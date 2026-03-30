Cagliari teknik direktörü Fabio Pisacane, Cronache di spogliatoio'ya bir röportaj verdi: "Beni Cagliari'nin teknik direktörü olarak atadıklarında, Serie A'daki ilk deneyimimdi ve bunu beklemiyordum. Takıma zayıflıklarımı göstermekte hiçbir sorun yaşamadım; zira bence bir insan zayıflıklarıyla, o zayıf yönünü ortaya koymaktan korkmaması ile değerlendirilmez. Bu aylarda sadece kendim olmaya çalıştım, sessizce ve alçakgönüllülükle zayıflıklarımı gösterdim. Aynı zamanda güçlü yanlarımı, erdemlerimi de ortaya koydum. Çünkü insan ve inandırıcı olduğunuzda her şey daha kolay hale gelir. Korku bir sınır değildir, kazananların dilidir."
Cagliari, Pisacane: "Korku bir sınır değildir, kazananların dilidir. İlişkileri geliştiremezseniz büyük bir teknik direktör olamazsınız"
İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK
"Takım arkadaşlarım bana her zaman bir yeteneğim olduğunu söylerdi: ilişkiler kurmak. Özellikle soyunma odasında. Bu, çalışarak kazanılması zor bir özellik, insanın içinde olan bir şey. İlişkiler kuruyordum; futbol sahasında ise karşı tarafta pek çok bilişsel önyargı, kestirme yol ve önyargıların da rol oynadığı normaldir. Bu, soyunma odasında nasıl hareket edeceğini bilmek anlamına gelir ki bu çok ilginçtir. Çünkü iki takım arkadaşın tartıştığında ortada durman, tarafsız olman, her ikisinin de ruh halini anlamaya çalışman normaldir ve o anda sergilediğin tavrın puan kazandıracağını bilirsin. Çünkü doğru yöntem ve zamanlamayla onları tekrar karşı karşıya getirip aralarını düzeltmeyi başarırsan, bu daha sonra sahaya da yansıyan bir şeydir; zamanlamayı ve yöntemleri nasıl kullanacağını bilmelisin." Çok hırslıyım. Claudio Ranieri gibi bir ustadan da ilham alıyorum, o bana bir keresinde şöyle demişti: ‘Teknik-taktik açıdan istediğin zaman iyi olabilirsin, ama takımı yönetmeyi bilmiyorsan bunların hepsi boşuna’."
MERAK, YOL GÖSTERİCİMİZDİR
"Bu durum, hayatım boyunca hep yanımda olan bir kavramdan yola çıkarak kendimi geliştirmek istememe neden oldu: merak. Futbolcu Fabio Pisacane artık geride kalan bir bölüm; onu özlediğimde birkaç video izliyorum, ancak bu iki kariyeri birbirinden ayırmak gerekiyor: o karakter artık yok, ama o karakterden meraklı olma ve gelişme arzusunu aldım. Bu ilerleme, Bocconi'de iletişim alanında bir yüksek lisans yapmamı, nesil üzerine bir çalışma yapmamı ve daha fazla dil öğrenmeye çalışmamı sağladı. Hedefim, bu işi daha geniş coğrafyalarda yapmak. Üç buçuk yıldır İngilizce öğreniyorum. Cagliari'de yaşayan, babası Kanadalı, annesi Sardunyalı olan ve Sardunya'da yaşamayı seçmiş Haiti adında bir ana dil konuşan kişiyle özel ders alıyorum. Ayrıca Cagliari'nin merkezinde de ders alıyorum. İspanyolca ve Fransızca'yı da denedim: ikili sesleri çok seviyorum…".
BEĞENİLERLE YAŞAYAN NESİL
"En çok bağlandığım çalışma, nesiller üzerine olanı. Ailemle birlikte İbiza'da tatildeydim. Bir arkadaşımla sohbet ederken, bana yepyeni bir dünya açtı; özel dersler aldım ve nesiller konusunu derinlemesine inceledim. Ne olduğumuzu ve neye dönüştüğümüzü. Bu nesil, daha önce de söylediğim gibi, beğenilerle, arzularla, meydan okumalarla yaşıyor; her şey bir ödüle yönelik olmalı, hedeflerle yaşıyorlar. Fazlası sıkıcı oluyor, azlığı ise onları strese sokuyor. Optimize etmeye çalışmak için bunu bilmek zorundasınız. Ve burada daha önce söylediğim şeye geliyoruz, çünkü teknik ve taktiksel olarak dünyanın en güçlü antrenörleri olabiliriz, ancak bu yaş grubuyla nasıl iletişim kurmanız gerektiği konusunda bir ilişkiniz yoksa, her şey boşuna. Bugün kültür engeli biraz aşılmıştır, çünkü odak noktası nesildir ve bu da size farklı milletlerden insanlarla aynı şekilde konuşma imkanı verir. Ayrıca herkesin görüntülere odaklanan tek bir düşünce yapısı vardır. Bugün beynin en gelişmiş yeteneği görsel yetenektir. Çünkü bu nesil görüntülere uyum sağlamıştır, beynin girişi, size daha sonra içine koymanıza izin veren şeye yatkınlık açısından değişmiştir. Kültürel konunun önemli olduğunu düşünüyorum, ancak kültürel farklılıklara odaklanma çok azaldı. Çünkü iş ortamında yapmanız gereken şey, kavramları mümkün olan en iyi şekilde aktarmaya çalışmaktır. Bugün bu nesil, sertlik değil, varlık hissetmeye ihtiyaç duyuyor. Ama şunu vurgulamak isterim ki temas bir strateji değildir. Eğer varsa, bu bir insanda neredeyse genel bir ilkedir. Benim için bir ilkedir. Ayrıca futbolcular sizi anlarlar. Zorlama bir şey varsa, yapmamak daha iyidir. Spontane bir şeyse, evet."