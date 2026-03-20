Cagliari-Napoli, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: McTominay maçın kahramanı. De Bruyne fazla fedakar

Napoli, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.
Aşağıda maçın tüm puanları yer alıyor.
Caprile 5,5: Politano'nun şutunu kurtararak maçı ayakta tuttu, birkaç güzel kurtarış yaptı, ancak yenen golün bir kısmı onun sorumluluğunda.
Rodriguez 5,5: Birkaç iyi müdahale yaptı ancak çok kolay geçildi. Konuk takımın golünde tepkisi yetersizdi.
(39. dakikadan itibaren Raterink s.v).
Dossena 6: Mina ile birlikte konuk takımın tek forvetini sınırlamak için bir duvar oluşturdu
Mina 6: Her zamanki gibi kendi bölgesinden geçmek zor. Holjund'u sık sık marke etti.
Zé Pedro 5,5: Bazı iyi savunma müdahaleleri yaptı ama kendi bölgesinden çok sık geçildi. Gol anında yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.
(28. dakikadan itibaren Mendy 6: oyuna girer girmez tehlikeli oldu)
Sulemana 5,5: çok daha teknik bir takıma karşı çok fazla kararsızlık gösterdi.
Gaetano 6: Orta sahasını ayakta tuttu.
Adopo 5: Alay etmeye çalıştı ama Napoli orta sahası tarafından ezildi)
(28. dakikadan itibaren Deiola 6: takıma düzen getirdi)
Palestra 5,5: Conte tarafından sıkıştırıldı, nadiren hücuma çıktı.
Folorunsho 5,5: Her zamanki azmini gösterdi ama bu yeterli olmadı.
(20. dakikadan itibaren Kilicsoy 5: oyuna girmesi neredeyse fark edilmedi).
Esposito 6: En iyi fırsatlar onun ayaklarından çıktı.
(39. dakikadan itibaren Trepy s.v.).
Teknik Direktör Pisacane 5: Defansif açıdan iyiydi ama küme düşmemek için hücum etmek ve gol atmaya çalışmak da gerekiyor.
Milinkovic Savic 6: Maçı birkaç kez ileriye çıkmakla sınırlı kaldı. Seyirci gibi izledi.
Olivera 6: Gutierrez ile birlikte Palestra'yı sıkıştırdı ancak takım arkadaşına göre daha fazla zorlandı.
Buongiorno 6: Gerektiğinde fiziksel gücünü ortaya koydu.
Beukema 6,5: Dikkatliydi, rakiplerinin ataklarını sınırladı. Bugün aşılmazdı.
Gutierrez 6,5: Palestra'yı çok iyi markaladı.
Lobotka 5,5: Takımı kendi bildiği gibi yönlendiremedi. Çok fazla pas hatası yaptı ve erken aldığı sarı kartın etkisinde kaldı.
(10. dakikadan itibaren Alisson Santos 5,5: oyuna girdi, birkaç slalom yaptı ve sonra ortadan kayboldu)
Gilmour 6,5: Temiz ve düzenli. Bugün mavi takımın orta sahasının ritmini belirleyen isim.
(31. dakikadan itibaren Anguissa s.v).
Politano 6,5: Rakip ceza sahasına birkaç iyi giriş yaptı. Golü kaçırmasının tek sebebi Caprile'ydi.
(31. dakikadan itibaren Spinazzola 6,5: maçın sonlarında gerçekten tehlikeli bir durumu kurtardı)
De Bruyne 6,5: titiz bir maç çıkardı, ancak çok fazla kez aşırı fedakarlık yaptı.
McTominay 6,5: Neredeyse tesadüfen öne geçiren golü attı, ardından akıllı bir oyun sergiledi.
Hojlund 5,5: Takım arkadaşlarıyla ikili oyunlarda çok iyiydi ama Caprile'nin kalesi önünde hiçbir zaman tehlikeli olamadı. Tek fırsatlarını heba etti.
Teknik Direktör Conte 6: Risk almamak için maçı erken bitirmeliydiler ama yine de Şampiyonlar Ligi yarışı için önemli üç puanı eve götürdü.