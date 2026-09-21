Cagliari, Fabio Pisacane'nin 5 maçta 12 puan toplayan ve yalnızca lider Inter'e, hem de kıl payı yenilen gençleriyle Serie A'da hayal kuruyor ve yükselişini sürdürüyor. Bu sonuçların gururu, başkan Tommaso Giulini'nin sözlerinde ve açıklamalarında hissediliyor. Giulini, bugün de Radio Anch'io Lo Sport'a katılarak sonuçları kutladı, ayrıca Romano, Maldini ve Caprile başta olmak üzere, üçü de “İtalya Milli Takımı seviyesinde” olan oyuncuları övdü.
Cagliari Başkanı Giulini: "Maldini ve Romano genç, bizim oyuncularımız. Caprile için çok sayıda talep oldu". Ardından Esposito’ya gönderme
"Scudetto kahramanlarını rahatsız etmiyorlar"
“O büyülü 1969/70 sezonundaki başlangıçla aynı mı? Scudetto kahramanlarını işin içine katmazdım. Bu lige kesinlikle iyi başladık, o efsane takımda olduğu gibi büyük bir birliktelik var ama tabii ki bize bir ‘Gigi Riva’ eksik. Şu ana kadar yaptıklarımızdan mutluyuz: Üç haftalık bu uzun arada puan tablosunun üst sıralarında yer alarak çalışmak güzel olacak.”
Pisacane
“Fabio’yu uzun yıllardır tanıma şansına sahibim; onunla önce futbolcuyken tanıştım, her şeyden önce de insan olarak sahip olduğu özellikleri takdir ediyorum. Düzgün bir insan ve bu en önemli şey, hele futbol dünyasında daha da önemli. Zeki, kurnaz ve her zaman öğrenmeye aç. Bu yıllarda kendini adım adım inşa etti; önce Primavera ile, burada kendi kategorisinde İtalya Kupası’nı kazandı, ardından A takımla. Açıkçası onunla ilgili olarak er ya da geç bir sıçrama bekliyordum.”
MALDINI
“Onu zaten birkaç yıldır takip ediyorduk. Olbia ile güçlü bir iş birliğimiz vardı, Serie A’daki yolculuğu başlamadan önce onu kiralık olarak Lega Pro’ya getirmeyi denedik. İnanılmaz bir yeteneği var, belki de henüz kendini en iyi şekilde ortaya koyamadı. Bizim meydan okumamız, ona hâlâ atamadığı o ekstra adımı attırmak olacak".
Sebastiano Esposito’ya gönderme
“Bu yaz, Cagliari formasını giymek için yeterince kazanmadığını düşünen bir futbolcumuzla biraz tatsız bir durum yaşadık, onun yerini Daniel ile fazlasıyla iyi doldurduğumuzu söyleyebilirim.”
Romano ve İtalya Milli Takımı
“Maldini ve Romano, büyük umut bağladığımız gençlerimizden ikisi. Alessandro ise daha da genç, 2006 doğumlu, tam bir “her işi yapan orta saha”; orta sahanın her bölgesinde oynayabilir, çok dinamik bir oyuncu. Ne istediğini bilen, kafası net bir çocuk. Bence çok iyi yerlere gelecek, teknik direktörümüzün ona İtalya formasıyla oynama fırsatı vermesinden ve onun da bunu seçmesinden memnunum”.
Caprile için çok sayıda talip var
“Caprile için bu yaz epey ilgi vardı ama Elia, Cagliari'de kalmaya kararlıydı; bu sezon önemli bir şeyler yapabileceğimizi hissediyordu. Şimdilik olanlar ona hak veriyor, onun adına da bizim adımıza da mutluyum. Bence Donnarumma'nın ardından bugün İtalya'daki en güçlü kaleciler o ve Carnesecchi. Sonrasında ise Milli Takım'da, Donnarumma gibi yeri garanti isimler varken farklı dengelerin olması da normal. Elia çalışmaya devam etmeli, belki de bir sonraki sefer onun için bir davet gelmeyeceği söylenemez.”
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