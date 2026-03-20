Cagliari-Napoli maçı, gözler Adopo'da: Yaz transfer döneminde nereye gidebilir?

Pisacane'nin takımında muhtemel ilk 11'de Michel Adopo'ya dikkat çekiliyor; teknik direktörün asla vazgeçmediği 2000 doğumlu orta saha oyuncusu, Fransız futbolcunun en iyi sezonlarından birinde her zaman sahada yer alıyor ve neredeyse her maçta ilk 11'de başlıyor. İstatistikler konuşuyor: Eski Atalanta oyuncusu bu sezon 135 top kazandı; Cagliari oyuncuları arasında ondan daha iyisi yok ve Serie A'da top kazanma sayısında sadece dört oyuncu onun önünde (Modric, Ramadani, Matic ve Cristante). Sadece bu da değil, Adopo aynı zamanda Sebastiano Esposito (forvet) ile birlikte 10 şutla Cagliari'de en çok şut çeken oyuncu. Kadrodaki oyuncular arasında Esposito, Adopo'dan (435) daha fazla rakip yarı sahada pas yapan tek isim ve sadece Obert, Fransız oyuncudan daha fazla top çalma sayısına sahip.



