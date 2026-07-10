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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Cagliari, Harry Winks'i kadrosuna katıyor: Eski Sampdoria oyuncusuyla anlaşma sağlandı

Cagliari
Transfers
H. Winks

Sardunya kulübüne sürpriz bir hamle geliyor

Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre Cagliari, Harry Winks’i kadrosuna katmaya çok yakın. Kırmızı-mavi kulüp, Leicester ile anlaşmaya vardı ve bu transfer döneminde Atalanta’ya geçen Gianluca Gaetano’nun yerini dolduracak ideal takviye olarak görülen İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.


Winks için bu, İtalyan ligine bir geri dönüş anlamına geliyor. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, 2022/23 sezonunda Sampdoria formasıyla Serie A’da forma giymiş, 20 maça çıkmış ve oyun kurucu olarak yeteneklerini sergilemişti.


  • Sampdoria'daki deneyiminin ardından Winks, İngiltere'ye dönerek Leicester forması giydi ve son iki sezonu bu takımda geçirdi. Ancak geçen sezon, Foxes ligde kalmayı başaramadı ve sezonu küme düşerek tamamladı.


    Şimdi eski Tottenham oyuncusu için İtalya’da yeni bir macera başlıyor. Cagliari, yeni sezon öncesinde takıma daha fazla denge ve karakter kazandırmak amacıyla Winks’in uluslararası tecrübesine ve orta sahadaki kalitesine güveniyor.


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