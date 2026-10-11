Caprile 6,5: Juventus çok büyük tehlikeler yaratmıyor ancak ceza sahasına girdiğinde Caprile, zamanında çıkışları ve kritik müdahaleleriyle her zaman hazır. İkinci yarıda Kolo Muani'nin golünde yapabileceği bir şey yok; bir pozisyonda da direk imdadına yetişiyor. Yine de dikkatini hiç kaybetmiyor ve en az iki kez Kolo Muani ile Zhegrova'nın golüne olağanüstü kurtarışlarla engel oluyor.





Ze Pedro 5,5: İlk yarıda savunmada iyi iş çıkarıyor. İkinci yarıda ise pozisyonunu kaybediyor; Alajbegovic, hatta Cambiaso tarafından bile çok sık geçiliyor.





Mina 7: Rakip teknik direktör devre arasında gelip sana, hücumcularına sert davranmandan yakınıyorsa işini iyi yapıyorsun demektir. Buna milimetrik müdahaleleri de ekleyince tablo tamamlanıyor.





Rodriguez 6: Yalnızca bir kez hata yapıyor: Nico Gonzalez'i karşılarken yeterince çevik davranamıyor, geçildikten sonra rakibini yere indiriyor. Gördüğü sarı kart, Pisacane'nin onu oyundan almasına yol açıyor.

(46. dakikadan itibaren Deiola 5,5: O da en büyük hatasını Kolo Muani karşısında sarı kartlık bir faul yaparak işliyor. Sonrasında ise pozisyonunu iyi koruyor ve özellikle Woltemade'nin gol atmasını engellediği pozisyonlar başta olmak üzere birkaç kez hayati müdahalelerde bulunuyor.)





Obert 5,5: Conceicao'ya geçit vermiyor ancak ikinci yarıda Zhegrova'nın atakları karşısında zorlanmaya başlıyor. Asıl büyük hatası, skoru 1-1'e getiren pozisyonda Kolo Muani'nin koşusunu okuyamaması.

(84. dakikadan itibaren Fazzini puan yok)





Adopo 6,5: Rakip atakları kesip takımını ileri taşıyor, pozisyon yaratıyor ve hepsinden önemlisi hiç durmuyor. Juventus'un yaratıcı oyuncularına karşı bire bir mücadelelerde çok iyi ayakta kalıyor, fırsat bulur bulmaz da dikine oynuyor. Çok değerli.





Winks 6: Ceza sahası çizgisinden çektiği ve Vicario'yu korkutan şut, şu ana kadar alıştığımızın aksine çok daha fazla pas hatası yaptığı maçın öne çıkan anı.





Romano 6,5: Özgüvenli, top ayağındayken sakin, takım arkadaşları için her zaman bir pas seçeneği. Kanatlardaki arkadaşlarına yardım etmek için de çok koşuyor.





Massolin 6: Eski Modena oyuncusu, ilk 11'deki ilk maçında olumlu bir performans sergiliyor. Hücumda pek görünmese de takım için çok koşup mücadele ediyor.

(60. dakikadan itibaren Fadera 6: Oyuna girdikten sonra takımının geliştirdiği az sayıdaki hızlı hücumda yarattığı tehlike, savunmaya sağladığı katkıdan daha fazla.)





Maldini 7: Kaldığı yerden devam ediyor ve kendine has bir hareketle çekişmeli maçta gol perdesini açıyor. Vicario karşısında son derece soğukkanlı; Winks'e de az kalsın mükemmel bir asist yapıyor. Cagliari'nin yarattığı pozisyonlar hep onun ayağından geçiyor. Üst üste attığı dördüncü gol, gelişiminin ödülü.

(69. dakikadan itibaren Sugawara 6: Görevini disiplinle yapıyor, dikkatli ve nadiren geçiliyor. Elbette Maldini'nin yerine sahaya girmesiyle Cagliari'nin oyun ağırlık merkezi belirgin biçimde geriye kayıyor.)





Mendy 6,5: Göze çarpan bir oyuncu değil ama sahada yaptıkları göründüğünden çok daha faydalı. Topu koruyup Maldini'ye aktarması, katkılarının yalnızca görünen kısmı. Takımını ileri taşıyor, kontraataklarda topu iyi kullanıyor ve savunmasına uzun toplarla çıkış imkânı sağlıyor.

(69. dakikadan itibaren Nzola 5,5: Mendy'nin iyi yaptığı işleri yapmakta zorlanıyor. Sahaya girmesinin ardından Cagliari neredeyse kendi ceza sahasından çıkamıyor; çünkü hareketsizliği, Lucumì ve Bremer'in onu kolayca kontrol etmesini sağlıyor.)





Teknik direktör Pisacane 6: Juventus'u 70 dakikadan uzun süre durdurmayı başarıyor. Ardından oyuncu değişiklikleri ve takımının fiziksel düşüşü onu oyun planını değiştirmeye zorluyor. Oyuna sonradan girenler fazla geriye çekilince Juventus'a iki fırsat veriliyor: Biri gole dönüşüyor, diğerinde ise Kolo Muani'ye teşekkür ediyor. Buna rağmen Cagliari'si son derece sağlam bir takım olduğunu bir kez daha gösteriyor. Spalletti ile yaşanan son bölümdeki arbedede o da kırmızı kart görüyor.