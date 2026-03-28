CAF'ın kararı Fas lehine değiştirmesine rağmen Senegal, Fransa'daki taraftarlarının önünde Afrika Uluslar Kupası kupasıyla kutlama yaptı

Senegal oyuncuları ve teknik ekibi, Cumartesi günü Peru ile oynanacak dostluk maçı öncesinde, etkileyici bir direniş gösterisiyle AFCON kupasını taraftarlarına sundu. Kaptan Kalidou Koulibaly, takımın şeref turuna öncülük ederken, kaleci Edouard Mendy tribünlerden yükselen coşkulu tezahüratlar eşliğinde kupayı havaya kaldırdı. Takım, kupayla birlikte resmi bir grup fotoğrafı bile çektirdi ve bu şekilde yönetim organının son müdahalesini kabul etmediklerini gösterdi.

Bu halka açık kutlama, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) turnuva tarihini yeniden yazarak kıtayı sarsmasından sadece 10 gün sonra gerçekleşti. Senegal, Ocak ayında sahada 1-0'lık bir galibiyet elde etmişti, ancak şu anda idari bir tartışmanın gölgesinde bulunuyor ve şampiyonluk, finaldeki rakibi Fas'a verilmişti.