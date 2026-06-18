AFP
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Cafu, Lionel Messi, Diego Maradona ve Pelé’yi bu kadar efsanevi kılan unsurları açıklarken, Brezilyalı efsane de “Tüm Zamanların En İyisi” tartışmasına dördüncü bir ismi ekliyor
Futbol tarihinin dört temel direği
Cafu’ya göre, tüm zamanların en iyisi konusundaki tartışma sadece üçlüyle sınırlı kalmamalı; zira o, Pelé, Maradona ve Messi’nin arasına bir başka Brezilyalı süperstarı da eklemekte ısrar ediyor. Eski AC Milan ve Roma bekçisi için bu oyuncular, sporun “sanatını” temsil ediyor ve salt istatistiklerin ötesine geçerek saf eğlence sunuyor.
El Mundo gazetesine verdiği röportajda Cafu, seçimi konusunda oldukça kararlıydı. “Bunlar tarih yazan, iz bırakan, dünya şampiyonu olmuş oyuncular. Ve inanılmaz bir rahatlıkla oynayan oyuncular. Topla oynuyorlardı; top sürerken zorlanmıyorlardı, şut çekerken zorlanmıyorlardı, gol atarken zorlanmıyorlardı. Onları izlemek çok güzeldi,” diye açıkladı.
"Futbol sanatını seviyorum. Ve Maradona futbol sanatının ta kendisidir. Messi futbol sanatının ta kendisidir. Pelé futbol sanatının ta kendisidir. Ronaldinho futbol sanatının ta kendisidir. Dolayısıyla, farklı şeyler yapan, gözlerimizi parlatan bu oyuncuları gördüğümde, bundan gerçekten büyük keyif alıyorum."
Ronaldinho’nun gerçekten Messi, Maradona ve Pelé ile aynı kefeye konup konamayacağı sorulduğunda Cafu kararlıydı: “Onlar dördü (tüm zamanların en iyileri). Bu dördünü aynı seviyeye koyuyorum. Tarihin en iyi dördü. İki Brezilyalı, iki Arjantinli. Benim futbol izlediğim dönemden itibaren bu dört oyuncu oyunda gerçekten fark yarattı ve yaratmaya devam ediyor.”
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Büyüklüğün ardındaki sır
Bu kadar tanınmış isimler için teknik yetenek bir ön koşul olsa da, Cafu onların uzun soluklu kariyerlerinin ve etkilerinin belirli bir psikolojik yapıya bağlı olduğuna inanıyor. Cafu, bu dörtlünün savunma oyuncularından gördükleri fiziksel baskıya rağmen sahada, hakimiyet dönemlerini tanımlayan belirli bir soğukkanlılığı koruduklarını belirtti.
"Mesele kişilik," dedi Cafu. "Sadece futbol değil, kişilikleri, oyun tarzları, sahaya çıkış biçimleri. Messi, Ronaldinho, Pelé ve Maradona’nın sahada kimseyle kavga ettiğini hiç görmedik. Onları futbol oynarken izliyoruz. Darbe alıyorlar, tekrar ayağa kalkıyorlar, gülüyorlar. Her şeylerini ortaya koyuyorlar. Rakibi nasıl küçük düşürüyorlar? Onları geçip gol atarak. İşte biz de bunu izlemeyi seviyoruz.”
Ancelotti’nin Selecao üzerindeki etkisi
Geçmişteki bireysel başarıların ötesinde, Cafu, Carlo Ancelotti’nin liderliğindeki Brezilya milli takımının mevcut durumunu da ele aldı. Milan’da İtalyan teknik direktörün altında beş yıl forma giyen efsanevi savunma oyuncusu, teknik direktörün şu anda kadrodaki en büyük yıldız olduğuna inanıyor; bu durum, geleneksel Brezilya futbol kültüründen bir sapma niteliğinde.
"Ancelotti, Brezilya milli takımının dinamiklerini ve oyun stilini düzeltmek için gereken özelliklere sahip," diyen Cafu, şöyle devam etti: "Ancelotti'nin Brezilya'daki tek sorunu zaman; oyunculara sahada ne istediğini anlatmak için yeterli zamana sahip değildi. Ancelotti için her şey antrenmanla ilgili, günlük çalışmalarla ilgili. Oyuncuların sahada taktiksel olarak ne istediğini özümsemeleri için antrenmanların tekrarlanması gerekiyor.
"Tarihte ilk kez, oyuncularından çok daha fazla konuşulan bir teknik direktörümüz oldu. Ancelotti’nin bugün Brezilya için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu görebilirsiniz.
"Bence Brezilya milli takımında çok başarılı olacak çünkü gerekli yeteneğe ve yeterliliğe sahip."
- AFP
Neymar’ın mirası için bir sınav
Cafu, futbol tarihinin efsanelerini anarken Neymar’ın futboldaki konumuna dair açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Santos’un forvetini bir “dahi” olarak nitelemesine rağmen, eski Barcelona ve Paris Saint-Germain oyuncusunun, daha önce bahsedilen efsanelerle karşılaştırıldığında bu spor dalındaki en büyük ödülü kazanmanın önemini tam olarak kavrayıp kavraymadığını sorguladı.
"Neymar bir dahi, yetenekli bir oyuncu ve yeteneğini daha da ileriye taşıyabilecek bir altın çocuk; çünkü gerekli kaliteye ve yeteneğe sahip, sadece bunu istemesi gerekiyor," diyen Cafu, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer birçok şeyden vazgeçmeye hazırsa, antrenman yapmaya istekliyse, kendini bu işe adamak istiyorsa... Eğer dünya şampiyonu olmanın ne anlama geldiğine dair bir fikri, bir kavrayışı olsaydı, durum çok farklı olurdu.
"Bu, Libertadores şampiyonu olmaktan ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan farklı bir şey. Bu, dünya şampiyonu olmak demek. Göğsünü kabartıp 'Ben dünya şampiyonuyum' demek demek.
"Dünya şampiyonu olduğunuzda kulübünüzü temsil etmezsiniz, ülkenizi temsil edersiniz. Bir ulusu temsil edersiniz. Bence henüz tam olarak kavrayamadığı şey bu. Şampiyon olmanın ne kadar önemli olduğu. Çok az kişi ‘Ben dünya şampiyonuyum’ deme ayrıcalığına sahip olacak. Gerçekten çok az."