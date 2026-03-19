CAF yetkilisi, şampiyonluğu Fas'a verme yönündeki 'utanç verici' AFCON kararını kınadı

Tartışma, Rabat'ta yaşanan kaotik final maçından kaynaklanıyor. Bu maçta, Fas'a maçın son dakikalarında bir penaltı verilmesi üzerine Senegal oyuncuları protesto amacıyla sahayı terk etmişti. Maç sonunda yeniden başlamış ve Brahim Diaz, Edouard Mendy'nin kalesine attığı penaltıyı kaçırmış olsa da, Senegal uzatmalarda maçı 1-0 kazanmıştı. Ancak CAF, daha sonra ilk protestonun maçtan çekilme anlamına geldiğine hükmetti ve maçın bitiminden iki ay sonra Fas'a 3-0'lık bir galibiyet verdi.

CAF, kararını haklı çıkarmak için AFCON yönetmeliğinin 82. ve 84. maddelerine atıfta bulundu. Bu kurallar, bir takımın "hakemin izni olmadan maçın normal süresi bitmeden oynamayı reddetmesi veya sahayı terk etmesi" durumunda 3-0 mağlup sayılacağını belirtir. Teknik bir ayrıntı olmasına rağmen, karar kıtada öfkeye yol açtı ve idari yetki aşımı suçlamalarına neden oldu.







