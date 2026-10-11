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Cagliari-Juventus, CM'nin oyuncu puanları: Maldini durdurulamıyor. Kolo Muani açıldı ama ardından yine hata yaptı. Woltemade sahada yokları oynadı
CAGLIARI OYUNCU PUANLARI
Caprile 6,5: Juventus çok büyük tehlikeler yaratmıyor ancak ceza sahasına girdiğinde Caprile, zamanında çıkışları ve kritik müdahaleleriyle her zaman hazır. İkinci yarıda Kolo Muani'nin golünde yapabileceği bir şey yok; bir pozisyonda da direk imdadına yetişiyor. Yine de dikkatini hiç kaybetmiyor ve en az iki kez Kolo Muani ile Zhegrova'nın golüne olağanüstü kurtarışlarla engel oluyor.
Ze Pedro 5,5: İlk yarıda savunmada iyi iş çıkarıyor. İkinci yarıda ise pozisyonunu kaybediyor; Alajbegovic, hatta Cambiaso tarafından bile çok sık geçiliyor.
Mina 7: Rakip teknik direktör devre arasında gelip sana, hücumcularına sert davranmandan yakınıyorsa işini iyi yapıyorsun demektir. Buna milimetrik müdahaleleri de ekleyince tablo tamamlanıyor.
Rodriguez 6: Yalnızca bir kez hata yapıyor: Nico Gonzalez'i karşılarken yeterince çevik davranamıyor, geçildikten sonra rakibini yere indiriyor. Gördüğü sarı kart, Pisacane'nin onu oyundan almasına yol açıyor.
(46. dakikadan itibaren Deiola 5,5: O da en büyük hatasını Kolo Muani karşısında sarı kartlık bir faul yaparak işliyor. Sonrasında ise pozisyonunu iyi koruyor ve özellikle Woltemade'nin gol atmasını engellediği pozisyonlar başta olmak üzere birkaç kez hayati müdahalelerde bulunuyor.)
Obert 5,5: Conceicao'ya geçit vermiyor ancak ikinci yarıda Zhegrova'nın atakları karşısında zorlanmaya başlıyor. Asıl büyük hatası, skoru 1-1'e getiren pozisyonda Kolo Muani'nin koşusunu okuyamaması.
(84. dakikadan itibaren Fazzini puan yok)
Adopo 6,5: Rakip atakları kesip takımını ileri taşıyor, pozisyon yaratıyor ve hepsinden önemlisi hiç durmuyor. Juventus'un yaratıcı oyuncularına karşı bire bir mücadelelerde çok iyi ayakta kalıyor, fırsat bulur bulmaz da dikine oynuyor. Çok değerli.
Winks 6: Ceza sahası çizgisinden çektiği ve Vicario'yu korkutan şut, şu ana kadar alıştığımızın aksine çok daha fazla pas hatası yaptığı maçın öne çıkan anı.
Romano 6,5: Özgüvenli, top ayağındayken sakin, takım arkadaşları için her zaman bir pas seçeneği. Kanatlardaki arkadaşlarına yardım etmek için de çok koşuyor.
Massolin 6: Eski Modena oyuncusu, ilk 11'deki ilk maçında olumlu bir performans sergiliyor. Hücumda pek görünmese de takım için çok koşup mücadele ediyor.
(60. dakikadan itibaren Fadera 6: Oyuna girdikten sonra takımının geliştirdiği az sayıdaki hızlı hücumda yarattığı tehlike, savunmaya sağladığı katkıdan daha fazla.)
Maldini 7: Kaldığı yerden devam ediyor ve kendine has bir hareketle çekişmeli maçta gol perdesini açıyor. Vicario karşısında son derece soğukkanlı; Winks'e de az kalsın mükemmel bir asist yapıyor. Cagliari'nin yarattığı pozisyonlar hep onun ayağından geçiyor. Üst üste attığı dördüncü gol, gelişiminin ödülü.
(69. dakikadan itibaren Sugawara 6: Görevini disiplinle yapıyor, dikkatli ve nadiren geçiliyor. Elbette Maldini'nin yerine sahaya girmesiyle Cagliari'nin oyun ağırlık merkezi belirgin biçimde geriye kayıyor.)
