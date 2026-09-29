AFP
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CAF, Kenya ve Uganda'daki altyapı gecikmelerinin endişe yaratmasının ardından AFCON 2027 için alternatif ev sahiplerini değerlendiriyor
Ciddi gecikmeler turnuva planlarını tehdit ediyor
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), BSNSports.com.ng'nin haberine göre Kenya ve Uganda'daki hazırlıkların yavaş ilerlemesine dair artan endişeler nedeniyle 2027 Afrika Uluslar Kupası için alternatif ev sahiplerini değerlendiriyor. Tanzanya ile birlikte bu iki ülkenin, turnuvaya 19 Haziran ile 17 Temmuz 2027 tarihleri arasında ortak ev sahipliği yapması planlanıyor. Ancak CAF'ın kısa süre önce gerçekleştirdiği denetim ziyaretlerinde, tamamlanmamış stadyumlar, yetersiz konaklama imkânları ve bölge genelindeki daha geniş lojistik eksikliklere ilişkin ciddi endişeler tespit edildi.
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Yönetim organı, alternatif seçeneklerin yerini alıyor gibi geliyor
Fransız basın kuruluşu Le Monde, ortak ev sahiplerinin gerekli son tarihlere yetişememesi ihtimaline karşı CAF'ın Fas, Güney Afrika ve Cezayir ile yedek seçenekler olarak şimdiden temasa geçtiğini ortaya koydu. Fildişi Sahili ve Mısır da, mevcut altyapıları sayesinde olası alternatifler olarak yönetim organının radarında bulunuyor. Bu acil durum planlarına rağmen CAF Başkanı Patrice Motsepe, Doğu Afrika'daki üçlüye kamuoyu önünde güvenini dile getirirken tamamlanması gereken önemli işlerin olduğunu da kabul etti.
Tanıdık bir tablo, ev sahipliği haklarının peşini bırakmıyor
Ev sahipliği görevlerinin alınması, son yıllarda turnuvayı defalarca başka ülkelere taşıyan CAF için tanıdık bir durum olur. Turnuva 2013'te Libya'dan Güney Afrika'ya, 2015'te Fas'tan Ekvator Ginesi'ne, 2017'de Libya'dan Gabon'a ve 2019'da Kamerun'dan Mısır'a taşındı. 2025 edisyonu için Gine'nin yerine Fas'ın getirilmesi kararı da, hazırlıklar takvimin gerisinde kaldığında CAF'ın devreye girme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.
- AFP
İşleyen saat bölgesel organizatörler üzerinde baskı yaratıyor
CAF yetkilileri, Doğu Afrika'nın ortak adaylığını iptal edip etmeme konusunda karar vermeden önce önümüzdeki aylarda yeni denetimler gerçekleştirecek. 36. organizasyon büyük prestij taşıyor; turnuvanın 1976 Etiyopya'dan bu yana ilk kez CECAFA bölgesine dönüşüne işaret ediyor ve iki yılda bir düzenlenen bu vitrinin son edisyonu olacak. Kenya ile Uganda stat inşaatını ciddi şekilde hızlandırmazsa, üç ülkenin tarihi rüyası kısa sürede yedekte bekleyen bir ev sahibine verilebilir.
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