Goal.com
Canlı
Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie A

Çeviri:

Cagliari-Napoli, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: McTominay maçın kahramanı. De Bruyne fazla fedakar

Napoli, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Aşağıda maçın tüm puanları yer alıyor.

  • Cagliari

    Caprile 5,5: Politano'nun şutunu kurtararak maçı ayakta tuttu, birkaç güzel kurtarış yaptı, ancak yenen golün bir kısmı onun sorumluluğunda.

    Rodriguez 5,5: Birkaç iyi müdahale yaptı ancak çok kolay geçildi. Konuk takımın golünde tepkisi yetersizdi.

    (39. dakikadan itibaren Raterink s.v).

    Dossena 6: Mina ile birlikte konuk takımın tek forvetini sınırlamak için bir duvar oluşturdu

    Mina 6: Her zamanki gibi kendi bölgesinden geçmek zor. Holjund'u sık sık marke etti.

    Zé Pedro 5,5: Bazı iyi savunma müdahaleleri yaptı ama kendi bölgesinden çok sık geçildi. Gol anında yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

    (28. dakikadan itibaren Mendy 6: oyuna girer girmez tehlikeli oldu)

    Sulemana 5,5: çok daha teknik bir takıma karşı çok fazla kararsızlık gösterdi.

    Gaetano 6: Orta sahasını ayakta tuttu.

    Adopo 5: Alay etmeye çalıştı ama Napoli orta sahası tarafından ezildi)

    (28. dakikadan itibaren Deiola 6: takıma düzen getirdi)

    Palestra 5,5: Conte tarafından sıkıştırıldı, nadiren hücuma çıktı.

    Folorunsho 5,5: Her zamanki azmini gösterdi ama bu yeterli olmadı.

    (20. dakikadan itibaren Kilicsoy 5: oyuna girmesi neredeyse fark edilmedi).

    Esposito 6: En iyi fırsatlar onun ayaklarından çıktı.

    (39. dakikadan itibaren Trepy s.v.).


    Teknik Direktör Pisacane 5: Defansif açıdan iyiydi ama küme düşmemek için hücum etmek ve gol atmaya çalışmak da gerekiyor.

  • NAPOLI

    Milinkovic Savic 6: Maçı birkaç kez ileriye çıkmakla sınırlı kaldı. Seyirci gibi izledi.

    Olivera 6: Gutierrez ile birlikte Palestra'yı sıkıştırdı ancak takım arkadaşına göre daha fazla zorlandı.

    Buongiorno 6: Gerektiğinde fiziksel gücünü ortaya koydu.

    Beukema 6,5: Dikkatliydi, rakiplerinin ataklarını sınırladı. Bugün aşılmazdı.

    Gutierrez 6,5: Palestra'yı çok iyi markaladı.

    Lobotka 5,5: Takımı kendi bildiği gibi yönlendiremedi. Çok fazla pas hatası yaptı ve erken aldığı sarı kartın etkisinde kaldı.

    (10. dakikadan itibaren Alisson Santos 5,5: oyuna girdi, birkaç slalom yaptı ve sonra ortadan kayboldu)

    Gilmour 6,5: Temiz ve düzenli. Bugün mavi takımın orta sahasının ritmini belirleyen isim.

    (31. dakikadan itibaren Anguissa s.v).

    Politano 6,5: Rakip ceza sahasına birkaç iyi giriş yaptı. Golü kaçırmasının tek sebebi Caprile'ydi.

    (31. dakikadan itibaren Spinazzola 6,5: maçın sonlarında gerçekten tehlikeli bir durumu kurtardı)

    De Bruyne 6,5: titiz bir maç çıkardı, ancak çok fazla kez aşırı fedakarlık yaptı.

    McTominay 6,5: Neredeyse tesadüfen öne geçiren golü attı, ardından akıllı bir oyun sergiledi.

    Hojlund 5,5: Takım arkadaşlarıyla ikili oyunlarda çok iyiydi ama Caprile'nin kalesi önünde hiçbir zaman tehlikeli olamadı. Tek fırsatlarını heba etti.


    Teknik Direktör Conte 6: Risk almamak için maçı erken bitirmeliydiler ama yine de Şampiyonlar Ligi yarışı için önemli üç puanı eve götürdü.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL