“Fabio’yu uzun yıllardır tanıma şansına sahibim; onunla önce futbolcuyken tanıştım, her şeyden önce de insan olarak sahip olduğu özellikleri takdir ediyorum. Düzgün bir insan ve bu en önemli şey, hele futbol dünyasında daha da önemli. Zeki, kurnaz ve her zaman öğrenmeye aç. Bu yıllarda kendini adım adım inşa etti; önce Primavera ile, burada kendi kategorisinde İtalya Kupası’nı kazandı, ardından A takımla. Açıkçası onunla ilgili olarak er ya da geç bir sıçrama bekliyordum.”