Ev sahipliği görevlerinin alınması, son yıllarda turnuvayı defalarca başka ülkelere taşıyan CAF için tanıdık bir durum olur. Turnuva 2013'te Libya'dan Güney Afrika'ya, 2015'te Fas'tan Ekvator Ginesi'ne, 2017'de Libya'dan Gabon'a ve 2019'da Kamerun'dan Mısır'a taşındı. 2025 edisyonu için Gine'nin yerine Fas'ın getirilmesi kararı da, hazırlıklar takvimin gerisinde kaldığında CAF'ın devreye girme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.