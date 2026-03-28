CAF'ın kararı Fas lehine değiştirmesine rağmen Senegal, Fransa'daki taraftarlarının önünde Afrika Uluslar Kupası kupasıyla kutlama yaptı
Saint-Denis'de yaşanan gergin olaylar
Senegal oyuncuları ve teknik ekibi, Cumartesi günü Peru ile oynanacak dostluk maçı öncesinde, etkileyici bir direniş gösterisiyle AFCON kupasını taraftarlarına sundu. Kaptan Kalidou Koulibaly, takımın şeref turuna öncülük ederken, kaleci Edouard Mendy tribünlerden yükselen coşkulu tezahüratlar eşliğinde kupayı havaya kaldırdı. Takım, kupayla birlikte resmi bir grup fotoğrafı bile çektirdi ve bu şekilde yönetim organının son müdahalesini kabul etmediklerini gösterdi.
Bu halka açık kutlama, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) turnuva tarihini yeniden yazarak kıtayı sarsmasından sadece 10 gün sonra gerçekleşti. Senegal, Ocak ayında sahada 1-0'lık bir galibiyet elde etmişti, ancak şu anda idari bir tartışmanın gölgesinde bulunuyor ve şampiyonluk, finaldeki rakibi Fas'a verilmişti.
Her şeyi değiştiren o son vuruş
Tartışma, Rabat’ta oynanan dramatik final maçından kaynaklanıyor; bu maçta teknik direktör Pape Thiaw, protesto amacıyla oyuncularına soyunma odasına dönmelerini emretti. Teranga Aslanları, hakemin Brahim Diaz’a yapılan faulün VAR incelemesinin ardından son dakikada Fas’a penaltı vermesiyle öfkelendi. Sadio Mane, 17 dakikalık bir gecikmenin ardından takım arkadaşlarını sahaya dönmeye ikna etse de, düzenleyici kurumların gözünde iş işten geçmişti.
Maç devam etti ve Diaz penaltıyı kaçırdıktan sonra Pape Gueye uzatmalarda galibiyet golünü attı, ancak CAF Temyiz Kurulu daha sonra ilk terk etmenin hükmen mağlubiyet anlamına geldiğine karar verdi. Sonuç olarak, maçın sonucu resmi olarak Fas'ın 3-0 galibiyeti olarak kaydedildi ve Senegal'in üst üste ikinci AFCON şampiyonluğunu elinden aldı. Bu, maçın kalan dakikalarında yaşanan olayları geçersiz kılan sarsıcı bir karardı.
Hukuki mücadele Lozan'a taşınıyor
Senegal Futbol Federasyonu (FSF), CAF'ın kararını "idari soygun" olarak nitelendirerek, bu kararın iptal edilmesi için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulundu. FSF Başkanı Abdoulaye Fall, şampiyonluk unvanının iadesini talep ediyor; hukuki süreç aylar sürebilir ancak federasyon, tartışmalı zaferi simgelemek üzere milli takımın formalarına şimdiden ikinci bir yıldız ekledi.
CAF'tan yapılan açıklama
CAF Temyiz Kurulu, kararının gerekçesini açıkça ortaya koyarak şunları belirtti: "CAF Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Yönetmeliği'nin 84. maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımı'nın TotalEnergies CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Finali'ni ("Maç") kaybettiğine hükmetti ve Maç'ın sonucu, Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) lehine 3–0 olarak kaydedilmesine karar vermiştir."