CAF'ın şampiyonluğu Fas'a vermesiyle Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğundan mahrum kalan Senegalli yıldız, meydan okuyan bir mesaj yayınladı

Senegal savunmasının temel taşlarından biri olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Lyon’un Celta ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesinde durumla ilgili soruları yanıtladı. Kararın açıklanmasının ardından şampiyonluk madalyası ve kupayla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Niakhate, mahkeme kararının takımının anılarını silemeyeceğini açıkça belirtti. Oyuncu şunları söyledi: “Kulübe saygımdan ve önümüzdeki kritik maçı düşünerek, fazla detaya girmek istemiyorum. Sosyal medyada tepkimi gördünüz; bugün de durum aynı. Söyleyebileceğim tek şey, Ocak ayında yaşadıklarımıza kıyasla benim için hiçbir şeyin değişmediği. Zamanı gelince bu konu hakkında tekrar konuşma fırsatım olacak; şimdilik Lyon'a odaklanmaya devam edeceğim.”