CAF yetkilisi, şampiyonluğu Fas'a verme yönündeki 'utanç verici' AFCON kararını kınadı
Senghor, Afrika Uluslar Kupası'ndaki yolsuzluğu sert bir dille eleştirdi
Senghor, durumu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve BBC World Service’e kararın temelden hatalı olduğunu söyledi. “Böyle bir durumda, adaletsizliğe karşı mücadele etmeliyiz. Futbol adil oyundur, futbol sahada oynanır, ofislerde değil. CAF'ın yaptığı kabul edilemez," dedi Senghor. Senghor sözlerine şöyle devam etti: "Bir komitenin kurallarımızı ve FIFA oyun kurallarını ihlal ederek kupayı alıp Fas'a vermesi gibi bir karar aldığını gördüğünüzde, bence bu çok alçakça bir şey. Bunu kınamalıyız."
Son dakikalardaki kargaşa, maçın hükmen kaybedilmesine yol açtı
Tartışma, Rabat'ta yaşanan kaotik final maçından kaynaklanıyor. Bu maçta, Fas'a maçın son dakikalarında bir penaltı verilmesi üzerine Senegal oyuncuları protesto amacıyla sahayı terk etmişti. Maç sonunda yeniden başlamış ve Brahim Diaz, Edouard Mendy'nin kalesine attığı penaltıyı kaçırmış olsa da, Senegal uzatmalarda maçı 1-0 kazanmıştı. Ancak CAF, daha sonra ilk protestonun maçtan çekilme anlamına geldiğine hükmetti ve maçın bitiminden iki ay sonra Fas'a 3-0'lık bir galibiyet verdi.
CAF, kararını haklı çıkarmak için AFCON yönetmeliğinin 82. ve 84. maddelerine atıfta bulundu. Bu kurallar, bir takımın "hakemin izni olmadan maçın normal süresi bitmeden oynamayı reddetmesi veya sahayı terk etmesi" durumunda 3-0 mağlup sayılacağını belirtir. Teknik bir ayrıntı olmasına rağmen, karar kıtada öfkeye yol açtı ve idari yetki aşımı suçlamalarına neden oldu.
Senegal hükümeti soruşturma talep ediyor
Senegal Futbol Federasyonu (SFF), bu kararı sessizce kabul etmeyeceğini doğrulayarak İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunacağını duyurdu. Durum siyasi boyuta bile taşındı; Senegal hükümeti, turnuvanın ev sahibi lehine verilen kararla ilgili olarak "yolsuzluk şüphesine yönelik bağımsız bir uluslararası soruşturma" açılması çağrısında bulundu.
Fas, şampiyon ilan edilme kararını memnuniyetle karşılarken, hukuki mücadele henüz sona ermiş değil. Senegal yönetimi, Rabat'taki gergin final dakikalarında hakem kararlarına karşı yaptıkları protesto nedeniyle yaşanan kısa süreli aksaklığa rağmen, sahada elde edilen spor sonucunun geçerli olması gerektiği konusunda ısrarcı.
Askıya alınmalar ve gelecekteki etkileri
Bu olayın etkileri teknik kadroya da yansıdı; Senegal milli takım teknik direktörü Pape Thiaw, oyuncuları sahadan çekilmeye yönlendirdiği için uzaklaştırma cezası aldı. Ancak bu ceza yalnızca yaklaşan Afrika Uluslar Kupası elemeleri için geçerli olacak; bu da, hem Fas hem de Senegal’in başarıyla eleme turlarını geçtiği Haziran ayındaki Dünya Kupası’nda görev alabileceği anlamına geliyor.
