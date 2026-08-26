Cafu, Gianni Infantino'nun FIFA'daki on yıllık dönemine dair gerçeği açıkladı

Bu eski oyuncuların entegrasyonu, basit elçilik rollerinin çok ötesine geçiyor. Cafu, sahadaki engin tecrübelerinin mevcut sportif politikalara doğrudan etki ettiğini özellikle vurguladı. Grup, sporun merkezî otoritesi tarafından gerçekten saygı gördüğünü hissediyor.

Cafu, “Görüşlerimiz dikkate alınıyor ve spor adına hayata geçirilen girişimlerin birçoğu, değerlendirmelerimiz, fikirlerimiz, planlarımız ve katılımımız doğrultusunda şekillendi” diye ekledi.

“Futbolun hayatları nasıl dönüştürebileceğini, toplumları nasıl iyileştirebileceğini ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara nasıl fırsatlar sunabileceğini biliyoruz; ve bu umudu onlara taşımayı sürdürmeye kararlıyız. Sporun son on yılda kaydettiği büyük ilerlemeyi desteklemek için hazır olmaya devam ediyoruz ve bunun, dünya genelinde futbolun oynandığı tüm ülkelerde insanlara ulaşmayı ve onlara fayda sağlamayı sürdürmesini sağlamayı amaçlıyoruz.”