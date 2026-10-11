Daniel Maldini hem Cagliari formasıyla hem de İtalya Milli Takımı'yla sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sardinya ekibinin başkanı Tommaso Giulini, Maldini'yi Sardinya'da tutabilmek için Atalanta ile kararlaştırılan koşulları doğruladı. Cagliari'nin başkanı, Dazn yayınında Juventus maçı öncesinde yaptığı açıklamada, takımın şu ana kadar geçirdiği başarılı sezonu da vurguladı ve daha iyisini yapma isteğini dile getirdi.
Cagliari, Giulini: "Maldini için satın alma opsiyonu var ama satın alma zorunluluğu da var"
ZİRVEDE KALMAK
"Geçen yıldan beri iyi işler yaptığımızın farkındayız. Şu anın tadını çıkarmak ve mümkün olduğunca uzun süre üst sıralarda kalmak istiyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz, sonrasına bakacağız."
Romano ve Maldini İtalya Milli Takımı'nda
"Onları millî takımda sahada görmek çok güzel bir duygu, özellikle de son seferinde stadyumdaydık. Bunu hak eden başka gençler de var. Caprile, Donnarumma'dan sonra çok önemli bir kaleci. Kofler, Baldini gibi futbolu çok iyi bilen biri tarafından kadroya çağrılabilir. Güzel bir dönemden geçiyoruz, umarız bunu mümkün olduğunca uzun süre sürdürebiliriz."
Birlik içinde hareket eden kulüp
"Serie A'ya döndüğümüzden beri aramızda çok güçlü bir birlik var. Bugün kulübün tüm unsurları Cagliari için seferber olmuş durumda. Doktorlardan oyunculara kadar herkesin aynı yönde hareket ettiği bir kulüp olduğumuzu hissediyorum. İlk yıllarda böyle olması mümkün değildi, bugün ise böyle ve bu, bütçesi bizimkinden daha yüksek takımlara karşı oynamamıza yardımcı oluyor."
Maldini'nin satın alma opsiyonunun şartları
"Maldini için satın alma opsiyonumuz var. Sanırım belirli bir gol sayısına bağlı satın alma zorunluluğumuz da var."
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