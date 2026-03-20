Cagliari-Napoli, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: McTominay maçın kahramanı. De Bruyne fazla fedakar

Milinkovic Savic 6: Maçı birkaç kez ileriye çıkmakla sınırlı kaldı. Seyirci gibi izledi.

Olivera 6: Gutierrez ile birlikte Palestra'yı sıkıştırdı ancak takım arkadaşına göre daha fazla zorlandı.

Buongiorno 6: Gerektiğinde fiziksel gücünü ortaya koydu.

Beukema 6,5: Dikkatliydi, rakiplerinin ataklarını sınırladı. Bugün aşılmazdı.

Gutierrez 6,5: Palestra'yı çok iyi markaladı.

Lobotka 5,5: Takımı kendi bildiği gibi yönlendiremedi. Çok fazla pas hatası yaptı ve erken aldığı sarı kartın etkisinde kaldı.

(10. dakikadan itibaren Alisson Santos 5,5: oyuna girdi, birkaç slalom yaptı ve sonra ortadan kayboldu)

Gilmour 6,5: Temiz ve düzenli. Bugün mavi takımın orta sahasının ritmini belirleyen isim.

(31. dakikadan itibaren Anguissa s.v).

Politano 6,5: Rakip ceza sahasına birkaç iyi giriş yaptı. Golü kaçırmasının tek sebebi Caprile'ydi.

(31. dakikadan itibaren Spinazzola 6,5: maçın sonlarında gerçekten tehlikeli bir durumu kurtardı)

De Bruyne 6,5: titiz bir maç çıkardı, ancak çok fazla kez aşırı fedakarlık yaptı.

McTominay 6,5: Neredeyse tesadüfen öne geçiren golü attı, ardından akıllı bir oyun sergiledi.

Hojlund 5,5: Takım arkadaşlarıyla ikili oyunlarda çok iyiydi ama Caprile'nin kalesi önünde hiçbir zaman tehlikeli olamadı. Tek fırsatlarını heba etti.





Teknik Direktör Conte 6: Risk almamak için maçı erken bitirmeliydiler ama yine de Şampiyonlar Ligi yarışı için önemli üç puanı eve götürdü.