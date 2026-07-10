Cagliari, Harry Winks'i kadrosuna katıyor: Eski Sampdoria oyuncusuyla anlaşma sağlandı

Gianluca Di Marzio’nun aktardığına göre Cagliari, Harry Winks’i kadrosuna katmaya çok yakın. Kırmızı-mavi kulüp, Leicester ile anlaşmaya vardı ve bu transfer döneminde Atalanta’ya geçen Gianluca Gaetano’nun yerini dolduracak ideal takviye olarak görülen İngiliz orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.





Winks için bu, İtalyan ligine bir geri dönüş anlamına geliyor. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, 2022/23 sezonunda Sampdoria formasıyla Serie A’da forma giymiş, 20 maça çıkmış ve oyun kurucu olarak yeteneklerini sergilemişti.



