Cafu, Lionel Messi, Diego Maradona ve Pelé’yi bu kadar efsanevi kılan unsurları açıklarken, Brezilyalı efsane de “Tüm Zamanların En İyisi” tartışmasına dördüncü bir ismi ekliyor

Cafu’ya göre, tüm zamanların en iyisi konusundaki tartışma sadece üçlüyle sınırlı kalmamalı; zira o, Pelé, Maradona ve Messi’nin arasına bir başka Brezilyalı süperstarı da eklemekte ısrar ediyor. Eski AC Milan ve Roma bekçisi için bu oyuncular, sporun “sanatını” temsil ediyor ve salt istatistiklerin ötesine geçerek saf eğlence sunuyor.

El Mundo gazetesine verdiği röportajda Cafu, seçimi konusunda oldukça kararlıydı. “Bunlar tarih yazan, iz bırakan, dünya şampiyonu olmuş oyuncular. Ve inanılmaz bir rahatlıkla oynayan oyuncular. Topla oynuyorlardı; top sürerken zorlanmıyorlardı, şut çekerken zorlanmıyorlardı, gol atarken zorlanmıyorlardı. Onları izlemek çok güzeldi,” diye açıkladı.

"Futbol sanatını seviyorum. Ve Maradona futbol sanatının ta kendisidir. Messi futbol sanatının ta kendisidir. Pelé futbol sanatının ta kendisidir. Ronaldinho futbol sanatının ta kendisidir. Dolayısıyla, farklı şeyler yapan, gözlerimizi parlatan bu oyuncuları gördüğümde, bundan gerçekten büyük keyif alıyorum."

Ronaldinho’nun gerçekten Messi, Maradona ve Pelé ile aynı kefeye konup konamayacağı sorulduğunda Cafu kararlıydı: “Onlar dördü (tüm zamanların en iyileri). Bu dördünü aynı seviyeye koyuyorum. Tarihin en iyi dördü. İki Brezilyalı, iki Arjantinli. Benim futbol izlediğim dönemden itibaren bu dört oyuncu oyunda gerçekten fark yarattı ve yaratmaya devam ediyor.”