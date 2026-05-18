Getty Images Sport
Çeviri:
Cafu, Neymar'ın çok uzun süre "tek başına" kaldığını öne sürüyor ve 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya liderlik etmesi gereken iki yıldızın adını veriyor
Neymar omuzlarına çok fazla sorumluluk yükledi
Neymar, 2010'daki ilk maçından bu yana Brezilya futbolunun tartışmasız simgesi olmuştur, ancak Cafu, ülkenin en büyük değerini korumakta başarısız olduğunu düşünüyor.
Önceki nesillerde maçların kaderini belirleyebilecek bir yıldızlar topluluğu varken, eski Roma ve AC Milan savunma oyuncusu, Neymar'ın sık sık ülkenin tüm yükünü tek başına omuzlarında taşımak zorunda kaldığını düşünüyor.
2002'de Dünya Kupası kupasını kaldıran son Brezilyalı olan efsanevi kaptan, eski takım arkadaşlarıyla bu durumu konuştuğunu itiraf etti. Cafu, ESPN'e "Roberto Carlos ile konuştum ve 'Bu çocuğun tek başına olması ne yazık' dedim" diye açıkladı. "15 yıl boyunca her şeyi yapmak zorunda kaldı ve bunu tek başına yapmanın bir anlamı yok. Milli takımdan bahsederken, sorumlulukları paylaşmak zorundasınız."
- AFP
2002 dünya şampiyonlarıyla arasındaki fark
Cafu, mevcut kadro ile Japonya ve Güney Kore’de zafer kazanan dengeli kadro arasındaki yapısal farkı vurguladı. 2002 yılında Selecao, Ronaldo, Rivaldo ve Ronaldinho’dan oluşan efsanevi “Üç R” hücum hattına sahipti ve bu sayede parlak performansların asla tek bir kişinin çabasıyla sınırlı kalmaması sağlanıyordu. Bu kolektif güç, takımın her maçta mucizeler yaratması için tek bir kişiye bel bağlamamasını sağlıyordu.
Cafu, "2002'de sahadaki en iyi oyuncu unvanını bir kez bile tekrarlamadık" dedi. "Neymar, 2002'de bizim sahip olduğumuz desteğe sahip olsaydı, her seferinde sahadaki en iyi oyuncu olmak zorunda kalmazdı. Ne yazık ki, uzun süredir sadece Neymar'a güveniyoruz ve tüm yükü onun omuzlarına yüklüyoruz."
Bu destek eksikliği, Neymar'ın üst üste üç Dünya Kupası'nda başarısız olmasına neden oldu; iki kez çeyrek finale, bir kez de yarı finale yükseldi.
2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinin seçilmesi
2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası'na göz atarken Cafu, Neymar'ın formda olup olmadığına ya da kadroda yer alıp almayacağına bakılmaksızın, liderlik rolünü üstlenmesi gerektiğini düşündüğü oyuncuları belirledi.
Cafu, "Casemiro ve Marquinhos'u iyi liderler olarak görüyorum; sahadaki pozisyonlarını, hakemle ve diğer oyuncularla iletişim kurma şekillerini göz önünde bulundurarak" dedi. "Bu ikisini, bugün Brezilya milli takımının iki büyük lideri olarak görüyorum."
- AFP
Dünya Kupası Zaferine Giden Yol
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yönetiminde Brezilya, 2002'den bu yana ilk kez olacak şekilde rekorunu genişletecek altıncı şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyerek Dünya Kupası'na katılacak. Brezilya, Fas milli futbol takımı, Haiti milli futbol takımı ve İskoçya milli futbol takımı ile birlikte C Grubu'nda yer aldı.
Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva öncesinde Vinícius Junior ve arkadaşları, Panama ve Mısır ile iki uluslararası hazırlık maçı oynayacak.