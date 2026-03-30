Cagliari, Pisacane: "Korku bir sınır değildir, kazananların dilidir. İlişkileri geliştiremezseniz büyük bir teknik direktör olamazsınız"

"En çok bağlandığım çalışma, nesiller üzerine olanı. Ailemle birlikte İbiza'da tatildeydim. Bir arkadaşımla sohbet ederken, bana yepyeni bir dünya açtı; özel dersler aldım ve nesiller konusunu derinlemesine inceledim. Ne olduğumuzu ve neye dönüştüğümüzü. Bu nesil, daha önce de söylediğim gibi, beğenilerle, arzularla, meydan okumalarla yaşıyor; her şey bir ödüle yönelik olmalı, hedeflerle yaşıyorlar. Fazlası sıkıcı oluyor, azlığı ise onları strese sokuyor. Optimize etmeye çalışmak için bunu bilmek zorundasınız. Ve burada daha önce söylediğim şeye geliyoruz, çünkü teknik ve taktiksel olarak dünyanın en güçlü antrenörleri olabiliriz, ancak bu yaş grubuyla nasıl iletişim kurmanız gerektiği konusunda bir ilişkiniz yoksa, her şey boşuna. Bugün kültür engeli biraz aşılmıştır, çünkü odak noktası nesildir ve bu da size farklı milletlerden insanlarla aynı şekilde konuşma imkanı verir. Ayrıca herkesin görüntülere odaklanan tek bir düşünce yapısı vardır. Bugün beynin en gelişmiş yeteneği görsel yetenektir. Çünkü bu nesil görüntülere uyum sağlamıştır, beynin girişi, size daha sonra içine koymanıza izin veren şeye yatkınlık açısından değişmiştir. Kültürel konunun önemli olduğunu düşünüyorum, ancak kültürel farklılıklara odaklanma çok azaldı. Çünkü iş ortamında yapmanız gereken şey, kavramları mümkün olan en iyi şekilde aktarmaya çalışmaktır. Bugün bu nesil, sertlik değil, varlık hissetmeye ihtiyaç duyuyor. Ama şunu vurgulamak isterim ki temas bir strateji değildir. Eğer varsa, bu bir insanda neredeyse genel bir ilkedir. Benim için bir ilkedir. Ayrıca futbolcular sizi anlarlar. Zorlama bir şey varsa, yapmamak daha iyidir. Spontane bir şeyse, evet."