Mendy 6,5: Göze çarpan bir oyuncu değil ama sahada yaptıkları göründüğünden çok daha faydalı. Topu koruyup Maldini'ye aktarması, katkılarının yalnızca görünen kısmı. Takımını ileri taşıyor, kontraataklarda topu iyi kullanıyor ve savunmasına uzun toplarla çıkış imkânı sağlıyor.
(69. dakikadan itibaren Nzola 5,5: Mendy'nin iyi yaptığı işleri yapmakta zorlanıyor. Sahaya girmesinin ardından Cagliari neredeyse kendi ceza sahasından çıkamıyor; çünkü hareketsizliği, Lucumì ve Bremer'in onu kolayca kontrol etmesini sağlıyor.)
Teknik direktör Pisacane 6: Juventus'u 70 dakikadan uzun süre durdurmayı başarıyor. Ardından oyuncu değişiklikleri ve takımının fiziksel düşüşü onu oyun planını değiştirmeye zorluyor. Oyuna sonradan girenler fazla geriye çekilince Juventus'a iki fırsat veriliyor: Biri gole dönüşüyor, diğerinde ise Kolo Muani'ye teşekkür ediyor. Buna rağmen Cagliari'si son derece sağlam bir takım olduğunu bir kez daha gösteriyor. Spalletti ile yaşanan son bölümdeki arbedede o da kırmızı kart görüyor.
JUVENTUS OYUNCU PUANLARI
Vicario 6,5: Savunmanın unuttuğu Maldini'nin iki adım mesafeden attığı golde yapabileceği bir şey yok. Juventus'u maçta tutan Winks'in ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şutta ve özellikle Mendy ile Fadera karşısında yaptığı kurtarışlarda belirleyiciydi. Son iki pozisyonda da daha sonra ofsayt kararı verilse de Juventus'un kalede güvenebileceği bir isim bulduğunu gösterdi.
Kalulu 6: İlk seken topun ardından takım arkadaşlarıyla birlikte Maldini'nin içeri koşusunu gözden kaçırdı ve ona ceza sahasının ortasına giden yolu açtı. Hücumda da fazla ileri çıkmadı, pek görünmedi. İkinci yarıda performansını yükseltse de tehlikeli olmayı pek başaramadı.
Bremer 5,5: Maldini'nin golünde tamamen yanlış yerdeydi ve şanssız biçimde, gole yol açan sekmeler zincirini başlattı. Mendy sabit bir hedef oluşturmuyor; Bremer de onu sahanın her yerinde takip etmekte zorlanıyor. Özellikle açık alanda epey zorlanıyor gibi görünen savunmanın lideri.
Lucumì 6: Maça kötü başladı. Mendy ona karşı pozisyon almayı başardı ve Maldini'ye 1-0'lık golü atma fırsatı doğdu. Sonrasında performansını yükseltti; ikinci yarıda Nzola'yı etkisiz hâle getirerek Juventus'un Cagliari'yi kendi ceza sahasına hapsetme gücünü bulmasını sağladı.
Celik 6: Savunmada dikkatliydi, sol kanattan birkaç kez son çizgiye de indi. Adopo ve Massolin o taraftan neredeyse hiç etkili olamadığı için kontrolü sağlamakta zorlanmadı.
(64. dakikada oyuna giren Cambiaso 5,5: Oyuna iyi giremedi. Spalletti, fazla özensiz oynadığı için onu yüksek sesle uyardı. Hücumdaki bir anlık etkili hamlesi Caprile'yi kurtarışa zorlasa da fiziksel olarak henüz hazır olmadığı açıkça görülüyor.)
Douglas Luiz 5,5: Oyun kurarken iyi işler yapmayı sürdürüyor ama takım arkadaşlarını geri koşup müdahale etmek zorunda bırakan hamleleri de var. Pas seçeneği sunmak için her zaman hazır; ancak Juventus'un dikine oynamakta zorlanmasında onun topu kullanma biçiminin de payı var.
