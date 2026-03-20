Milli takımlar arası ara öncesindeki son lig maçı, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan bir sonraki Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele eden İtalya için hayati önem taşıyor. Serie A'nın 30. haftası, bugün saat 18.30'da Unipol Domus'ta oynanacak Cagliari-Napoli maçıyla başlıyor: Bir tarafta rossoblùlar ligde kalma mücadelesini sürdürürken, diğer tarafta Conte'nin takımı, lider Inter'in 9 puan gerisinde ve ikinci Milan'ın 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Cagliari-Napoli maçı, gözler Adopo'da: Yaz transfer döneminde nereye gidebilir?
CAGLIARI'DE ADOPO'NUN İSTATİSTİKLERİ
Pisacane'nin takımında muhtemel ilk 11'de Michel Adopo'ya dikkat çekiliyor; teknik direktörün asla vazgeçmediği 2000 doğumlu orta saha oyuncusu, Fransız futbolcunun en iyi sezonlarından birinde her zaman sahada yer alıyor ve neredeyse her maçta ilk 11'de başlıyor. İstatistikler konuşuyor: Eski Atalanta oyuncusu bu sezon 135 top kazandı; Cagliari oyuncuları arasında ondan daha iyisi yok ve Serie A'da top kazanma sayısında sadece dört oyuncu onun önünde (Modric, Ramadani, Matic ve Cristante). Sadece bu da değil, Adopo aynı zamanda Sebastiano Esposito (forvet) ile birlikte 10 şutla Cagliari'de en çok şut çeken oyuncu. Kadrodaki oyuncular arasında Esposito, Adopo'dan (435) daha fazla rakip yarı sahada pas yapan tek isim ve sadece Obert, Fransız oyuncudan daha fazla top çalma sayısına sahip.
ADOPO'NUN GELECEĞİ
Cagliari, 2024 yazında Atalanta'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edilen bu genç oyuncunun yeteneklerine her zaman güvenmiştir: Sezon sonunda Rossoblù, Adopo'yu 4 milyon euroya kalıcı olarak transfer etmeye karar verdi ve Pisacane'nin emrine, gerektiğinde Torino'da Ivan Juric'in sezgileriyle zaten doldurulmuş olan stoper pozisyonunda da oynayabilen, fiziksel ve çok yönlü bir orta saha oyuncusu kattı. Adopo'nun Cagliari ile 2029'a kadar sözleşmesi var. Son aylarda bazı yabancı kulüpler tarafından takip edildi ve önemli teklifler gelmesi halinde yaz aylarında ayrılması ihtimali de yok değil.