Çeviri:
CAF'ın şampiyonluğu Fas'a vermesinin ardından Senegal, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu kararına karşı resmi itirazda bulundu
CAS, Senegal'in temyiz başvurusunu aldığını teyit etti
CAS’ın resmi basın açıklamasına göre, kuruluş, final maçından iki ay sonra verilen CAF kararına ilişkin FSF’den itiraz aldı. İlk kararda, Senegal’in 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kaybettiği ilan edilmiş ve Fas milli takımı resmi olarak 3-0 galip ilan edilmişti. Batı Afrika ülkesi şimdi bu kararın tamamen iptal edilmesini istiyor. Resmi olarak, mahkemenin takımlarını turnuvanın haklı galibi ilan etmesini talep ediyorlar; böylece ilk sonuç fiilen bozulacak ve çekişmeli finalin ardından şampiyonluk unvanı Senegal'e geri verilecek.
Final maçındaki tartışmalar ve oyun kuralları
Bu hukuki mücadelenin kökeni, Ocak ayındaki final maçının kaotik son dakikalarına dayanıyor. Uzatma süresinin sonlarına doğru, hakem Jean-Jacques Ndala ev sahibi takıma tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Öfkeli bir şekilde itiraz eden Senegal teknik direktörü Pape Thiaw, takımına sahayı terk etmesini söyledi ve bu durum 17 dakikalık bir gecikmeye neden oldu. Oyuncular sonunda sahaya geri dönüp uzatmalarda 1-0 galip gelse de, yönetim organı geriye dönük olarak müdahale etti. CAF, sahayı terk etmenin turnuva yönetmeliğinin 82. maddesini açıkça ihlal ettiğine karar verdi ve izinsiz olarak sahayı terk etmenin kalıcı elenme ve 3-0 mağlubiyetle sonuçlanacağını belirten 84. maddeyi devreye soktu.
Federasyonun talep ettiği sürelerin uzatılması
Temyiz başvurusu, kapsamlı bir savunma dilekçesinin sunulması için öngörülen sürenin derhal askıya alınması talebini de içeriyor. Senegal, 17 Mart tarihli ilk kararın yalnızca icra niteliğinde olması nedeniyle, kararın tam gerekçesinin sunulmasına kadar bu süreye ara verilmesini talep ediyor. Standart usul kurallarına göre, temyiz eden tarafın hukuki argümanlarını sunması için genellikle 20 gün süresi bulunurken, davalı tarafa savunması için 20 gün daha tanınır. Senegal federasyonundan yapılan açıklamada, karar "haksız, emsalsiz ve kabul edilemez" olarak nitelendirilmiş ve kararın Afrika futbolunu ciddi şekilde itibarsızlaştırdığı öne sürülerek, tam gerekçeli bir karar beklenirken bu özel usul itirazının yapıldığı belirtilmiştir.
Genel müdür sorunun hızla çözüleceğini vaat ediyor
Konuyu titizlikle değerlendirmek üzere yakında bir tahkim heyeti atanacak. Süreç ve kamuoyunun ilgisi konusunda CAS Genel Direktörü Matthieu Reeb, anlaşmazlıkla ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Reeb şunları söyledi: "CAS, uzman ve bağımsız hakemlerin desteğiyle bu tür anlaşmazlıkları çözmek için tam donanımlıdır. Takımların ve taraftarların nihai kararı öğrenmek için sabırsızlandıklarını biliyoruz ve tüm tarafların adil yargılanma hakkına saygı göstererek tahkim sürecinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız." Dava süreci devam ettiği sürece, tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.