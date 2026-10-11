"Serie A'ya döndüğümüzden beri aramızda çok güçlü bir birlik var. Bugün kulübün tüm unsurları Cagliari için seferber olmuş durumda. Doktorlardan oyunculara kadar herkesin aynı yönde hareket ettiği bir kulüp olduğumuzu hissediyorum. İlk yıllarda böyle olması mümkün değildi, bugün ise böyle ve bu, bütçesi bizimkinden daha yüksek takımlara karşı oynamamıza yardımcı oluyor."