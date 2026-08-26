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Cafu, Gianni Infantino'nun FIFA'daki on yıllık dönemine dair gerçeği açıkladı
Cafu'dan FIFA yönetimine güçlü destek
Cafu, FIFA ve başkan Infantino'ya desteğini açıklayan kamuya açık bir bildiri yayımladı. Düşüncelerini paylaşmak için Instagram'a başvurdu ve yönetim organının son dönemdeki idari çalışmaları hakkında konuştu. Efsane savunmacıya göre modern futbol yönetimi son dönemde önemli ölçüde değişti. Mevcut yönetimin, oyunu oynamış kişileri sürece aktif şekilde dahil etmeye çalıştığını düşünüyor.
- AFP
Oyunculara masada söz hakkı verildi
Sosyal medya paylaşımında Cafu, oyuncuları karar alma sürecine dahil eden yapısal değişikliklere odaklandı. Futbolun kilit paydaşlarına artık nasıl davranıldığından duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.
Cafu, "Son 10 yılda, FIFA ve Başkan Infantino'nun futbolda temsiliyeti teşvik etmek için yürüttüğü çalışmaları takip ettik. Bu, daha önce yaşanmamış bir şeydi. Oyunculara ve eski oyunculara, komitelerde, projelerde ve çalışma gruplarında yer alarak söz hakkı ve masada bir yer verildi" dedi.
Küresel futbolun geleceğini şekillendirmek
Bu eski oyuncuların entegrasyonu, basit elçilik rollerinin çok ötesine geçiyor. Cafu, sahadaki engin tecrübelerinin mevcut sportif politikalara doğrudan etki ettiğini özellikle vurguladı. Grup, sporun merkezî otoritesi tarafından gerçekten saygı gördüğünü hissediyor.
Cafu, “Görüşlerimiz dikkate alınıyor ve spor adına hayata geçirilen girişimlerin birçoğu, değerlendirmelerimiz, fikirlerimiz, planlarımız ve katılımımız doğrultusunda şekillendi” diye ekledi.
“Futbolun hayatları nasıl dönüştürebileceğini, toplumları nasıl iyileştirebileceğini ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara nasıl fırsatlar sunabileceğini biliyoruz; ve bu umudu onlara taşımayı sürdürmeye kararlıyız. Sporun son on yılda kaydettiği büyük ilerlemeyi desteklemek için hazır olmaya devam ediyoruz ve bunun, dünya genelinde futbolun oynandığı tüm ülkelerde insanlara ulaşmayı ve onlara fayda sağlamayı sürdürmesini sağlamayı amaçlıyoruz.”
- AFP
Önümüzdeki yıllarda ilerlemenin sürmesi
İleriye dönük olarak Cafu, eski oyuncular ile FIFA arasındaki bu ortaklığın devam edeceğini açıkça belirtti. Oluşturulan çalışma grupları, gelecekteki düzenlemeleri ve gelişim projelerini şekillendirmede aktif rollerini sürdürecek.
Nihai amaç, sporun süregelen büyümesinin dünyanın her köşesine ulaşmasını garanti altına almak. Bu süren iş birliği sayesinde Cafu ve meslektaşları, futbolun oyunun oynandığı tüm ülkelerde insanlara fayda sağlamasını umuyor.
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