bek kazanıyor ve bu da en azından baş ağrıtan sorunu geçici olarak çözüyor. Bunun üst düzey maçlarda da fark yaratmaya yetecek olup olmadığı ise önümüzdeki sezon ortaya çıkacak.