(84. dakikada oyuna giren Koopmeiners puan yok)
Sarr 6: 90 dakika boyunca inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Hücumda zaman zaman etkili çıkışlar yaptı, savunmaya yardıma döndüğünde son anda da olsa çok iyi pozisyon okumaları gösterdi. Takımın ihtiyaç duyduğu dengeyi sağladı ama 1-0 gerideyken daha cesur olması gerekiyordu.
Conceicao 5,5: Kendisini tanıtan ani çıkışlarını, maçın başında üstten auta giden bir şut dışında neredeyse hiç göremedik. Takım arkadaşlarını pozisyona sokmaya çalışarak görevini yerine getirdi ama onu etkisiz hâle getiren Obert'in markajına çok sık takıldı.
(46. dakikada oyuna giren Zhegrova 6,5: Oyuna girip 10 dakika içinde Conceicao'nun veremediği her şeyi gösterdi. Caprile'yi kurtarışa zorlayan birden fazla şut çekti, rakibini geçmek için çalımlar attı ve penaltı noktasının biraz gerisinden şut çekmek yerine topu bırakan Kolo Muani'ye gol pası verdi. Juventus ikinci yarıda tehlikeli olduysa bunda en büyük pay onun.)
McKennie 5: Sahada çok yer değiştiren Kolo Muani'nin arkasında on numara olarak görev yaptı. Fransız oyuncunun boşalttığı alanları daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu ya da değerlendirebilirdi. Ancak maçın başında Romano'ya yaptığı sert faul nedeniyle gördüğü sarı kart onu neredeyse görünmez kılacak kadar etkiledi.
(46. dakikada oyuna giren Alajbegovic 6,5: Yerini aldığı Amerikalı oyuncudan biraz daha fazla aksiyon üretse de iyi başlamadı ve şimdiye kadar gösterdiği seviyenin gerisinde kaldı. Dakikalar geçtikçe performansını yükseltti. 80 ile 85. dakikalar arasında Kolo Muani'ye iki kusursuz orta yaptı; bunlar Fransız oyuncunun bir golüyle ve kaçırdığı bir net fırsatla sonuçlandı.)
Nico Gonzalez 6,5: Pozisyon açısından kısır geçen ilk yarıda takımının en tehlikeli ismiydi. Çok koştu, fauller kazandırdı, ortalar yaptı, takım arkadaşlarıyla paslaştı ve Caprile'yi müdahaleye zorlayan birkaç hamleye de imza attı. Ancak çabaları karşılık bulmadı; kısa sürede enerjisi tükenince Spalletti onu oyundan aldı.
(60. dakikada oyuna giren Woltemade 5,5: Kolo Muani'nin üzerindeki baskıyı azaltıp ona daha fazla özgürlük sağlaması olumlu yanıydı ama kendisi pek az katkı verdi. Gereğinden fazla teknik hata yaptı ve kale önünde hiçbir zaman gerçek bir tehdit oluşturmadı.)
Kolo Muani 6: Spalletti'nin defalarca söylediği gibi Fransız oyuncu, ceza sahasını dolduran bir santrfor değil. Hatalı top kontrolleri, kararsızlık ve önünde kaleyi tüm açıklığıyla gördüğü hâlde şut çekmek yerine topu takım arkadaşına bırakmayı seçmesi... İkinci yarıda Alajbegovic'in harika sezgisi sayesinde golü buldu. Ancak benzer bir pozisyonda, Caprile ile karşı karşıya kaldığında ayağıyla topu doğrudan üst direğe gönderdi. Gol sıkıntısını henüz tamamen aşmış değil.
Teknik direktör Spalletti6: Sahaya sürdüğü oyuncuların sınırlarını bilmesine rağmen ilk tercihleri yanlıştı. Devre arasındaki değişikliklerle maçın gidişatını değiştirdi; tek pişmanlığı, skor 1-1'ken Kolo Muani'nin çok yakın mesafeden üst direğe takılması. Asıl sorun, oyun durduğunda yaşanan iki olaydı: Devre arasında Yerri Mina'ya yönelttiği şikâyetler ve maç sonunda Pisacane ile yaşadığı, iki teknik direktörün de kırmızı kart görmesine yol açan tartışma. Bu, sahadaki takımında da görülen gerginliğin bir belirtisi.
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