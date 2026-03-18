CAF'ın şampiyonluğu Fas'a vermesiyle Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğundan mahrum kalan Senegalli yıldız, meydan okuyan bir mesaj yayınladı
Tartışmalı yönetim kurulu kararı, nihai kararı geçersiz kılıyor
Senegal'in şampiyonluğunun elinden alınmasının ardından Afrika futbol dünyası sarsıldı. Final düdüğünün çalınmasından iki ay sonra, CAF Temyiz Kurulu sonucu bozdu ve Fas'a 3-0'lık hükmen galibiyet verdi. Tartışma, uzatma dakikalarının sonlarında VAR incelemesi sonucunda ev sahibi takıma penaltı verilmesiyle başladı. Bu karar, teknik direktör Pape Thiaw'ın öfkelenmesine neden oldu ve oyuncularına sahadan çıkmalarını söyledi. Oyuncular daha sonra maçı tamamlamak için sahaya geri döndüler ancak yetkililer bunu turnuva kurallarının ihlali olarak değerlendirdi ve Teranga Aslanları'nın zorlu mücadelelerle kazandıkları şampiyonluk unvanını elinden aldı.
Niakhate, sahadaki başarılarında kararlılığını sürdürüyor
Senegal savunmasının temel taşlarından biri olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Lyon’un Celta ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı öncesinde durumla ilgili soruları yanıtladı. Kararın açıklanmasının ardından şampiyonluk madalyası ve kupayla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Niakhate, mahkeme kararının takımının anılarını silemeyeceğini açıkça belirtti. Oyuncu şunları söyledi: “Kulübe saygımdan ve önümüzdeki kritik maçı düşünerek, fazla detaya girmek istemiyorum. Sosyal medyada tepkimi gördünüz; bugün de durum aynı. Söyleyebileceğim tek şey, Ocak ayında yaşadıklarımıza kıyasla benim için hiçbir şeyin değişmediği. Zamanı gelince bu konu hakkında tekrar konuşma fırsatım olacak; şimdilik Lyon'a odaklanmaya devam edeceğim.”
Uzatmalardaki heyecan ve kaçırılan penaltılar
Rabat'ta oynanan kaotik final maçında, Senegal'in sahada 1-0 galip gelmesinden önce olağanüstü sahneler yaşandı. Takımın çoğu teknik direktörün peşinden tünele doğru ilerlerken, Sadio Mané sahada kaldı ve sonunda takım arkadaşlarını geri dönmeye ikna etti. Ardından Brahim Diaz tartışmalı penaltıyı kullanmak için öne çıktı, ancak denediği Panenka vuruşu Edouard Mendy tarafından kolayca kurtarıldı. Maç uzatmalara gitti ve Papa Gueye uzatmalarda galibiyet golünü attı. Ancak, oyuncuların sahadan uzun süre ayrılması nedeniyle itiraz komitesi maçı 3-0 mağlup saydı.
Uluslararası görevlere bakış
Bu karar, üst üste iki kez kıtada üstünlüğünü sağlamlaştırdığını düşünen takım için kabul etmesi zor bir durum. Turnuva boyunca yedi maçın altısında ilk on birde yer alan Niakhate, şu anda kulübünün Avrupa'daki hedeflerine öncelik veriyor. Ancak tartışmalı kararın gölgesi, yaklaşan milli maç arası boyunca ağır bir şekilde hissedilecek. Senegal, bu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğini şimdiden açıkladı.
