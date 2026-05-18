Cafu, Neymar'ın çok uzun süre "tek başına" kaldığını öne sürüyor ve 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya liderlik etmesi gereken iki yıldızın adını veriyor

Cafu, mevcut kadro ile Japonya ve Güney Kore’de zafer kazanan dengeli kadro arasındaki yapısal farkı vurguladı. 2002 yılında Selecao, Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho’dan oluşan efsanevi “Üç R” hücum hattına sahipti ve bu sayede parlak performansların asla tek bir kişinin çabasıyla sınırlı kalmaması sağlanıyordu. Bu kolektif güç, takımın her maçta mucizeler yaratması için tek bir kişiye bel bağlamamasını sağlıyordu.

Cafu, "2002'de sahadaki en iyi oyuncu unvanını bir kez bile tekrarlamadık" dedi. "Neymar, 2002'de bizim sahip olduğumuz desteğe sahip olsaydı, her seferinde sahadaki en iyi oyuncu olmak zorunda kalmazdı. Ne yazık ki, uzun süredir sadece Neymar'a güveniyoruz ve tüm yükü onun omuzlarına yüklüyoruz."

Bu destek eksikliği, Neymar'ın üst üste üç Dünya Kupası'nda başarısız olmasına neden oldu; iki kez çeyrek finale, bir kez de yarı finale yükseldi.